水表故障遭追討 洛杉磯8旬夫妻收到9200元帳單

洛杉磯一對年逾80歲的夫妻近日收到高達9200多元的水費帳單，才得知家中水錶已故障超過三年。（洛杉磯水電局Instagam）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯一對年逾80歲夫妻因水表故障三年未正常計費，突然收到9200多元帳單；水電局要求補繳，並提出分期方案，引發家屬質疑。

今年熱浪 席捲南加，許多家庭用電量隨之攀升，洛杉磯 一對年逾80歲的夫妻，卻因水費帳單陷入困境。兩人近日收到高達9200多元的水費帳單，才得知家中水表已故障超三年。儘管期間未正常收到水費帳單，洛杉磯水電局（LADWP）仍要求他們補繳欠款，引家屬質疑，認為公用事業機構未及時發現設備故障，卻將累積多年的費用轉嫁給年邁用戶。

根據NBC電視台報導，退休 護士Joyce Howell與曾參與越戰的丈夫，目前已年逾80歲。當兩人收到9200多元的水費帳單時，在女兒協助下聯繫水電局。

水電局表示，Howell一家從2023年2月至2026年3月期間，均未被收取水費。水電局告知，儘管未能正常計費與水表故障有關，這筆欠款仍須由用戶負責。

Howell的女兒對此不解，質疑水電局為何未及時發現問題。她說，水電局本應定期抄錄水表，並安排技術人員確認水表正常運作。

家屬也擔心，這筆突如其來的費用，將對父母造成沉重的經濟負擔。由於夫妻倆目前依靠固定收入生活，很難承擔9200多元的帳單。

面對外界質疑，洛杉磯水電局官員Joseph Ramallo向NBC電視台表示，該機構目前管理約70萬個水表及170萬個電表，水表有時確實可能因故障停止運作。這起事件令人遺憾，但水電局仍有責任向所有用戶公平收取費用。

這棟住宅面積約3100平方呎，平時每月水費略高於300元。水電局表示，將與用戶協商可負擔的付款方式，並將追溯收費期間限制在最多三年。目前，水電局已向Howell一家提出分期付款方案。

對水電局提出的解決方式，Howell表示，她並非不願支付實際使用的水費，但認為公用事業機構也應負起責任，及早發現設備問題。