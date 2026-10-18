好萊塢影視製作外移 他坦言：已3年接不到工作

好萊塢的影視製作日漸遷離加州，許多更到海外作業，演員和其他劇組人員都面對失業難題。（Unsplash / Vincentas Liskauskas）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯好萊塢面臨製作外移與失業潮，加州與聯邦正加碼稅收抵免等激勵措施，但業界仍對未來工作前景感到不安。

作為美國電影業旗艦中心的洛杉磯好萊塢 ，已漸見滑落，影視製作職位外流，一些演員和其他從業員失業多時。在日前一個播客節目中，喜劇演員Jeff Garlin坦然承認，他的演藝事業已然枯萎。

福斯（FOX）新聞報導，Jeff Garlin接受美國廣播節目主持人Adam Carolla的播客節目訪問時稱，他自從演畢電視連續喜劇「消消氣」（Curb Your Enthusiasm）後，已差不多三年沒工作。

Garlin說：「我們可以去瑞典拍戲。」這是指越來越多的影視製作逐漸遷離加州 ，甚至整個美國。與此同時，加州州長紐森辦公室宣布了連串支援電影業的措施，包括一項新的後期製作稅收抵免政策、一項擴大的電影及電視稅收抵免政策，以及保護演員免受人工智慧生成內容損害的措施，預計將有助好萊塢的發展。

在加州電影委員會最新一輪擴大的電影及電視稅收抵免計畫的獎勵中，共有35部電影獲得激勵資助，當中28部為獨立製作。該委員會估計，這些受助項目帶來超過10億元的直接製作支出，為逾5400名演職團隊人員創造就業機會，並僱用2萬4800名群眾演員。

此外，一個由兩黨議員組成的聯盟正在制定一項針對電影和電視製作的聯邦稅收抵免政策，該政策可以與各州的製作激勵措施一起應用。

然而，連串的激勵措施無法抹去好萊塢人對未來電影工作的不確定感。Garlin說：「在愛爾蘭拍攝的美國影視作品數量之多，足以說明一切。到處都是空蕩蕩的攝影棚，實是恥辱。」

美國勞工統計局的數字顯示，自2022年以來，電影業已損失4萬9000個工作崗位。

另一名喜劇演員Bryan Callen亦對福斯數位新聞描述好萊塢的蕭條狀況：「大家都搬走了，這影響很大……大家想到受影響的是演員和導演，但劇組裡還有很多人如髮型師、餐飲人員、後勤人員、劇組工作人員等等。」

Callen說在洛杉磯的影視製作成本很高，演員取得的收入不多，他自己已逐漸轉向單口喜劇和播客，而不單一靠頼演戲維生。

不過，Callen認為好萊塢不會消失，指出這裡有穩定的天氣，不會因為下雨而耽誤拍攝，其次是最頂尖的人才仍然聚集在洛杉磯：「人們以為可以把這行業搬到德州或其他地方。不……最後你依然是在這裡找到最好的錄音師、導演、編劇、特效人員、配樂師。」