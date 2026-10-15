酒吧IG貼收據公開酸顧客小費給太少 遭網友抵制

南加州橙縣一家酒吧疑似在社群媒體上公開羞辱4名顧客小費給太少，引發網友強烈反彈，部分網友甚至呼籲抵制，讓店家陷入公關危機。(取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣酒吧因在IG公開羞辱只給25元小費的顧客，引爆網友抵制聲浪，也讓加州小費文化與最低工資制度再度成為討論焦點。

據加州 郵報報導，南加州橙縣 一家酒吧疑似在社群媒體上公開羞辱四名顧客，原因是顧客消費近400元，卻只留下25元小費 。事件曝光後，不但未能替酒吧贏得同情，反而引發網友強烈反彈，部分網友甚至呼籲抵制，讓店家陷入公關危機。

位於橙市（Orange）的酒吧The Salty Dawg Tavern上周末將一張顧客收據照片發布在Instagram限時動態，疑似藉此指責顧客小費給得太少，未能展現應有的慷慨。然而，酒吧此舉不但沒有獲得網友支持，反而引來大量批評。相關內容在Reddit迅速引發熱議，獲得近1萬個讚及780則留言，討論十分激烈，最後由版主關閉討論串。

酒吧已刪除的Instagram限時動態寫道：「致那四位年輕人，服務人員花了好幾個小時招待你們。你們豪氣地消費了400元，小費卻給得像是在分攤快樂兒童餐（Happy Meal）。」貼文並附上消費收據照片。

收據顯示，這桌顧客的消費總額為375.24元，小費為25元。若按全美餐飲業常見的20%小費比例計算，小費約為75元。不過，酒吧公開批評顧客的貼文截圖在網路流傳後，反而引起許多顧客及網友不滿，紛紛留言抨擊店家。

一名網友氣憤地表示：「店家竟然把這種事公開發布，實在太荒唐了。有人願意到店裡消費，店家就該感到高興。如果你連足夠的薪水都付不起給員工，那就乾脆關門大吉！」

另一名網友也批評：「一家店竟然說出這種話，實在太愚蠢了。人家消費了400元，店家卻這樣公開指責對方。說真的，很難相信這種人竟然也能經營生意。」

據報導，該酒吧在發布這則Instagram限時動態約6小時後，便將其刪除，但負面影響已經形成。不少網友認為，店家的做法顯示出一種理所當然的態度，彷彿顧客理應支付更多小費。

報導指出，這起事件也讓加州的小費文化再度受到關注。與部分允許雇主將小費計入最低工資的州不同，加州法律不允許雇主以小費抵扣最低工資。換言之，即使員工沒有收到小費，雇主仍須依法支付至少法定最低工資，小費不能取代雇主應負擔的工資責任。

不過，加州消費者給小費的比例，近期也受到一項全美調查關注。餐飲科技公司Toast公布的全美小費習慣調查顯示，加州消費者平均小費比例在全美排名墊底，低於美國餐飲業普遍期待的20%。

調查數據顯示，加州消費者每筆交易平均支付的小費比例為17.1%；其中，堂食餐廳為17.6%，櫃枱點餐餐廳則為14.8%。