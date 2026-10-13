我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

寫作、跳舞、打鼓… 華人長者生活多采不怕獨處

記者楊青／波莫那報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
打鼓是邱明眾多的文藝愛好之一。（記者楊青／攝影）
打鼓是邱明眾多的文藝愛好之一。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

邱明以寫作、跳舞與打鼓充實獨居生活，認為晚年不必被孤獨定義，只要保持興趣與連結，獨處也能自在而有光彩。

年長者獨居，常與孤獨掛鉤，但部分華人認為，孤獨可能也是一件很好的事。

邱明說，她喜歡早晨一個人在院子裡做事，也喜歡回屋寫作。「不需要把每天行程安排滿滿當當，不需要不停趕時間。沒有錢，可是也不缺錢」，她說，這樣的晚年生活，她很喜歡。

雖然每天在後院花費海量時間，但她的世界隨時和外界連接。她至今仍參加當年共同創辦的雕龍詩社活動，經常和洛杉磯的作家們雅聚；而寫作，一直是她生活最重要的部分。

她說自己算是「相當高產」的寫作者，只是不太喜歡在群組展示，也不會特別把作品拿出來炫耀。寫完，就放到自己的網頁上。

她曾經從樓梯上摔下，腿部骨折，左腿一直不太好。為恢復腿部肌肉，她重新開始跳舞。過去曾學過踢踏舞和肚皮舞，後來又愛上佛朗明哥。每周的四個晚上，她都在舞蹈教室度過，來回自己開車。

她還學打鼓。「小時候在少先隊的鼓號隊打過小鼓，一直喜歡鼓聲」，邱明說，前些年，她突然又執著想學打鼓，於是真的找老師學起來，家中一個房間成了她的鼓室，好幾套不同的鼓，隨不同的心情敲起來。

她說，並不追求一定要把每件事做到最好。種菜失敗過，蘿蔔長得只有雞蛋大；桃樹開了一樹花，卻沒有結桃子；書法也不必非要成為書法家。沒有刻意把晚年過成一場「養生工程」，也沒有把自己關在「老人」標籤裡。重要的是，自己願意做，樂在其中，獨處的日子，也可以慢慢開出花來。

精華 FAQ

  • 她喜歡早晨在院子裡做事、回屋寫作，不必把行程排滿，也不覺得缺少什麼。她認為晚年重點在於自在與樂趣，而非被「老人」標籤限制。

  • 邱明仍參加雕龍詩社活動，也常與洛杉磯作家們聚會，寫作更是她生活核心。她寫完作品後多放在自己網頁上，不特別張揚，但一直保持創作輸出。

  • 她曾摔傷腿部，為恢復肌肉重新開始跳舞，還學佛朗明哥；又因喜歡鼓聲而拜師學鼓，家中甚至設有鼓室。這些興趣讓她在獨處中保持活力與成就感。

華人 洛杉磯

上一則

加州6.3萬公務員 坐領10萬以上退休金

下一則

華人獨居長者勤耕後院 開花結果豐富生活

延伸閱讀

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘
孫女的舞蹈匯演

孫女的舞蹈匯演
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋

一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋
罹3種難纏病…長壽專家晨間4習慣調整生活「逆齡40歲」

罹3種難纏病…長壽專家晨間4習慣調整生活「逆齡40歲」
蔡康永遭中國封殺她不怕 陳美鳳表態了

蔡康永遭中國封殺她不怕 陳美鳳表態了

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

2026-10-09 21:24
前海軍人員Jinchao Wei，因向中國情報官員出售艦艇技術和操作手冊及作業系統，今年初被判16年以上有期徒刑。（美國海軍）

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

2026-10-05 15:34

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒