我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

華人持證停殘障車位不慎超出緩衝區 仍罰348元

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華女涉及車輛侵入身心障礙停車位旁的藍色網格緩衝區，罰款金額為348美元。（受訪者...
華女涉及車輛侵入身心障礙停車位旁的藍色網格緩衝區，罰款金額為348美元。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華女持殘障停車證載父就醫，因車輪壓到藍色斜線緩衝區遭罰348元，申訴中也提醒車位邊界仍須嚴守。

持有身心障礙停車證，將車停在殘障專用車位，仍可能因一個小小的停車疏忽而收到數百元罰單

日前，南加一名華人開車帶行動不便的父親就醫，因停在殘障車位時車輪不慎壓到車位旁的藍色斜線網格區，遭開罰單348元。事後她前往市府提出申訴，目前仍在等待結果。涉事華人也提醒民眾，持有殘障停車證並不代表可以忽略車格周圍的標線，稍有不慎就可能付出高額代價

10月初，華女安柯開車帶著80歲的父親前往阿罕布拉市一家診所就醫。父親聽力不佳，行動也有障礙，因此她申請了身心障礙停車證，希望能讓父親上下車更方便。抵達診所附近公共停車場後，她將車停在身心障礙專用車位上。父親坐在副駕駛座後方的座位上。為了方便他下車，以及拿取、放置助行器，她在車輛右側留出一定空間，方便他進出。因她停車時並未將車身完全停正，導致左後輪壓到了車位左側的藍色斜線網格區。她表示：「車輛右側則是另一個正常停車位，當時已有其他車輛停放。」因此，停車壓在藍色斜線網格區也是無奈之舉。

沒想到，與父親進入診所就醫一段時間後，重新再回到停車場，她竟發現車窗上被貼了一張罰單，罰款高達348元。她感到相當意外，隨即向診所工作人員詢問原因。她說，自己的車既然持有合法的身心障礙停車證，也停在指定的殘障車位上，為何仍會遭到開罰？

罰單過期好幾天 罰鍰加重

工作人員解釋，即使車輛持有身心障礙停車許可證，也必須完整停在指定車格內，不能將車輪壓在旁邊的藍色斜線網格區。這片區域是專門保留給身心障礙者上下車使用的緩衝空間，不能作為一般停車空間。

她說：「我隨後仔細查看罰單內容，確認違規項目為加州汽車法規（California Vehicle Code）第22507.8條相關規定，涉及車輛侵入身心障礙停車位旁的藍色網格緩衝區，罰款金額為348美元。」且未按規定日期交罰金，21天後罰金為378元，28天後為381元。

她馬上前往市政府提出申訴，並依照工作人員的要求寫了申訴信，說明當時帶年邁、行動不便的父親就醫，以及停車時的實際情況。目前仍在等待市府審查結果。

藍色斜線網格區 不得阻擋

安柯說：「這次經歷也讓我意識到，持有身心障礙停車證，並不代表可以忽略停車格周圍的標線。即使是為了方便家中長者上下車，也必須注意車輛是否完全停在指定範圍內，避免因一時疏忽而收到高額罰單。」

根據相關法規，在加州，身心障礙停車位旁常設有藍色斜線網格區（Crosshatch Zone），主要是為使用輪椅、助行器或其他輔具的人士保留上下車空間，讓他們能夠安全地進出車輛。這類區域並非一般停車位的一部分，即使持有身心障礙停車證，也不得將車輛停入或阻擋該區域。

所以，安柯也提醒，對於經常開車載送年長父母或行動不便家人的民眾，停放身心障礙專用車位時，除了確認自己具有合法資格，也應仔細留意車格邊界及周圍的藍色網格標線，以免因停車位置稍有偏差而遭到處罰。

精華 FAQ

  • 她雖持有身心障礙停車證並停在殘障車位，但左後輪壓到旁邊的藍色斜線網格區，違反加州相關規定，因此遭開罰348元。

  • 藍色斜線網格區是提供身心障礙者上下車的緩衝空間，方便輪椅、助行器等輔具進出，並非一般停車區域，任何車輛都不得停入或阻擋。

  • 她已前往市府提出申訴，並提交說明信件，等待審查結果；同時提醒持有殘障證者也要注意車格邊界，避免因小疏忽被重罰。

華人 罰單 南加

上一則

華女不知違停遭累計開罰509元 申訴重審

延伸閱讀

華女未見罰單 DMV更新車登記才知 3月累計逾500罰金

華女未見罰單 DMV更新車登記才知 3月累計逾500罰金
華人STOP標誌沒停 當場被警攔 通過這方法不用罰款

華人STOP標誌沒停 當場被警攔 通過這方法不用罰款
開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟
車禍索賠／原告提交事故視頻日期不符 華女勝訴免賠

車禍索賠／原告提交事故視頻日期不符 華女勝訴免賠
法廊快報／閃大燈提醒來車有警察 會吃罰單

法廊快報／閃大燈提醒來車有警察 會吃罰單
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境