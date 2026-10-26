防堵伊波拉 來美「不簽不能登機」
CDC為防伊波拉入境美國，要求國際航班旅客登機前簽署健康聲明，並對曾到訪剛果、烏干達及南蘇丹者加強管制。
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CDC為防伊波拉入境美國，要求國際航班旅客登機前簽署健康聲明，並對曾到訪剛果、烏干達及南蘇丹者加強管制。
聯邦疾控中心（CDC）發布緊急新規，為防範伊波拉（Ebola）病毒傳入美國，自11月3日美東時間晚11時59分起（美西時間晚8時59分），所有搭乘國際航班來美的旅客，無論國籍及移民身分，都必須在登機前簽署健康聲明，確認過去21天未曾到訪剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）。新規將核驗責任明確交給航空公司，並指出「不簽不能登機。」
據路透社等多家媒體報導，這項規定適用從任何外國機場搭乘飛機前往美國的旅客，包括美國公民、綠卡持有者等。即使美國不是旅客最終目的地，只是經美轉機前往其他國家，同樣必須遵守。CDC公布，旅客可透過紙本或電子方式簽署聲明，航空公司及其他營運商須負責收集並保存相關文件。未完成聲明旅客，除非符合政府核准的豁免條件，否則不得登上前往美國的航班。
CDC提醒，過去21天旅行史計算，不限於正式入境剛果。只要旅客曾在該國境內停留，包括在當地機場轉機，即使沒有離開機場，也被視為到訪。旅客須在離開剛果後，在境外度過完整21天，最早可於第22天搭機來美。CDC表示，這項限制是為降低伊波拉病毒經國際航空旅行傳入美國的風險。
除了剛果，當局也對近期曾到訪烏干達（Uganda）或南蘇丹（South Sudan）的部分旅客實施額外限制。根據CDC指引，過去21天曾到訪上述兩國的外國籍旅客，包括綠卡持有者，原則上不得在離境後21天內入境美國。美國公民若過去21天曾到訪烏干達或南蘇丹，但未到訪剛果，可依規定經指定的機場入境，並接受公共衛生檢查。
此次緊急新規與非洲持續蔓延的伊波拉疫情有關。CDC表示，本輪疫情主要發生在剛果。截至10月22日，相關疫情累計通報9847例確診、以及4761例死亡。CDC於10月24日更新的資料指出，美國尚未發現與這次疫情相關的確診病例。
CDC警告，如果旅客故意提供虛假或誤導性資訊，可能違反聯邦法律，面臨罰款或刑事處罰。
自11月3日起，所有搭乘國際航班來美的旅客，無論國籍或移民身分，都必須在登機前簽署健康聲明，確認過去21天未曾到訪剛果民主共和國，否則不得登機。 規定適用從任何外國機場飛往美國的所有旅客，包括美國公民、綠卡持有者等；即使只是經由美國轉機前往第三國，也同樣必須遵守並完成聲明。 CDC也對過去21天曾到訪烏干達或南蘇丹的部分旅客加強限制，外國籍旅客原則上不得在離境後21天內入境；美國公民則可經指定機場入境並接受檢查。
精華 FAQ
自11月3日起，所有搭乘國際航班來美的旅客，無論國籍或移民身分，都必須在登機前簽署健康聲明，確認過去21天未曾到訪剛果民主共和國，否則不得登機。
規定適用從任何外國機場飛往美國的所有旅客，包括美國公民、綠卡持有者等；即使只是經由美國轉機前往第三國，也同樣必須遵守並完成聲明。
CDC也對過去21天曾到訪烏干達或南蘇丹的部分旅客加強限制，外國籍旅客原則上不得在離境後21天內入境；美國公民則可經指定機場入境並接受檢查。
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