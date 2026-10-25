跟團旅行拼房省錢卻易生糾紛 有人寧住單間付差價

跟團與陌生人拼房是很多華人常見經歷，拼房省錢卻須承擔不便與安全風險，發生糾紛和爭吵也屢見不鮮。（示意圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 跟團拼房可降低旅費，卻容易因生活習慣不同引發糾紛，旅行社也因風險升高而減少代配服務，許多旅客因此改選單人房。

日本 知名觀光 景點山梨縣富士河口湖町日前發生台灣旅客命案，民眾關注的焦點為，這是否是一起因拼房引發糾紛導致的命案，目前還在調查中，但跟團與陌生人拼房是很多華人 常有經歷。拼房省錢卻須承擔不便與安全風險，發生糾紛和爭吵也屢見不鮮。有人不忍連夜換房，有人寧可付差價也不想拼房，但也有人因此成為朋友。

有些單獨旅行的人會要求旅行社幫忙找人拼房，但有人因拼房和室友相處不睦發生爭吵向導遊投訴換房，華人導遊Tony表示，其實旅行社不願意幫客人找搭子拼房，因為後續發生矛盾會很麻煩，但散拼團為多收客人只能幫其拼房。結果就是大家背景和習慣不同，被迫共處一室難免會發生糾紛。

弊大於利 旅行社拒配對

曾有客人半夜給他打電話投訴，說室友半夜洗澡講電話讓其無法入睡，他也沒辦法，不能忍就只能勸說對方加價連夜換單人房。之前還有客人事後懷疑拼房室友偷了她的一個金戒指，但因為沒有證據只能作罷。

旅遊業者顧彬彬表示，過去部分散拼團旅行社會協助有需要的單人旅客尋找同性室友，讓雙方分攤房費。但近年由於各種潛在風險及雙方可能引發矛盾或抱怨，弊大於利因此很多華人旅行社已不再提供幫團員拼房服務，或設置高門檻的拼房條件，要求雙方必須各自先支付單房差，旅行順利結束後再退還這筆錢。

不過，很少有人能順利配對，因為很多人都不願意這樣操作，要麼自己支付單人間，要麼找夥伴一起參團，有些旅行社可通融先行為客人鎖定報名，等其找到同房夥伴再扣錢。

但即使成功拼房，與陌生人共住也存在作息、衛生習慣及個人空間等問題，財物保管與人身安全同樣不容忽視。對行程緊湊、體力消耗較大的旅客而言，住宿是否舒適，也直接影響旅遊體驗。

華人李女士分享不開心的拼房經歷，她說，之前去南美旅遊，和一個女士拼房，對方衛生習慣很差，洗手台搞得亂七八糟且把衛生紙用光也不向前台補，每入住一個酒店就要優先選床，且來回換三四次。後來她不堪其擾跟對方理論引發爭吵，她最後搬離房間，對方還開心大叫「Yeah」。

相安無事 陌生人變好友

華人Tina徐表示，別說陌生人，和朋友住在一起也會有矛盾，比如誰先用洗手間，用多久，晚上給家人打電話是否會影響朋友休息，打呼嚕等睡眠習慣等，尤其海外旅行本身時差和行程都會讓人疲憊有壓力，她寧可多付錢自己住一間，也不想和別人一起住。

但也有例外，像華人孫小姐之前去歐洲旅遊，旅行社幫其找了一個性格很好的女士做室友，兩個人都是比較隨和的性格，一路互相陪伴謙讓，比如主動讓對方先用洗手間，一起出去找美食，在景點互相拍照和照應，不僅相安無事，之後還成為朋友，時常結伴出遊。