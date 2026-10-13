寫作、跳舞、打鼓… 華人長者生活多采不怕獨處

打鼓是邱明眾多的文藝愛好之一。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 邱明以寫作、跳舞與打鼓充實獨居生活，認為晚年不必被孤獨定義，只要保持興趣與連結，獨處也能自在而有光彩。

年長者獨居，常與孤獨掛鉤，但部分華人 認為，孤獨可能也是一件很好的事。

邱明說，她喜歡早晨一個人在院子裡做事，也喜歡回屋寫作。「不需要把每天行程安排滿滿當當，不需要不停趕時間。沒有錢，可是也不缺錢」，她說，這樣的晚年生活，她很喜歡。

雖然每天在後院花費海量時間，但她的世界隨時和外界連接。她至今仍參加當年共同創辦的雕龍詩社活動，經常和洛杉磯 的作家們雅聚；而寫作，一直是她生活最重要的部分。

她說自己算是「相當高產」的寫作者，只是不太喜歡在群組展示，也不會特別把作品拿出來炫耀。寫完，就放到自己的網頁上。

她曾經從樓梯上摔下，腿部骨折，左腿一直不太好。為恢復腿部肌肉，她重新開始跳舞。過去曾學過踢踏舞和肚皮舞，後來又愛上佛朗明哥。每周的四個晚上，她都在舞蹈教室度過，來回自己開車。

她還學打鼓。「小時候在少先隊的鼓號隊打過小鼓，一直喜歡鼓聲」，邱明說，前些年，她突然又執著想學打鼓，於是真的找老師學起來，家中一個房間成了她的鼓室，好幾套不同的鼓，隨不同的心情敲起來。

她說，並不追求一定要把每件事做到最好。種菜失敗過，蘿蔔長得只有雞蛋大；桃樹開了一樹花，卻沒有結桃子；書法也不必非要成為書法家。沒有刻意把晚年過成一場「養生工程」，也沒有把自己關在「老人」標籤裡。重要的是，自己願意做，樂在其中，獨處的日子，也可以慢慢開出花來。