車禍索賠／原告提交事故視頻日期不符 華女勝訴免賠

朱華參加線上開庭時，發現對方提供的視頻證據出現細節問題。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華女朱華在車禍索賠案中，因當庭發現對方提交的事故視頻日期與實際不符、且車輛細節不清，成功削弱證據力，最終獲判勝訴、無需賠償70萬。

南加華人 朱華發生交通事故近兩年後，被對方司機以人身傷害為由索賠70萬，對方更主張事故造成其嚴重傷勢、長時間臥床不起。開庭時，朱華意外發現對方提交的視頻證據存在明顯時間錯誤，當庭提出質疑，成為案件重要爭議點。最後法官判朱華勝訴，無需賠償。

開庭過程中，對方律師提交兩車相撞的現場視頻。朱華發現，視頻顯示日期為兩年前的7月12日，但事故實際發生在9月12日。「我當場就提出時間錯誤，質疑視頻真實性。」她回憶，對方律師沒有注意到視頻的日期問題。針對這一細節，凌圖律師事務所律師蔡沈祺表示，視頻日期出現錯誤，不等於視頻一定造假，也可能是設備技術問題，或提交證據過程中出現錯誤。不過，日期如果無法與事故發生時間對應，就會影響這段視頻的證明力。

朱華還發現，視頻是通過汽車後視鏡角度拍攝，雖然可以看到兩車碰撞，但車牌及細節並不清楚。庭上，對方律師詢問她，「畫面中這部白車是你的嗎？」朱華回答不確定。律師進一步追問是否因為看不清楚，她則回應，「不是看不清楚，因為你剛才說是白車，但實際上我的車是灰色的。」

朱華認為，如果連對方律師都無法準確辨認視頻中的車輛顏色，這段視頻是否能夠證明就是雙方事故現場，值得進一步質疑。作為三個孩子的母親，朱華不懂英文，靠翻譯參加庭審，也不了解加州法律，但開庭時她非常冷靜，當場發現證據的細節問題。

此外，朱華還提出，事故發生時她懷孕10周，處於孕期不穩定階段，絕不會做出闖紅燈的危險行為。她指出，「對方超速開車導致撞擊，我作為孕婦都沒有受傷，他反而傷勢嚴重，這本身不合理。」法官詢問腹中孩子是否平安，朱華回答說女兒後來健康出生。「我感覺，孩子的問題可能也打動陪審員。在美國，涉及孩子、老人或弱勢群體，我覺得大家通常會更加關注。」

開庭數月後，朱華查詢案件狀態，發現此案已顯示關閉，她無需支付對方提出的70萬賠償。

如何在車禍發生後保護自己，蔡沈祺提醒，不要等到收到索賠或法院傳票才開始處理證據，事故發生當下就應拍攝現場及車輛照片，保存行車記錄器影像，記錄附近可能存在的監視器，並交換雙方保險及車輛資料；如有需要，也應報警並保留警方報告。若身體出現不適，應及時就醫，避免日後因治療間隔過長而產生傷勢與事故關聯性的爭議。

對於事故責任本身若有異議，蔡沈祺也建議當事人應及時向保險公司表達立場並留下紀錄。即使車輛損害已由保險公司處理，也不代表責任問題對當事人完全沒有影響；責任比例涉及今後保費變化，也可能影響日後人身傷害索賠中的責任認定。