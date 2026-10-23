華人愛現金往來 舉證困難易有法律糾紛

華人社區現金流動頻繁，很多華人喜歡身上或家裡存放數萬元現金，或透過熟人私下換匯、借貸。（圖／讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華人常以現金、熟人借貸與私人換匯處理資金，但一旦遭扣押、跨境調查或缺乏書面紀錄，就可能演變成高成本法律糾紛。

華人社區現金流動頻繁，很多華人喜歡身上或家裡存放數萬元現金，或透過熟人私下換匯、借貸，看似只是為方便，卻可能在意想不到的情況下，演變成法律糾紛。律師劉龍珠分享三類華人最容易觸及的典型案例。

劉龍珠表示，部分攜帶大量現金或參與私人換匯者，可能因交易情況受聯邦緝毒局（DEA）等執法部門關注。一旦現金遭扣押，即使當事人堅稱錢是合法所得，也不代表可以立即取回。當事人可能需要尋求律師協助，釐清扣押依據、申請返還及相關期限。

但相關律師費不便宜，當事人可能陷入不追討，辛苦賺來的錢拿不回；要追討，又得先承擔不小法律費用的困境。原本只是想保管或轉移資金，最後可能變成成本高昂的法律拉鋸戰。

也有人想給中國家人匯錢，最後可能把風險帶到中國。一名在美國的華人想給中國的姐姐10萬美元，於是透過私人換匯，在美國交付美元，再由中國相關人員支付人民幣。

對當事人來說，可能只是為讓姐姐買房或應付生活開支等單純目的；但假如這條換匯鏈上的其他人遭調查，就可能被放進更大的交易網絡中重新檢視。中國親屬可能因此被要求說明收款原因、資金來源及與相關人員的關係，甚至面臨涉嫌參與洗錢等犯罪的懷疑。

最令人擔憂的是，最後可能讓家人解釋一筆未必了解全貌的交易。是否構成犯罪仍須依證據和法律判斷，但這類跨境交易確實可能讓原本的家庭財務安排變得複雜。

錢明明是合法收入，卻因為沒有紀錄，變得難以證明。部分華人習慣透過親戚、朋友或同鄉互相借錢，幾千元或幾萬元往來，可能只靠一句「先拿去用」，沒有借據，也沒有清楚的還款期限。

有人靠按摩工作、餐飲業收入或小費慢慢存錢，也有人接受伴侶贈與，或把多年現金收入留在家中。但當調查人員追問一筆錢從何而來，當事人可能說是朋友借的，可朋友也沒有銀行紀錄或書面憑證，調查就可能繼續追問朋友的錢又從哪裡來。

原本只涉兩個人的借貸，最後可能變成一連串需要解釋的資金往來。即使說的是真話，也可能因為拿不出足夠證據，而陷入被動。

劉龍珠提醒，攜帶大量現金除可能面臨扣押爭議，也有遭竊或被搶風險。私人換匯則可能牽涉交易對象、資金來源及跨境法律問題。

對習慣以現金收支、依靠熟人借貸或透過私人管道換匯的華人而言，保存薪資、小費、報稅、銀行提款、借款及轉帳紀錄，並盡可能使用可追溯合法金融管道，有助降低日後舉證麻煩。