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華女路邊停車開門遭撞 保險初判全責改各半

記者楊青／天普市報導
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路邊停車的李女士打開車門等待友人上車，正好被經過的汽車撞上，汽車雙雙受損。（圖／...
路邊停車的李女士打開車門等待友人上車，正好被經過的汽車撞上，汽車雙雙受損。（圖／李女士提供）

AI摘要

文章摘要整理：

李女士路邊停車開門遭後車撞上，保險初判她全責，申訴後改為雙方各半；專家指出責任須看開門時機、停車位置與後車注意義務。

路邊停車，為方便長者上下車而將車輛停靠路邊，車門打開導致經過的車輛撞上，究竟誰該負責？路邊停車開門釀下車禍，華人車主一判須負全責，沒想到提出申訴後獲改判半責。當事人喜出望外，周邊友人則不得要領。

阿蘇薩市李女士日前晚間前往天普市與友人聚餐，為方便同行長者上車，將原來停靠在路邊的車輛稍微移向行車道方向，並打開駕駛座及乘客座兩側車門，結果遭一輛經過的汽車撞上駕駛座車門。雙方車輛受損，所幸人員無恙。

事故發生後，在場多位友人及李女士任職律師的兒子，都認為是她的責任，理由是她停車的位置突出，以及打開的車門；兩個動作的結果，都給直行車輛造成障礙，而且當時正值夜晚，路燈昏暗，周邊也沒有紅綠燈或其他Stop標識，直行車輛當然有理由「勇往直前」。沒幾天，保險裁決下來，果然裁定李女士100%應對車禍負責。

「我雖然打開車門，但他從後面開車經過也應該看到並小心繞過」，李女士對保險公司的裁決不服，她認為「至少對方也有一定責任」。申訴後的第三天，她接到保險公司改判回覆：車禍雙方都有責任，各打50大板。

林大衛保險公司經理Sam林解讀，很多人認為直行車輛有絕對的路權，但如果前車是在停止不動狀態，後面的車輛駕駛人更有責任觀察前面和周邊狀況，避免車禍發生。

他分析，李女士汽車的車身當時雖然離行車道較近，駕駛座車門打開，她本人坐在駕駛座等候長者上車，但李女士沒有開動汽車或突然變換車道。從這個角度看，經過車輛的駕駛人也有責任注意前方路況。Sam林舉例，Amazon、UPS等貨車經常停靠路邊送貨，後方駕駛人仍須留意前方情況，適時減速或停車。又比如前面的車輛突然煞車，後車通常也有保持安全距離、避免追撞的責任。

不過，他表示，若車門是在其他車輛行駛經過時突然打開，情況就可能完全不同。「如果對方的車已經開過來，你正好突然把門打開，讓人家來不及反應，那就是開門者的責任」。

換言之，車門是否早已敞開、後方駕駛是否有機會發現並避開，以及車門是否突然進入行車空間，都是判斷事故責任的重要因素。

Sam林表示，保險公司對車禍理賠的裁決，通常是根據雙方提供的說辭和證據，兩者都可能影響保險公司最後的判定。保險公司之間也會交換信息，協調意見。民眾如果對保險公司的裁決有異議，可提出申訴，保險公司通常會認真考慮。林女士這次前後獲得截然不同的裁決，就是很好案例。

責任降低不等同做法正確

律師鄧洪表示，加州車輛法規定，開車門前必須確認安全；車門不能敞開超過上下乘客所需的時間。

該法規定，駕駛人或乘客不能在未確認安全的情況下，任意打開靠近行車道一側的車門。如果開門會妨礙行經車輛的正常通行，可能違法。例如：路邊停車後，沒有查看後方來車便突然打開車門；或打開車門侵入行車空間，導致途經車輛無法安全通過；或開門時沒有留意正在靠近的汽車或自行車，均屬未確認安全而開門。

該法規不只管制開門瞬間，也規範開門後持續敞開的情況。例如，乘客上車時，車門短暫打開通常是必要的；但如果乘客尚未上車，車門已長時間敞開並占據行車空間，就可能引發法律責任。

不過鄧洪也表示，法規沒有規定，只要車門打開後遭撞，開門者就必然負全責。事故責任仍須視停車位置、車門開啟的時間、雙方是否有機會察覺危險，以及其他相關證據綜合判斷。對路邊停車的駕駛人而言，開門前確認後方安全、避免車門長時間占據行車空間，是降低事故風險的重要做法。

路邊停車的李女士打開車門等待友人上車，正好被經過的汽車撞上，汽車雙雙受損。（圖／...
路邊停車的李女士打開車門等待友人上車，正好被經過的汽車撞上，汽車雙雙受損。（圖／李女士提供）

精華 FAQ

  • 保險公司先認定李女士100%負責，但她提出申訴後，裁決改為雙方各負50%責任，顯示事故責任並非只看開門一方。

  • 關鍵在於李女士當時車輛已停住，車門也非突然開在來車前；後方駕駛若有機會觀察卻未減速避讓，也可能分擔部分責任。

  • 加州法要求開門前先確認安全，不能讓車門妨礙行車道通行，也不宜長時間敞開；路邊停車應先看後方來車，降低碰撞風險。

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