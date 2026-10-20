紐時遭槍殺主管 被爆曾雇兇殺岳母

被指控在都布林公園殺害女婿的張壽勇和陳世麗。（都布林警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《紐約時報》主管麥肯錫遭岳父母槍殺案出現新說法，辯護律師指其曾雇殺手威脅岳母，但指控未獲獨立查證。

遭岳父母開槍殺害的《紐約時報 》跨性別 主管麥肯錫（Jonathan McKinsey）一案又有新發展。其岳母陳世麗的辯護律師19日在法庭外接受採訪時稱，死者過去曾雇用「殺手（hitman）」企圖「除掉（get rid of）」岳母，並對其展示出極大敵意。

據紐約郵報報導，麥肯錫於9月26日在加州 都柏林運動場遭槍擊身亡，據稱開槍者是他的年邁岳父母、現年77歲的張壽勇（Shouyong Zhang）與陳世麗（Shili Chen）。兩人目前均被控謀殺罪。

這起案件如今出現可能扭轉案情的新發展，據KRON4報導，代表陳世麗的辯護律師Curtis Briggs19日在阿拉米達縣法院外接受訪問時聲稱，麥肯錫過去曾雇用一名「殺手」，企圖「除掉」陳世麗。這項指控可能為這場在命案發生前便已日益惡化的家庭糾紛，帶來新的調查方向。

在都布林法院外，Curtis Briggs還表示，這對夫婦於2026年3月購買槍枝，是因為他們害怕女婿，並強調購槍目的是自我防衛，而非預謀殺人。麥肯錫有極其暴力的紀錄。他們經調查發現，至少有三次事件有目擊者可以證實，麥肯錫先生曾威脅其當事人的性命：一次是透過殺手，另外兩次則是最近曾表示要除掉她。

Curtis Briggs堅稱，陳世麗與張壽勇從未策畫殺害麥肯錫，但隨著家庭內部的緊張關係不斷升高，兩人愈來愈感到恐懼。陳世麗基本上是住在家裡、幫忙照顧孩子的保母，而麥肯錫對她極為敵視，且有暴力行為。離婚訴訟持續進行，也讓整個家庭的關係進一步惡化。

這些驚人的控訴，為這起原本就充滿爭議的家庭糾紛再添複雜性，這場家庭衝突涉及家暴、虐待兒童，及麥肯錫的跨性別身分所引發的敵意等多項指控。不過，麥肯錫曾雇用殺手的說法尚未獲得獨立查證，目前也不清楚這名律師的說法究竟有何證據支持。這對年邁華人夫婦19日在辯護律師及一名中文普通話口譯員陪同下出庭，兩人均否認謀殺罪指控，當庭表示不認罪。

麥肯錫現年40歲，生前擔任《紐約時報》遊戲玩家體驗工程部門主管，自2023年起任職於該報。與他分居的妻子Candice Jang於2025年向法院聲請限制令，麥肯錫隨後也向法院聲請限制令，要求對妻子採取相同措施。