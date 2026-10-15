餐廳強制收20%小費+行政費 網譏「根本就是占便宜」

洛杉磯人氣餐廳Üca Terraza近期因收取額外附加費引發爭議。（取材自餐廳官網）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯Üca Terraza因強制小費、5%行政費與銷售稅疊加，使一筆餐費暴增，顧客怒批收費過高，網友也質疑餐廳變相占便宜。

紐約郵報報導，洛杉磯 人氣餐廳Üca Terraza近期因額外收費引發爭議。一名顧客公開抱怨，除強制收取20%小費 ，及洛杉磯最近調高的10.25%銷售稅外，餐廳竟加收一筆金額不小、用途不明的「行政費」（Administrative fee），令人不滿。

該名消費者在這家位於豪華的德爾菲酒店（Delphi Hotel）頂樓，主打墨西哥 料理、裝潢靈感來自墨西哥盧姆（Tulmu）風格的餐廳用餐畢，結帳前發現多出一筆5%費用，故在社群平台Reddit寫道，「以我拿到的食物分量來說，價格本就高得離譜。餐廳不但規定最低小費金額，還另外收取行政費，實在太過分。」

該網友點了兩杯啤酒、一瓶無氣泡飲用水，及鮪魚生魚片（Tuna Crudo）、香煎干貝（Seared Scallops）和墨西哥烤牛肉塔可（Carne Asada Tacos）等餐點。包含那筆額外行政費，小計為173.25元，再加上強制收取的小費與銷售稅，總金額達226.36元。

儘管這名被狠宰的消費者並未透露餐廳名稱，但眼尖的網友很快將餐廳肉搜出來，收據上的餐點名稱與價格，都與這家高檔時髦餐廳菜單完全吻合。

發文的網友並或許注意到，餐廳菜單明列小費政策，及令人爭議的5%行政費。菜單上有小字上寫道，「這筆費用並非小費，而是由餐廳全額保留，用於貼補最低薪資及員工福利成本上漲所增加的成本。」加州郵報已聯繫該餐廳及酒店。

一名網友開玩笑道，「餐廳收行政費到底是什麼意思？點一個餐還得提交文件嗎？」另一名憤怒的網友看到完整帳單後表示「價格實在太誇張。」光一分墨西哥烤牛肉塔可，就要價驚人的24元。」

據悉，這家餐廳過去就因收費問題，在網路上遭客戶批評。一則谷歌（Google）評論寫道，「他們根本占消費者便宜，收取離譜的小費和各種費用。」

近年來，美國小費文化愈來愈受檢視，消費者經常公開批評商家收取各種用途不明的額外費用。今年6月，佛羅里達州坦帕（Tampa）一家餐廳因向顧客加收3%的「場地費」引發爭議。2025年，另一家餐廳也向顧客收取18%的「生活工資費」飽受批評。