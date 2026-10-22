印度夫妻申請美簽遭拒 曾被追問「為何去過中國？」

印度夫妻赴美旅遊簽證，簽證官特別詢問「為何曾去過中國」。（AI生成圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 印度一對夫妻帶孩子申請美國B1/B2旅遊簽證，面試中被問及赴中國原因與返國意圖後遭拒，官方未說明具體拒簽理由。

印度 一夫妻計畫帶襁褓中的孩子赴美旅遊，並為此申請美國B1/B2旅遊簽證 ，沒想到面試時，簽證官特別詢問丈夫「為何曾前往中國」，最後夫妻兩人的簽證申請均遭拒絕。這起簽證事件近日引發討論，但使領館並未公布拒簽的具體原因。

印度時報（Times of India）報導，一女子日前在社群平台Reddit分享夫妻兩人的簽證面試經歷，希望網友協助分析遭拒原因。她表示，夫妻倆原本打算帶年幼孩子到美國度假，申請的是B1/B2簽證。

面試時，簽證官先詢問兩人是否有任何理由擔心無法返回印度。報導指出，這類問題是評估申請人入境美國後是否可能尋求庇護。隨後被問及此行安排時，夫妻表示，此次赴美旅遊預算約150萬印度盧比（約為1.6萬美元），並計畫透過旅行社安排旅程。兩人也在面試過程中介紹各自的工作、職位及從業經歷，並提及過去曾到澳洲、泰國、馬爾地夫（Maldives）、峇里島（Bali）等地旅遊。

期間，簽證官突然詢問丈夫：「你為什麼去過中國？」男子回答，先前曾去過中國是工作出差，因為他任職公司的總部設在中國。

面試接近尾聲時，簽證官又詢問兩人是否只有一個孩子，以及是否有親友居住在美國。夫妻回答，他們只有一個孩子，在美國沒有親友，赴美期間計畫入住酒店。最終，兩人的簽證申請都遭拒絕。

事件曝光後，一些網友認為，夫妻在面試中對旅遊安排的說明可能不夠具體。例如，除了表示由旅行社安排行程及入住酒店，也可以進一步說明預計停留的日期、酒店名稱及計畫參觀的景點，讓簽證官更清楚了解旅行目的。否則，簽證官可能會認為存在滯留風險。

也有網友認為，簽證官詢問丈夫赴中國的原因，可能與其工作背景有關。一網友表示，在目前情況下，為一家總部在中國的公司工作，可能不利於申請美國簽證。不過，這些說法都只是個人推測，並非美國政府公布的拒簽理由。

報導沒有提供簽證官對這起案件的具體解釋，也沒有證據顯示丈夫曾赴中國出差、公司總部位於中國，或夫妻透過旅行社安排行程，是造成拒簽的直接原因。B1/B2簽證主要用於短期商務活動、旅遊及探親等目的，申請人是否符合簽證條件，由領事官員依個案資料判斷。