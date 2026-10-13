宣國軍夫婦被捕 21娃部分代母想領養

宣國軍（左）與Silvia Zhang（中）涉虐童案。圖為案發的亞凱迪亞豪宅。（記者王若然／攝影、取自亞凱迪亞警局）

AI摘要 文章摘要整理： 宣國軍夫婦遭捕後，21名代孕所生孩童的安置與未來命運成焦點，多名代母表態願爭取撫養，專家指出可循寄養與收養程序處理。

CBS NEWS新聞網報導，南加州 亞凱迪亞市宣國軍夫婦涉嫌共謀及虐待兒童罪一案，發外界對案中21名年幼孩童未來命運的嚴肅關注。這些幼童多為代孕所生，先前已從該夫婦位於亞凱迪亞的豪宅及其他地點被帶走保護。

CBS News聯繫了涉案的幾位代孕母親。部分代理孕母 對孩童的去向感到憂心，亦有人表示若消息令人難受，寧願不過問。

於2025年3月產下一名女嬰的代孕婦女麥戈文（Vanity McGoveran）在獲悉逮捕消息後深感寬慰，直言「終於等到了」。不過，對於交給這對夫婦的孩子究竟遭遇了什麼，麥戈文坦言有所顧慮。

她說：「若是壞消息，那我寧可不知情。」

臨床社工兼虐童案調查員尼斯托拉-彼得森（Nicol Stolar-Peterson）指出，在加州，孩童自家庭中被帶離保護後，司法程序必須在72小時內啟動。

主管地方兒童福利的洛杉磯縣兒童與家庭服務局（DCFS）很可能已在第一時間展開作業，為孩童物色適當的安置場所。在情況許可下，該局會優先將孩童安置於具撫養能力的親屬、大家庭成員或友人處。若不可行，則可能安排至寄養家庭或集體照護機構生活。

南加州大學 社會工作學系副教授帕多克（Christina Paddock）表示：「我們有寄養父母、親屬照料者以及其他人選，可以接納並照顧這些孩子。」

帕多克進一步指出，兒童福利體系隨後會設法為孩童尋求永久安置的途徑。

對全美各地替宣國軍夫婦孕育胎兒的代母而言，此案引發了一項關鍵法律與倫理問題：從委託父母身邊被帶離保護的孩子，代母是否有權接手撫養？

卡斯特亞諾斯（Maria Castellanos）曾替該夫婦代孕生下兩名孩子，如今她正全力爭取取得寄養家長資格。

卡斯特亞諾斯說道：「我正走在申請成為寄養父母的流程中，這項審核比成為代孕母親或委託父母都還要繁複嚴格」。

帕多克指出，加州目前面臨寄養家庭短缺的問題，對合格寄養父母的需求迫切。此外，加州以外的多名代孕母親亦提出爭取撫養權的要求。

專精家事法與法理學的南加州大學法學教授奧特曼（Scott Altman）向CBS NEWS分析，代孕母親若想爭取照護親生嬰兒，大致有兩種可能途徑。其一是代母設法推翻既有的代孕協議並撤銷原判決；另一種途徑則是循前述卡斯特亞諾斯的做法，申請成為寄養父母並在未來尋求正式收養。

奧特曼說：「我認為沒有理由阻止代孕母親申請成為這些孩子的寄養人。若遭起訴夫婦的親權最終被依法終止，代母便有機會進一步申請收養自己生下的孩子。」

奧特曼強調，有意以寄養身分照顧孩童的代母必須正式提出配對申請，並表示：「在此審查過程中，州政府給予她們一定程度的優先權，完全合情合理。」