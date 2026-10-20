華女未收退稅 反遭IRS追討1700元 還面臨財產被強制徵收風險

南加州有華人從未收到國稅局的退稅支票，卻被要求還錢且利息不斷增加至1700多元，問題拖延逾一年仍未解決。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華女史小姐未收到IRS補發的1400元退稅，反遭追討並累計至1700多元，經多次申訴後，IRS才暫緩催收並交由部門調查。

一筆從未收到的1400元退稅 ，竟變成1700元欠款，甚至面臨財產遭強制徵收的風險。南加州有華人 從未收到國稅局（IRS ）的退稅支票，卻被要求還錢且利息不斷增加，拖延逾一年至今仍未解決。

華人史小姐表示，2025年1月，她收到IRS通知，稱將補發2021年度的1400元「復甦退稅抵免」（Recovery Rebate Credit），款項會以支票寄出。當時身邊也有朋友收到類似款項，她並未特別在意。然而，支票始終沒有送達，她也沒有追問。

利息多了300元

沒想到，同年夏天，IRS再次寄信，告知她不符合這筆退稅的領取資格，要求返還1400元。史小姐感到困惑，因為自己根本沒有收到錢。她原以為，IRS系統應能查到支票未兌現，因此沒有回應。然而，2025年底IRS接連寄出催繳通知，原本1400元的欠款，因利息等費用增加至約1500元，今年又攀升至約1700多元。

更令她不安的是，IRS線上帳戶出現警告，稱帳戶面臨稅務留置權（tax lien）或強制徵收（levy）風險，要求立即付款、申請分期付款或解決欠款，否則可能登記聯邦稅務留置權通知，並強制徵收資產。

為了解決問題，史小姐曾透過IRS線上系統提交說明，卻被告知應由另一部門處理。她隨後再次寄信，解釋自己從未收到支票，但始終沒有回覆。她也曾兩度嘗試打電話，卻因等候時間太長而放棄。

今年10月初，因為利息不斷增加，她決定再次致電IRS。首次等候約一小時才接通，工作人員將電話轉給相關部門，不料轉接過程中突然斷線，只能重新排隊。第二次打通後，她吸取教訓，先向工作人員索取可直接回撥的電話號碼。沒想到，通話過程中果然又斷線，幸好這次有所準備。

從中午到傍晚6時，她前後花費數小時，終於獲得初步處理結果。IRS工作人員同意暫緩追討，並將案件交由相關部門調查，最終結果仍有待確認。

憂留下不良紀錄

史小姐對整起事件感到無奈。她認為，最初認定她符合資格、之後又推翻認定的都是IRS，自己從未收到款項，卻必須花費大量時間寫信、打電話處理，甚至面臨欠款不斷增加的壓力。她也擔心，這筆尚未釐清的欠款是否會留下不良紀錄。

根據IRS官方公告，這筆款項源於疫情期間的第三輪經濟影響補助。IRS於2024年12月宣布，將自動向約100萬名符合資格、但未在2021年報稅表申領「復甦退稅抵免」的納稅人補發款項，每人最高1400元。

然而，根據美國財政部稅務行政監察長辦公室（TIGTA）今年2月公布的調查報告，IRS補發的約120萬筆款項中，竟有30萬843筆錯發給不符合資格的納稅人。錯發原因包括未排除非居民外籍人士、使用不完整的稅務資料，以及未充分核對申領資格等。

針對未收到退稅支票的情況，IRS指出，納稅人可申請退款追蹤（refund trace），或提交Form 3911，確認支票是否已被兌現。若尚未兌現，可取消原支票並重新核發；若已被兌現，則會進一步調查。

此外，IRS指出，稅務留置權與強制徵收不同，前者是政府對欠稅者財產提出法律請求權，後者則可能涉及實際扣押銀行存款、薪資等資產。一般情況下，IRS須履行相關通知程序，並提供申訴機會，才能實施強制徵收。

史小姐的IRS線上帳戶還收到警告，稱帳戶面臨稅務留置權或強制徵收風險。（受訪者提供）