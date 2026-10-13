宣國軍夫婦被捕 21娃部分代母想領養
宣國軍夫婦遭捕後，21名代孕所生孩童的安置與未來命運成焦點，多名代母表態願爭取撫養，專家指出可循寄養與收養程序處理。
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宣國軍夫婦遭捕後，21名代孕所生孩童的安置與未來命運成焦點，多名代母表態願爭取撫養，專家指出可循寄養與收養程序處理。
CBS NEWS新聞網報導，南加州亞凱迪亞市宣國軍夫婦涉嫌共謀及虐待兒童罪一案，發外界對案中21名年幼孩童未來命運的嚴肅關注。這些幼童多為代孕所生，先前已從該夫婦位於亞凱迪亞的豪宅及其他地點被帶走保護。
CBS News聯繫了涉案的幾位代孕母親。部分代理孕母對孩童的去向感到憂心，亦有人表示若消息令人難受，寧願不過問。
於2025年3月產下一名女嬰的代孕婦女麥戈文（Vanity McGoveran）在獲悉逮捕消息後深感寬慰，直言「終於等到了」。不過，對於交給這對夫婦的孩子究竟遭遇了什麼，麥戈文坦言有所顧慮。
她說：「若是壞消息，那我寧可不知情。」
臨床社工兼虐童案調查員尼斯托拉-彼得森（Nicol Stolar-Peterson）指出，在加州，孩童自家庭中被帶離保護後，司法程序必須在72小時內啟動。
主管地方兒童福利的洛杉磯縣兒童與家庭服務局（DCFS）很可能已在第一時間展開作業，為孩童物色適當的安置場所。在情況許可下，該局會優先將孩童安置於具撫養能力的親屬、大家庭成員或友人處。若不可行，則可能安排至寄養家庭或集體照護機構生活。
南加州大學社會工作學系副教授帕多克（Christina Paddock）表示：「我們有寄養父母、親屬照料者以及其他人選，可以接納並照顧這些孩子。」
帕多克進一步指出，兒童福利體系隨後會設法為孩童尋求永久安置的途徑。
對全美各地替宣國軍夫婦孕育胎兒的代母而言，此案引發了一項關鍵法律與倫理問題：從委託父母身邊被帶離保護的孩子，代母是否有權接手撫養？
卡斯特亞諾斯（Maria Castellanos）曾替該夫婦代孕生下兩名孩子，如今她正全力爭取取得寄養家長資格。
卡斯特亞諾斯說道：「我正走在申請成為寄養父母的流程中，這項審核比成為代孕母親或委託父母都還要繁複嚴格」。
帕多克指出，加州目前面臨寄養家庭短缺的問題，對合格寄養父母的需求迫切。此外，加州以外的多名代孕母親亦提出爭取撫養權的要求。
專精家事法與法理學的南加州大學法學教授奧特曼（Scott Altman）向CBS NEWS分析，代孕母親若想爭取照護親生嬰兒，大致有兩種可能途徑。其一是代母設法推翻既有的代孕協議並撤銷原判決；另一種途徑則是循前述卡斯特亞諾斯的做法，申請成為寄養父母並在未來尋求正式收養。
奧特曼說：「我認為沒有理由阻止代孕母親申請成為這些孩子的寄養人。若遭起訴夫婦的親權最終被依法終止，代母便有機會進一步申請收養自己生下的孩子。」
奧特曼強調，有意以寄養身分照顧孩童的代母必須正式提出配對申請，並表示：「在此審查過程中，州政府給予她們一定程度的優先權，完全合情合理。」
最受關注的是21名年幼孩童的去向與長期安置安排。這些孩子多為代孕所生，已被帶離原居所保護，外界關心誰能接手照顧與後續法律程序。 加州在孩童被帶離家庭後，司法程序須於72小時內啟動。DCFS通常先找親屬、大家庭成員或朋友安置，若不可行，則安排寄養家庭或集體照護機構。 專家指出有2條主要途徑：一是設法推翻既有代孕協議並撤銷原判決；二是申請成為寄養父母，若原委託父母親權被終止，之後再爭取正式收養。
精華 FAQ
最受關注的是21名年幼孩童的去向與長期安置安排。這些孩子多為代孕所生，已被帶離原居所保護，外界關心誰能接手照顧與後續法律程序。
加州在孩童被帶離家庭後，司法程序須於72小時內啟動。DCFS通常先找親屬、大家庭成員或朋友安置，若不可行，則安排寄養家庭或集體照護機構。
專家指出有2條主要途徑：一是設法推翻既有代孕協議並撤銷原判決；二是申請成為寄養父母，若原委託父母親權被終止，之後再爭取正式收養。
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