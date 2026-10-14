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海外網紅在美拍片 恐踩稅單、簽證紅線

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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北美華人會計師協會會長葉俊麟提醒，海外網紅赴美拍攝商業影片前，應先確認簽證用途及...
北美華人會計師協會會長葉俊麟提醒，海外網紅赴美拍攝商業影片前，應先確認簽證用途及稅務責任。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

海外網紅赴美拍片即使由境外公司付款、款項匯海外帳戶，仍可能因工作地在美國而被課稅，且以旅遊名義做商業拍攝也可能踩到簽證紅線。

海外網紅持觀光簽證赴美拍片賺錢，可能同時踩到稅務與簽證兩條紅線。北美華人會計師協會會長葉俊麟指出，外國YouTuber赴美執行業配拍攝，即使報酬由海外企業支付、款項匯入海外帳戶，只要工作在美國境內完成，仍可能須繳美國所得稅；若以旅遊名義入境卻從事有償商業拍攝，也可能影響未來入境及簽證申請。

美國近期就有網紅涉嫌漏報收入遭查處的案例。司法部今年5月公布，亞利桑納州一名經營YouTube、臉書及Instagram頻道的網紅，涉嫌在2020年及2021年漏報近120萬元收入，遭聯邦大陪審團起訴，該網紅已不認罪；另有佛州一名訂閱制平台OnlyFans內容創作者，因申報不實稅表並積欠至少150萬元稅款，今年8月遭判處一年監禁。

判斷是否須繳美國稅，關鍵不在於誰支付報酬，或款項匯入哪個國家的銀行，而是工作實際在哪裡完成。葉俊麟舉例，台灣網紅事先與亞洲企業談妥業配，赴美拍片後由台灣公司支付酬勞，款項也匯入台灣帳戶，仍可能因工作在美國境內進行而產生納稅義務。至於簽證方面，B-1商務或B-2觀光簽證不代表可以在美國從事有償工作。若入境時聲稱旅遊，實際卻為企業拍攝商業影片，可能被認定入境目的與實際活動不符。

非美國創作者的部分美國來源收入，可能面臨30%預扣稅。葉俊麟指出，預扣不代表已完成納稅義務，仍須申報並結算，實際應繳稅額也可能與預扣金額有落差。至於應繳多少稅，還涉及收入分配（Allocation）。若網紅在美國拍片，但剪輯、後製由境外團隊完成，便須依服務內容及工作地點，評估應歸屬美國的收入比例；若拍攝、剪輯及製作全在美國完成，美國來源所得所占比重可能提高。

不過，並非所有赴美拍攝的影片都須在美國繳稅。若網紅純粹旅遊，期間習慣性記錄生活、飲食及景點，返國後才剪輯發布，且事先沒有商業委託，與專程赴美執行業配不同，被課美國稅的可能性相對較低。

美國稅法對部分非居民短期服務收入設有例外規定。葉俊麟提到，符合特定條件且報酬不超過3000元者，可能不被視為美國來源所得。不過，相關規定涉及在美停留天數、付款方等限制，並非收入低於3000元就自動免稅，也不代表商業拍攝符合簽證規定。

葉俊麟認為，網紅知名度愈高、商業合作規模愈大，受到稅務機關關注的可能性也愈高。美國稅務居民原則上須申報全球所得，即使赴海外拍片賺錢，也不能僅因收入存放境外就免除納稅義務；若已在其他國家繳稅，符合條件者可透過外國稅額抵免減少重複課稅。對於計畫赴美拍攝商業影片的創作者，葉俊麟提醒，應事先確認簽證用途及稅務責任，不能單憑境外公司付款或海外帳戶收款，就認定與美國稅務無關，以免面臨補稅及簽證問題。

精華 FAQ

  • 關鍵在工作實際發生地，而不是誰付款或款項匯到哪裡。只要拍攝、製作等工作在美國境內完成，就可能被認定有美國來源所得，產生申報與納稅義務。

  • 不行。B-1或B-2簽證不等於可在美國工作；若入境時宣稱旅遊，實際卻替企業拍攝業配影片，可能被認定與入境目的不符，影響日後入境與簽證申請。

  • 部分美國來源收入可能先被30%預扣，但預扣不代表完稅，仍須申報結算；且收入要依拍攝、剪輯、後製等工作地點分配，並非低於3000元就一定免稅。

簽證 YouTuber 亞利桑納州

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