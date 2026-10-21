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掛外國車牌在美上路 入境、上牌各有門檻

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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有中國車牌車輛曾在爾灣出現。（本報資料照／讀者提供）
有中國車牌車輛曾在爾灣出現。（本報資料照／讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國允許部分海外車輛短期以外國車牌入境自用，但臨時進口、永久進口與加州上牌各有門檻，未符規定仍可能遭查扣。

近期有不少華人民眾，在加州看到掛中國車牌的汽車，並產生這些車輛能否合法上路的疑問。

科技媒體WIRED報導，洛杉磯汽車進口業者CDM Import負責人Cao Yang曾協助中國車暫時運抵美國。部分車輛符合臨時進口條件，可保留中國車牌使用，但不代表同款車已獲准在美國一般市場銷售。

其實在加州道路上看到海外車牌的現象不是近期才出現，本報此前曾報導，在南加爾灣有華人不僅將車輛掛中國大陸車牌，還在車身上寫著「中國特警」，引起警方關注。爾灣警局當時稱，根據國際警察組織規章，任何國家都不可將國內警車，運到其他國家做警務使用。

至於是否可以掛海外車牌在美國道路上行駛。國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，非美國居民，包括居住海外的美國公民，可將不符合聯邦車輛安全標準的車輛暫時帶入美國自用，期限最長一年。車輛入境時須已在外國登記，在美期間不得出售，期滿須運出，該局無權延長這項期限。

聯邦環保署（EPA）對非居民臨時進口豁免另有限制：車輛不得用於商業用途，也不能主要交由車主或其配偶以外的人使用。

但掛著外國車牌、順利開過邊境，不等於已完成合法進口。海關暨邊境保護局（CBP）此前公布一起案件，有美國公民在墨西哥購買2022年款Suzuki Jimny，取得墨西哥車牌後，從美國西南邊境入境，一路開至佛羅里達州，再將車運往波多黎各，最終遭當局查扣。CBP提醒，海外購車仍須遵守美國進口規定進行申報。

若打算將車長期留在美國，則須確認永久進口資格。國家公路交通安全管理局指出，車齡未滿25年、原本未符合聯邦安全標準的車輛，一般須先獲認定具有進口資格，再由註冊進口商辦理，或與其簽約完成必要改裝。車齡滿25年的車輛雖可豁免這項聯邦安全標準要求，但仍須另行確認排放及州政府登記規定，不能直接視為可在加州上牌。

加州車管局（DMV）說明，進口車辦理登記須提出所有權、通關證明等文件，並依車況提供安全與排放合規資料。部分原本不是為美國市場製造的車輛，須透過加州空氣資源委員會（CARB）的相關程序改裝、測試，才可能取得登記資格。

精華 FAQ

  • 不一定。非美國居民可將符合條件的車輛暫時帶入美國自用，最長1年；但車輛須先在外國登記，且不得出售或交由不符規定的人使用。

  • 因為入境只是臨時通關的一部分，仍須符合美國海關與進口規定。若要長期留用，還要完成永久進口資格、申報與改裝程序，否則可能被查扣。

  • 加州DMV要求提出所有權、通關與安全排放文件；部分非美國市場車輛還要經CARB程序改裝、測試。即使車齡滿25年，也不代表可直接在加州登記。

加州 華人 洛杉磯

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