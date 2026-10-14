夫妻拆分逾萬現金入境進小黑屋 會計師：須依法合併申報

攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 美國入境現金、銀行存款與海外贈與的申報規定不同，夫妻及同行家人現金須合併計算，刻意拆分可能觸法，民眾應依法申報並保存資金來源紀錄。

攜帶大額現金入境美國或存入銀行，拆成多筆、每筆低於1萬元，就能免除申報？就有夫婦各帶數千元、但總數超過1萬元，從安大略機場入關，結果就被請入「小黑屋」。

北美華人 會計師協會會長葉俊麟提醒，刻意拆分現金交易以規避申報，反而可能構成違法拆分交（Structuring）。

海外親友匯款 依性質判斷申報義務

至於海外親友匯款，則須依款項性質及適用規定判斷申報義務，不能只看單筆金額。大額資金並非不能帶、不能匯，關鍵是了解規定、依法申報，並保留來源紀錄。

許多華人以為每人都有1萬元的現金入境免申報額度，卻忽略同行家庭成員攜帶的現金及其他須申報貨幣工具，須合併計算。葉俊麟舉例，夫妻各帶7000元和8000元，雖然個別都未超過1萬元，但同行家人合計超過門檻仍須申報。他曾在安大略機場目睹一對夫妻，被海關分別詢問攜帶金額後，帶往另一房間接受檢查。「不是不能帶，是可以帶，但是需要申報。」葉俊麟說，美國並未禁止旅客攜帶超過1萬元現金入境，即使帶5萬元，也不會僅因金額較高就違法，但須如實申報。若因擔心盤查而隱瞞，反而可能惹上更大麻煩。

銀行存款 行方須了解資金來源

銀行存款也是常見的誤區。一般而言，同一人在同一營業日的現金交易，單筆或合計超過1萬元，銀行須提交現金交易報告（CTR），但通報本身不代表客戶違法。依照認識客戶（KYC）及反洗錢規定，銀行也須了解資金來源與交易習慣。葉俊麟指出，若客戶過去很少存入現金，卻突然出現大額或異常交易，銀行可能要求說明，並視情況提交可疑活動報告（SAR）。

為避開通報，有些人將現金分成兩、三筆，甚至隔幾天再存，以為每筆不到1萬元就沒事。然而，銀行也會檢視一段期間內的交易模式，刻意跨日拆分並不能排除違法風險。判斷重點在於是否意圖規避申報，而非單看每筆金額。

「大事化小、小事化無」的心態，也可能讓民眾誤踩紅線。葉俊麟說，部分華人以為不申報就能省事，卻可能因刻意規避而衍生問題。與其為避開門檻安排存款金額及時間，不如依實際需要辦理，銀行詢問時，再如實說明資金來源。

海外贈與 應先確認全年收款及申報義務

海外贈與則適用另一套申報規定。美國稅務上的美國人，在同一稅務年度內收到同一外國非居民個人及其相關人士的贈與，合計超過10萬元，通常須提交3520表格。這項門檻按年度及贈與人關係計算，並非每筆匯款各有10萬元額度，也不能直接套用銀行現金交易的拆分規定。處理海外贈與，不應只想著如何壓低單筆金額，而應先確認全年收款及申報義務。葉俊麟曾遇過客戶收到5萬元海外贈與，雖未達該項申報門檻，仍主動要求提交3520表格，希望求個安心。

攜帶大額現金、存款或接受海外贈與前，葉俊麟建議先了解適用規定，有疑問就諮詢會計師，並保留資金來源及往來紀錄。與其把款項拆成多筆、擔心被查，不如依法處理，避免因誤解申報制度而增加風險。