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IRS也會出錯 會計師：不理會通知 恐使情況惡化

記者劉子為／洛杉磯報導
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會計師提醒，稅務爭議愈拖愈久，處理難度可能愈高。民眾應及早釐清退款性質、保存通知...
會計師提醒，稅務爭議愈拖愈久，處理難度可能愈高。民眾應及早釐清退款性質、保存通知及聯繫紀錄，必要時尋求專業幫助。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

IRS退稅出錯時，納稅人應先確認款項去向並主動追查，避免欠款持續計息罰款，必要時可申請TAS或專業協助。

國稅局IRS退稅出錯，納稅人可能因此陷入漫長追款與申訴程序。會計師指出，這類糾紛時有發生，即使民眾確信沒有收到退稅，也不能置之不理，否則帳面欠款可能持續累積利息及罰款，甚至錯過申訴期限。

會計師張青表示，IRS先發放退稅、事後又要求追回，通常涉及兩類錯誤。第一類是實質性的稅額計算錯誤，例如原本應繳納1萬元的稅，卻誤算成6000元，導致有4000元的錯誤差額。這種情況下，納稅人確實有未繳清的稅款，應依法補繳。

第二類是行政或作業錯誤，例如IRS將他人的退稅錯誤記入某位納稅人帳戶，或因稅號、銀行帳號等資料出錯，導致款項發放錯誤。

張青指出，若收到IRS追討錯誤退款的通知，首先應確認款項究竟有沒有收到，以及當初是透過紙本支票還是銀行直接存款發放。除了檢查個人銀行紀錄，也應向IRS核實退款去向。

他建議，未收到退款的納稅人可使用Form 3911，要求IRS追蹤款項，包括查明支票寄送情況、是否已兌現，以及直接存款的處理紀錄。部分支票可能寄往舊地址，或遭他人冒領，也不排除款項被存入錯誤帳戶。

張青還表示，部分納稅人認為既然沒有收到錢，就不理會IRS通知，這種做法可能使情況惡化。在爭議尚未解決前，民眾在IRS帳戶上顯示的欠款可能繼續計算利息及罰款，不能期待問題自行消失。

根據IRS徵收申訴說明，若收到正式的最終強制徵收通知，通常有30天可申請徵收正當程序聽證（Collection Due Process Hearing）。不同通知涉及的權利及期限不盡相同，民眾應仔細閱讀，避免錯失申訴機會。

若多次聯繫IRS仍無法解決，張青建議尋求納稅人權益保護服務處（TAS）協助，可透過Form 911提出申請。

根據TAS官方申請說明，TAS主要協助因稅務問題遭遇財務困難、面臨不利行動，或無法透過正常管道解決問題的納稅人。此外，如果遇上IRS處理程序失靈、長期延誤或未按承諾回覆等情況，也可能符合條件。

張青表示，若問題複雜或金額較大，也可以聘請會計師、註冊報稅代理人（EA）或稅務律師協助。不過，對納稅人而言，原本可能是政府造成的錯誤，最後卻還要自己花錢請人處理，可能會感到無奈。他還透露，過去曾遇過明顯涉及IRS作業問題的案件，卻拖延兩、三年仍未解決。期間不同部門相互轉介、承辦人員更換，即使是專業會計師，也可能難以找到能持續負責案件的人員。

張青提醒，稅務爭議愈拖愈久，處理難度可能愈高。民眾應及早釐清退款性質、保存通知及聯繫紀錄，必要時尋求專業幫助。

精華 FAQ

  • 因為即使民眾沒收到錢，IRS帳面上的欠款仍可能持續計算利息與罰款，還可能錯過申訴期限，讓原本可釐清的爭議變得更複雜。

  • 常見分為稅額計算錯誤與行政作業失誤兩類。納稅人應先查銀行紀錄、確認是支票還是直接存款，再向IRS核實退款去向。

  • 可使用Form 3911要求追查退款，若問題仍無法解決，可向TAS提交Form 911求助；情況複雜或金額較大時，也可找會計師、EA或稅務律師協助。

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