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南加父子檔設局6000人戒毒案 詐騙16億元史上最大

記者張宏／綜合報導
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Cody與Honey Phipps傳給一名潛在物質濫用治療患者的簡訊內容，聲稱患...
Cody與Honey Phipps傳給一名潛在物質濫用治療患者的簡訊內容，聲稱患者無須參加Zoom心理諮商，而是可以「將鏡頭朝向天花板」並「躺在海灘上放鬆」。（圖／司法部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

司法部起訴洛杉磯戒毒中心大亨David Young父子，指控他們以免費誘因與人體掮客吸引弱勢者就醫，長年向保險公司詐領16億元。

司法部22日起訴洛杉磯戒毒中心大亨、71歲的David Young和他的兒子39歲的Nathan Young，他們涉嫌提供免費機票、食品雜貨和其他好處，將至少6000無家可歸的吸毒者（其中許多來自外州）販運到加州數十個戒毒中心。這對父子雇傭「人體掮客」，將這些吸毒者誘騙到加州戒毒中心，這起涉案金額高達16億元的戒毒計畫。司法部指出，這是其處理過的史上最大詐騙金額案。

被告Nathan Young，別名「Pablo」，他的父親David Young，別名「Sancho Lopez」及來自德州的42歲Honey Phipps與36歲Cody Phipps，他們被指控實施一項長達多年的詐欺計畫。起訴書稱，David和Nathan父子控制洛杉磯地區及全國數十家名義上的物質濫用治療公司。

「人體掮客」話術 誘拐潛在患者

他們指示包括Honey與Cody在內的「人體掮客」，以無家可歸者、貧困人口以及參加戒癮互助小組的人員等為目標。以免費機票、現金、公寓住宿、酒店住宿、汽車、禮品卡、大麻、香煙、管制物質（包括非法毒品）及醫師可隨意開具處方藥為誘餌，將這些潛在患者誘騙至南加

被告專門尋找聯邦醫療保險計畫（俗稱紅藍卡）等保險理賠額度最高的對象，甚至常以欺詐方式為不符合資格的人註冊新的保險，以確保能從假治療中獲得最高額度報銷。

「躺在海灘上」 也可向保險公司報銷

一旦抵達加州，大多數患者發現詐欺團夥的承諾很多是空話。一些擁有高額理賠保單的「高級（Premium）」患者，獲得奢華待遇，如入住酒店、私人公寓以及高檔晚餐；而「非高級」患者則被安置在擁擠、不衛生、破敗且常被稱為「毒窟（Trap Houses）」的住宅中。無論治療是否具有醫療必要性或是否真實提供，Young父子都會在各設施之間循環轉移患者，以持續向保險公司報帳。為防止患者離開，Young父子甚至指示給試圖離開的患者餵食藥物「把他們迷昏」。

Young父子還向患者提供毒品、切斷他們與家人的聯繫、阻止他們取得個人物品，並在物理上阻擋他們離開設施，以便繼續向保險公司收費。例如，當得知一名高級患者想離開解毒所去抽大麻時，Nathan指示在解毒所外提供患者想要的物品，以留住該患者。

詐欺共犯還指示員工教導患者捏造症狀，使其符合接受戒毒服務的資格。在某些情況下，由於Young父子制定的政策，患者甚至被鼓勵使用毒品或酒精，以便更加符合「治療」資格。患者結束戒毒後，Young父子提供的所謂物質濫用「治療」，實際上只是有超過百人同時在線的Zoom遠程會議，患者除打開攝影機外根本無需參與。患者被告知可「躺在海灘上」而不必參加治療，而這些「治療」隨後都會被向保險公司報銷。

精華 FAQ

  • 被告透過免費機票、食宿、現金與毒品等誘因，找來人體掮客把無家可歸者和吸毒者送進加州多家戒毒中心，再以虛假治療向保險公司大量請款。

  • 起訴書稱兩人控制多家名義上的治療公司，將患者在不同設施間反覆轉送，安排所謂治療但實際多為線上會議，並以高額保險理賠持續獲利。

  • 部分患者被安置在破敗毒窟或擁擠住宅，另一些則住進酒店或公寓；他們常被限制離開、切斷聯繫，甚至被餵藥、鼓勵吸毒，以維持報帳資格。

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