華人獨居長者勤耕後院 開花結果豐富生活

邱明自己種植芭樂，果實多到壓彎了枝條。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 邱明退休後以種菜、種花與養荷花充實獨居生活，從童年庭院經驗延伸出自在晚年，也讓後院成為她的生活日記。

清晨4、5時，天還沒有亮透，邱明已走進後院。這是她一天最喜歡的時光。趁著南加 的陽光還沒升高，她先把院子裡的花花草草照料一遍。等太陽出來，她回到屋裡，休息、運動、寫作，間歇打打鼓。晚上，生活又換了一個節奏，跳舞、唱歌。日子滿滿的，又很逍遙。

「我沒有感覺在過一個老人的生活，只是覺得過的是一種自在的日子。」曾多年在南加廣播電台主持品牌節目「邱明伴你到天明」，邱明說，對她而言，晚年不是生活逐漸縮小，而是終於可以按照自己的節奏，把時間交還給自己。

童年播種 晚年開花

邱明從小住在北京四合院，母親經常在後院種菜，尤其喜歡絲瓜。一般四合院裡會有紫藤架，而她們家搭的是葡萄架。冬天寒冷，葡萄藤需要在入冬前剪枝、埋起來，春天再挖出來重新整理枝條。這些工作，從小就由邱明負責。

父母甚至特別找園丁教她，讓她到苗圃學習；她自己也買葡萄修剪的書來研究。多年後，她仍然記得那些枝條該怎麼剪、怎麼整理，才能讓葡萄藤沿著架子長得漂亮。

邱明自種葡萄，收成頗豐。（記者楊青／攝影）

她說，到美國後，她長時間住公寓，只能在小陽台上擺幾個花盆，種些植物。陽台朝向不好，很多植物長得不理想。直到先生去世後，她決定買一棟有院子的房子。

「就是想種些東西，想起媽媽原來在院子種東西的那種感覺。」院子原本有一個游泳池，邱明把它填掉，開墾自己的菜園。最初種容易上手的白菜，長勢良好，但好景不長，很快被地鼠吃得一乾二淨，根都不剩。

絲瓜纍纍。（記者楊青／攝影）

幾番摸索，她逐漸建立起現在的種植床。白菜、蘿蔔、西紅柿、黃瓜、絲瓜，都曾在這片小小土地出現。尤其是絲瓜，從春天一直長到秋天，她吃不完，很多拿去送朋友。

噴泉水池 意外變荷塘

後院的那個帶噴泉的大水池，是前屋主留下的，幾層石頭堆疊成小山形，造型漂亮。但水泵沒多久就壞了，換一個要上千元，她覺得太貴，最後聼女兒建議，在池子裡放土種花。

沒想到一場雨後，沒有出水口的池底積滿泥，整個池子變成泥塘。邱明突發奇想：那不正好可以種荷花？

一片荷塘，是邱明家最特別的風景。（記者楊青／攝影）

她上網研究種荷花的方法，開始了這場意外的「荷塘工程」。荷花不需要太多技術，邱明說，算是「很好種」的植物。雖然她種的蓮藕還很細，只有手指般粗，不能當藕吃，但蓮蓬卻常受朋友喜愛。

一晃四年。每年6月，她家後園小小的荷塘荷花搖曳，蓮蓬玉立，偶爾天下雨，雨滴在翠綠的荷葉上滾動，搖動滿池清脆，美不勝收。

邱明說，她的後院沒有精心設計成什麼園林，也沒有追求整齊畫一，它更像晚年的生活日記：想種什麼就種什麼，哪棵樹需要修剪就修剪，哪種植物長得太快，就讓它收斂一些，或者多給些水肥，幫助它們成長。

自己搭的架子種植火龍果，規模不斷擴大。（記者楊青／攝影）