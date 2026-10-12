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牛排館帳單66元 20%小費竟顯示16元

記者朱敏梓／綜合報導
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美國連鎖牛排館顧客質疑付款設備建議的小費金額，業者表示按稅後、折扣前金額計算。（...
美國連鎖牛排館顧客質疑付款設備建議的小費金額，業者表示按稅後、折扣前金額計算。（取自Texas Roadhouse）

AI摘要

文章摘要整理：

Texas Roadhouse顧客發現66.66元帳單的20%小費建議竟是16.28元，業者解釋小費可能按稅後且折扣前金額計算，但目前無法確認是否真有算錯。

美國連鎖牛排館Texas Roadhouse一顧客近日發布影片，指出帳單顯示66.66元，付款設備建議的20%小費卻為16.28元，引發討論。若直接以66.66元計算，20%約為13.33元，比螢幕建議金額少2.95元。

Gamepur報導，TikTok帳號「whiskeyandviolence」的顧客，拍下桌上付款設備的畫面，質疑自己的數學是否出了問題。畫面列出小費選項，其中20%對應16.28元；若將這筆小費與66.66元相比，實際比率約為24.4%，高於選項標示的20%。

Texas Roadhouse回應，桌上付款設備已有標示，建議小費按「稅後、任何折扣扣除前」的金額計算，這種方式可能影響顧客在螢幕看到的建議數字。業者並表示，小費不是強制，顧客可依接受的服務決定是否支付。

差別就在於，螢幕的小費百分比，未必以顧客最後支付的餐費為基礎。按照業者說明，餐點若使用優惠，結帳金額會降低，但建議小費仍按折扣前的含稅金額計算。如此一來，設備標示的20%，換算成折扣後帳單的比率，就可能高於20%。

以這起事件的數字來看，16.28元若是20%小費，對應的計算基礎應為81.4元，而非66.66元。兩個基準相差14.74元。

Gamepur報導，目前並不清楚這名顧客是否使用折扣，也無法僅憑影片中的帳單與小費金額，確認設備採用的完整計算基礎。因此，業者所述的方式，可以解釋為何建議小費可能高於實付金額的20%，但尚不足以確認這筆帳單的差額究竟如何產生，也不能直接認定餐廳算錯或刻意多收。

Kiosk Marketplace指出，顧客可以自行輸入小費金額，若發現建議比率與帳單對不上，可在完成付款前請餐廳人員解釋。對消費者而言，結帳時除查看15%、20%等選項，也需留意旁邊的實際金額，以及設備標示的計算方式，確認小費究竟按稅前或稅後、折扣前或折扣後金額計算。

精華 FAQ

  • 業者表示，桌上付款設備可能以稅後、折扣前金額計算小費，因此建議數字不一定對應顧客最後實付的66.66元，換算後比例就可能高於20%。

  • 依16.28元反推，20%的計算基礎約為81.4元，明顯高於帳單上的66.66元，顯示系統可能採用不同於實付金額的基準。

  • 報導建議顧客可先查看設備旁的計算說明，並可自行輸入小費金額；若仍有疑問，最好在完成付款前請餐廳人員解釋計算方式。

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