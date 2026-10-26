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走線客驟逝 夫付費託人依隨身行李帶妻骨灰登機返中

記者邵敏／洛杉磯報導
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妻子意外身亡，丈夫託人將骨灰送往中國。（AI生成圖片）
妻子意外身亡，丈夫託人將骨灰送往中國。（AI生成圖片）

AI摘要

文章摘要整理：

一名洛杉磯華人受託攜帶走線客亡妻骨灰返中，經事前備妥文件、主動申報並通過安檢與海關後，順利完成家屬交接。

一對華人夫妻走線到美國，因為擔心回中國後再難入境，多年沒回家鄉。年輕妻子最近不幸亡故，生前遺願希望骨灰送回故鄉，丈夫因此四處奔波，最後委託他人把妻子的骨灰帶回去。

洛杉磯華人陸君今年9月前往中國，他意外收到一個請求，有人詢問能否將其妻子的骨灰帶回中國。陸君說，委託人是一位走線客，30多歲的妻子突然去世，「按理說，丈夫應該親自送妻子的骨灰回故鄉，但他沒有辦法，有苦衷回不去。」

中國拒收郵局、快遞運送骨灰

華人丈夫最初想把骨灰寄回去，但四處碰壁，UPS、FedEx等快遞公司都沒有運送骨灰服務，後來得知USPS郵政可寄送骨灰，但包裹最後還是被退回。據USPS官方手冊，在中國郵寄規定中，明確將「火化後的骨灰」列為禁止郵寄物品，USPS雖允許在符合條件下國際郵寄骨灰，但前提是目的地國家不禁止接收。

無法將妻子的骨灰郵寄回去，當事人只能託人帶回中國，並願意提供費用。陸君第一次接到這樣特殊帶貨請求，開始有些忐忑，「我不是害怕，對骨灰也沒忌諱，就是不熟悉流程，擔心路上出意外，海關不允許攜帶。」

陸君隨後查詢骨灰出境、航空旅行及入境中國的相關要求，覺得可以一試，「我本來就計畫去中國，幫助別人完成心願的同時，也可以賺些小錢，抵銷部分差旅費。」按照規定，陸君出行前要求委託人準備逝者的死亡證明、火化證明及個人資料，同時提供委託人資料、委託書，以及當事人夫妻關係等證明文件。

受託者主動申報隨身攜帶 順利入境

出發時，陸君將骨灰盒放在隨身行李中，他在LAX辦理登機、過安檢時，主動告知工作人員自己攜帶骨灰。據陸君說，安檢人員要求他將骨灰盒取出，並打開外包裝查看，之後還使用類似擦拭行李表面的檢測方式進行檢查，再透過儀器確認，「整個安檢過程雖然繁瑣，但速度很快，沒有意外的事發生。」

在飛機上，陸君將骨灰盒放在座位上方的行李架上，他表示，因為裝在普通行李箱中，並沒有引起身旁旅客注意。抵達中國機場後，陸君走專門的申報通道，並主動向海關申報隨身攜帶骨灰，入境過程同樣順利。到了機場後，逝者家人早已等候多時，雙方成功交接，「他們還給我一個紅包，非常感激。」

回到洛杉磯後，陸君在社媒分享送骨灰經歷，沒想到很多人詢問，並指身邊不少人有類似需求。其中一人透露，家人去年身亡，當時想運送骨灰回中國也是四處碰壁，最後中國的家屬特意飛到美國，再將骨灰帶回去。

精華 FAQ

  • 因夫妻是走線到美國，擔心回中國後再難入境，多年都沒有返鄉。妻子去世後，丈夫雖想親送骨灰，卻受制於身分與回國風險，只能改請他人幫忙帶回。

  • 丈夫原本嘗試用UPS、FedEx與USPS寄送，但快遞公司不提供骨灰運送服務，且中國規定禁止接收火化後骨灰，因此即使USPS在部分情況可寄，也因目的地限制而退回。

  • 陸君事先要求死亡證明、火化證明、委託書與夫妻關係文件，出發時把骨灰盒放入隨身行李，並在美國登機與中國入境時主動申報，經檢查後順利通關並交給家屬。

走線 華人 洛杉磯

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