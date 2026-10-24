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華醫涉違法賣處方藥樣品被訴 最重恐判3年、吊銷執照

記者張宏／洛杉磯報導
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司法部22日起訴15名被告，他們涉嫌醫療不法案件，其中包括華人醫師王德軍。圖為F...
司法部22日起訴15名被告，他們涉嫌醫療不法案件，其中包括華人醫師王德軍。圖為FBI在南加地區執行本次行動。（取材自FBI）

AI摘要

文章摘要整理：

核桃市華人醫師王德軍遭起訴，指其將藥廠免費提供的處方藥樣品賣給藥局轉售，若罪名成立，最高恐判3年並失去執照。

司法部22日起訴核桃市62歲的華人醫師王德軍（Dejun Wang），他的罪名是違法銷售處方藥樣品。起訴書指出，王德軍將樣品藥物，包括Rybelsus、Ozempic和Mounjaro出售給聖蓋博谷的藥局，後者重新包裝並分發給顧客。藥物樣品屬非賣的處方藥，用途是促進該藥物的銷售。

王德軍在華人社區尤其是哈岡和羅蘭岡等地行醫多年，根據王德軍以往在華人各大平台刊登廣告顯示，王德軍擁有美國內科專科文憑、曾任紐約州立大學與St. John's長老會醫院住院醫師。主治如高血壓、心臟病、糖尿病、肺病等。並設門診手術、各種傷口治療、換藥，與預防注射。

律師鄧洪對此案表示，美國對管制藥品的管理非常嚴格，醫師、藥劑師及藥房都必須遵守相關法律規定。尤其是涉及管制藥品時，藥品的來源、流向和銷售紀錄都受嚴格監管。在美國，醫師如果要開立某些聯邦管制藥品，必須向美國緝毒局（DEA）註冊並取得相應資格。由於這些藥品受到特殊管制，醫師雖然擁有開立處方的權力，但同時也承擔嚴格法律責任。如果醫生濫用處方權，為個人利益開立不必要的藥物，甚至違規出售藥品，就可能面臨嚴重的法律後果。

他說，王德軍案涉及藥廠免費提供給醫師的處方藥樣品，他將藥品分包售賣。藥廠提供樣品原本是為讓醫師了解藥物，或在符合法規的情況下供病人使用，但這些樣品並不能隨意轉售。如果醫生將藥廠免費提供的藥品交給藥房，再由藥房出售，就可能涉及非法銷售藥品等問題。至於是否違法，仍須根據藥品的性質、相關法規及案件證據來判斷。如判定罪名成立，王德軍可能面臨最高約三年刑期，並可能失去行醫執照。不過實際刑罰及執照處分，仍取決於具體指控、適用法律和案件的最終審批結果。

一不具名醫師表示，美國醫藥分離，醫師不能向病人販賣保健品，也不能出售藥物樣品。「醫師常會收到新藥樣品，但這通常只是給病人試用，不應產生經濟利益」。之前有藥物的樣品市值2000多元，會有病人詢問如何能買到，利益之下，有些醫師可能會打折賣給病人或重新包裝出售，但這都是違規的。

之前華人醫師曾秀穎（Hsiu-Ying "Lisa" Tseng）因濫開強力止痛藥導致多病患過量死亡，於2015年被裁定二級謀殺罪成立，並於2016年被判處30年到終身監禁。鄧洪說，這類案件之所以容易被調查，主要是因為藥品的來源和流向通常都必須保留相關紀錄。

一旦監管部門在藥房檢查時發現藥品來源不明，或藥品紀錄與實際庫存不符，就可能進一步追查藥品的供應管道。如果藥房無法合理說明藥品的來源，調查便可能延伸至藥品供應商、醫生及其他相關人員。

精華 FAQ

  • 起訴書指控他將原本非賣的處方藥樣品轉賣給聖蓋博谷藥局，再由對方重新包裝販售給顧客，涉嫌違法銷售藥品。

  • 案件提到的樣品藥物包括Rybelsus、Ozempic和Mounjaro，這些多與糖尿病及體重管理相關，原本應僅供醫師試用或示範。

  • 依文中說法，若法院認定罪成，他可能面臨最高約3年刑期，且因違規出售藥品而遭到醫療執照處分甚至吊銷。

司法部 羅蘭岡 藥局

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