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停車繳費App下載中…管理員開罰單 華女不服：繳費在先

記者王若然／巴沙迪那報導
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事發街邊顯示，也可以使用Passport Parking App繳費。（圖／王女...
事發街邊顯示，也可以使用Passport Parking App繳費。（圖／王女士提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州華女王女士在巴沙迪那停車下載App繳費後仍被開單，主張自己繳費時間早於罰單；事件也凸顯當地停車執法嚴格與罰款收入可觀。

加州居民王女士分享，近日在巴沙迪那市停車時，按照規定停車繳費，辦完事情回來竟發現「吃」了一張「咪表逾時（expired meter）」罰單。經分析，原來是王女士仍在下載停車繳費App時，停車管理員就火速開了罰單。

王女士日前開車前往巴沙迪那市一處公立設施辦理業務，車子就停在建築外的街邊。她說，下車後，看到旁邊可以用自助結帳機繳費，也可以下載Passport Parking App繳費。因為用App繳費比較方便，可以隨時在App上增加停車時間，比較靈活，王女士就選擇下載App繳費。

因為下載App需要一段時間，當時天氣又很熱，王女士就走到約廿米開外的陰涼處等待。約五分鐘後App下載好，她便用App填寫車輛和支付方式，繳了停車費，沒有走回車子，直接去處理業務。

王女士收到的罰單。（圖／王女士提供）
王女士收到的罰單。（圖／王女士提供）

約20分鐘後，當王女士回到車子，她驚訝發現，車子前擋風玻璃，夾著一張罰單，金額為62元。仔細一看，理由是「咪表逾時」。她匪夷所思，再次確認App內的繳費紀錄，Zone Number也沒填錯。回想剛才，她意識到可能是在她下載App時走開的一小段時間，管理員來貼了罰單。王女士說，她以前經常使用Passport Parking App繳停車費，如果在線繳費，是不需出示繳費證明放在車子前擋風玻璃上的。

王女士說，她已經向市府提出罰單抗辯。她說，罰單上顯示的出具時間為當天下午12時52分。但是王女士App裡的繳費紀錄顯示，開始計費時間是12時48分。因此，她認為，在警員開罰單前，她已經繳費成功。

王女士App裡的繳費紀錄顯示，開始計費時間是12時48分。而她罰單的開立時間是1...
王女士App裡的繳費紀錄顯示，開始計費時間是12時48分。而她罰單的開立時間是12時52分。（圖／王女士提供）

目前市府網站顯示，截至10月21日，該抗辯仍在等待工作人員審核。

王女士說，幾年前，她在巴沙迪那也吃過一張罰單，但是那次不冤枉。她說，那次是去市中心買奶茶，停在街邊時，軋了一點紅線（消防線），心存僥倖認為執法者不會這麼快發現，她就去買奶茶，約五分鐘後回到車子，就發現被貼條。她感嘆，巴沙迪那市抓停車違規動作真快。

巴沙迪那市積極執法停車違規，不只是王女士的個人感覺，根據Reddit平台「r/pasadena」討論組，有不少民眾反應有短暫停車超時就被開罰單的情況，還形容當地多數街道停車都收費，為生活帶來不便利。

根據巴沙迪那市府資料，該市過去三個財政年度的停車罰款平均年收入達504萬元。根據其2027財年預算，該市打算新增10個停車管理員職位，並與第三方保全公司Inter-Con Security延長為期一年、價值77萬9388元的合同，已確保停車執法力量充足。這些財政支出，均由停車罰款支付。

巴沙迪那市自2018年起引入Passport Parking手機繳費系統，當時市府宣布，駕駛人可透過該App繳付全市逾1400個停車位的停車費，App可在App Store和Google Play免費下載。使用者只需在有Passport Parking標誌的地點停車，用手機繳費，並可遠端延長停車時間。不過，首次使用者須先下載App並註冊帳號，還要輸入車牌及付款資料，會耗費一點時間。

精華 FAQ

  • 她停車後先下載Passport Parking App，再填資料繳費，離開車輛去辦事，回來卻發現被開一張62元的「咪表逾時」罰單，懷疑是在下載App期間就被貼單。

  • 她指出罰單時間是12時52分，但App紀錄顯示她已在12時48分開始計費，代表在開單前就已完成繳費，因此她已向市府提出抗辯，等待審核結果。

  • 市府過去3個財政年度停車罰款平均年收入達504萬元，2027財年還計畫增聘10名停車管理員並延長保全合約，顯示當地對停車違規執法相當積極。

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