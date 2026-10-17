法官認有潛逃風險拒降保釋金 宣國軍夫婦涉虐養還押

律師Mitchell Krems（左）強調宣國軍（中）沒有犯罪紀錄，對社區不會造成危害，且過去17個月都沒有離開美國，因此沒有逃跑的嫌疑。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 法官認為宣國軍夫婦因擁有巨額財富、多國護照與資金調度能力，存在潛逃風險，因而維持各2,000萬元保釋金；檢方同時詳述其虐養26名孩子的指控。

亞凱迪亞 代孕虐養案的被告宣國軍與他的妻子Silvia Zhang 16日在巴沙迪那高等法院出庭討論保釋事宜。法官Carolina V. Lugo最後正式拒絕兩人無條件釋放的請求，且拒絕降低兩人保釋金，維持兩被告各2000萬元的保釋金。法官認為，被告擁有巨額財富和多國護照 ，存在逃往他國風險。庭後宣國軍夫婦還押；案件下次過堂日期是12月16日。

坐輪椅 和熟人眼神交流

原定16日上午8時30分的過堂，宣國軍與Silvia Zhang下午3時才現身法庭，現場各家媒體等候多時，兩人都穿橘色囚服，且現場有中文翻譯為其同步翻譯。宣國軍戴白色口罩坐在輪椅上，躲在角落裡，由律師為其講述保釋理由，尤其講到其健康情況時，他會指指自己右側後腦勺貼著的紗布及身上的病情。他有時還會和聽審的熟人有眼神交流。Silvia Zhang則全程背對觀眾席，一直保持側身看法官的姿勢。

律師Mitchell Krems強調宣國軍沒有犯罪紀錄，對社區不會造成危害，且過去17個月都沒有離開美國，因此沒有逃跑的嫌疑。宣國軍被關押的一周多時間，身體狀況堪憂，現在甚至沒有取得醫生開的處方藥。持續關押將對宣國軍的健康構成重大風險，「他每日需吃32種藥，但監獄得不到很好醫療和飲食照顧，讓他的健康日益惡化，甚至瀕臨死亡」。

Mitchell Krems說，現在宣國軍已無法自由接觸相關兒童，宣國軍的護照已被查扣。即使是殺人犯，保釋金通常是百萬，宣國軍的保釋金竟然要2000萬，這是不合理的。「如果他真的有2000萬現金可用，他早就獲得保釋」。問題在於，他無法迅速變現持有的資產，因此無法籌措到足以支付保釋金的款項，且目前缺乏足夠證據證明宣國軍保釋後會逃跑，因此希望能將保釋金降為500萬元。

法官Carolina V. Lugo認為，洛縣監獄醫院可為宣國軍提供足夠的醫療照顧，且宣國軍坐輪椅，也不是永久性的。

體罰多 要孩子說沒被打

檢方則用半個多小時陳述宣國軍夫婦的罪行，其中很多細節都曾披露，包括宣國軍家裡至少有32個攝像頭全程監控，其目前有26個孩子，多數孩子都在5歲以下，最小的只有1個月。這些孩子每天接受數學、英文和中文等教育，保母會因孩子沒有保持坐姿、說話、笑或睡著等行為施加體罰，包括使用棍棒擊打孩子的手、手臂、臉部、頭部及背部。踢打孩子、粗暴地將孩子扔到桌子上、拉扯孩子的手、多次打孩子屁股。「在走廊、樓梯、入口大廳、廚房、學習區、浴室及臥室裡，都發生過這些事」。

檢方還特別強調，部分影片顯示，單一孩子在某些情況下，遭棍棒擊打超過100次，宣國軍夫婦還教孩子們，如果有人問是否有保母打他們，就回答NO。影片還顯示，宣國軍夫婦會討論這些保母應該如何管教孩子，會刻意避免表現得過於嚴厲，但有時又希望保母打得更用力，或採取更嚴厲手段。

訓保母 要求管教更嚴厲

他們會把保母叫進辦公室，對她們進行訓話，並播放相關影片給她們看。雖然沒有任何一次單獨的擊打，嚴重到足以造成重大身體傷害，但這種虐待行為的持續性與反覆性，才是真正令人擔憂的地方。

法官Carolina V. Lugo表示，根據電話紀錄及她所聽到相關證據描述，她對宣國軍夫婦可能潛逃風險有所顧慮。之前也發生過有人用去墨西哥治療為由，逃亡中國的案例。宣國軍夫婦所擁有的財富及相關帳戶和其他文件紀錄，顯示這些資金實際可能被用來協助他們採取離開的行動，他們具有相當的利益動機。因此Carolina V. Lugo決定維持兩被告各自2000萬元的保釋金。

代孕虐養案的被告宣國軍與妻子Silvia Zhang 16日在巴沙迪那高等法院出庭，討論保釋事宜，但所提條件遭法官拒絕後還押。（記者張宏／攝影）