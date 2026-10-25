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被「洋流」打動 旅美台僑將專程返台投票

記者張庭瑜／阿罕布拉市報導
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民眾披上洋流飄帶，開心合影。（記者張庭瑜／攝影）
民眾披上洋流飄帶，開心合影。（記者張庭瑜／攝影）

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民進黨美西黨部舉辦「洋流」活動後，許多旅美台僑表態將專程返台投票，支持沈伯洋參選台北市長，並希望透過選舉改善台北現況。

有人欣賞候選人的學識與政策，有人對台北現況不滿，不同的期待，讓部分旅美台僑做出相同決定：返台投票。民進黨美西黨部24日在阿罕布拉舉辦「洋流」飄帶發送活動，到場民眾多數傾向支持綠營，今年也顯得有較高意願回台投票。多名受訪民眾表示，將返台支持台北市長參選人沈伯洋，希望透過選舉為城市帶來改變。

Charlie手持沈伯洋「台北順起來」海報，直言這次洋流讓他感受到台北、台灣的政...
Charlie手持沈伯洋「台北順起來」海報，直言這次洋流讓他感受到台北、台灣的政治可以改變。（記者張庭瑜／攝影）

有民眾帶著愛犬到場，替狗狗繫上洋流飄帶。（記者張庭瑜／攝影）
有民眾帶著愛犬到場，替狗狗繫上洋流飄帶。（記者張庭瑜／攝影）

民眾依序入場，領取洋流飄帶與貼紙。（記者張庭瑜／攝影）
民眾依序入場，領取洋流飄帶與貼紙。（記者張庭瑜／攝影）

趁著周末有事從北加州南下，曾小姐在社群平台Threads看到活動消息後，便把握機會到場領取飄帶。她說，過去較少為選舉專程返台，今年因為欣賞沈伯洋，決定回去投票。今年6、7月間她人在台灣，沈伯洋到士東市場拜票時，她也曾當面為他加油。

民進黨美西黨部執行長楊悅英（左）與主委陳芃佑（右）手持沈伯洋旗幟，為活動打氣。（...
民進黨美西黨部執行長楊悅英（左）與主委陳芃佑（右）手持沈伯洋旗幟，為活動打氣。（記者張庭瑜／攝影）

從內陸地區開車近一小時前來的Jack（右），手持「美國洛杉磯大洋流艦隊」看板表達...
從內陸地區開車近一小時前來的Jack（右），手持「美國洛杉磯大洋流艦隊」看板表達支持。（記者張庭瑜／攝影）

支持者穿戴印有「洋流」標誌的衣帽到場。（記者張庭瑜／攝影）
支持者穿戴印有「洋流」標誌的衣帽到場。（記者張庭瑜／攝影）

民眾披著洋流飄帶、手持沈伯洋旗幟，開心擺出姿勢。（記者張庭瑜／攝影）
民眾披著洋流飄帶、手持沈伯洋旗幟，開心擺出姿勢。（記者張庭瑜／攝影）

同樣決定返台投票的吳小姐說，自己與朋友早在「洋流」熱潮形成前，就已決定返台支持沈伯洋，這將是她第一次特別為了選舉回台。與其說是被候選人本人吸引，更重要的是她對台北城市現況不滿，直言「台北真的太糟糕了」，因此這次一定要回去投票。

民眾開心到場領取洋流飄帶後，繫在頸間。（記者張庭瑜／攝影）
民眾開心到場領取洋流飄帶後，繫在頸間。（記者張庭瑜／攝影）

有民眾將飄帶當頭巾綁上，手持台灣地圖造型道具與「洋流」看板，展現助選熱情。（記者...
有民眾將飄帶當頭巾綁上，手持台灣地圖造型道具與「洋流」看板，展現助選熱情。（記者張庭瑜／攝影）

民眾在室內大排長龍等候領取飄帶，有人抱著愛犬，也有長者高喊支持口號，現場氣氛熱烈...
民眾在室內大排長龍等候領取飄帶，有人抱著愛犬，也有長者高喊支持口號，現場氣氛熱烈。（記者張庭瑜／攝影）

對改變的期待，也出現在其他支持者的談話中。Charlie表示，以前對選舉沒有這麼熱衷，這次卻被「洋流」打動，「覺得台北、台灣的政治是可以改變的」。他認為，沈伯洋能改善台北市政府的效率，與市民的距離也近，除了提出政見與建設方向，「最重要最重要，他有傾聽」。

民眾手持「洋流」看板與旗幟，表達支持。（記者張庭瑜／攝影）
民眾手持「洋流」看板與旗幟，表達支持。（記者張庭瑜／攝影）

活動進行中，有長者高聲喊出支持沈伯洋的口號，排隊民眾也跟著響應，現場充滿助選氣氛...
活動進行中，有長者高聲喊出支持沈伯洋的口號，排隊民眾也跟著響應，現場充滿助選氣氛。（記者張庭瑜／攝影）

到場者中，也有過去就曾專程返台投票的民眾。一名家住台北松山區的市民形容自己是民進黨「鐵粉」，去年大罷免期間，也曾特地回台投下選票。從內陸地區開車近一小時前來的Jack，是在朋友臉書上看到活動消息。他說，父母住在台北信義、松山一帶，自己一直關注台灣政治，了解雙方政策後認同沈伯洋的主張，但很難有機會為了投票特別回台。

他表示，民主制度讓民眾能透過選舉，決定下一任台北市領導人。對於這次的競選氣氛，他則以「平和的激情」形容支持者的熱情，認為這是近一、二十年少見的現象。Jack說，沈伯洋以平和的方式競選，民眾也願意聆聽他的政策；至於政見能否真正落實，仍要經過四年的檢驗。

精華 FAQ

  • 報導指出，部分旅美台僑被「洋流」活動與候選人理念打動，認為台北與台灣政治仍有改變空間，因此願意特地返台投票，支持自己認同的候選人。

  • 不少受訪者提到，沈伯洋不僅提出政見與建設方向，也願意傾聽市民意見，且與市民距離較近。他們認為他有機會提升台北市政府效率並帶來改變。

  • 活動顯示部分旅美台僑對今年選舉的投入度提高，甚至願意跨洋返台投票。受訪者以「平和的激情」形容氣氛，認為這種支持熱度近年較少見。

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