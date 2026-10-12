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小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

記者邵敏／綜合報導
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餐廳結帳時，電子支付平板經常跳出18%、20%甚至25%的小費選項，讓一些消費者...
餐廳結帳時，電子支付平板經常跳出18%、20%甚至25%的小費選項，讓一些消費者感到尷尬。（示意圖由Chatgpt製作）

AI摘要

文章摘要整理：

韓國主播泰民在美國餐廳結帳時，趁店員轉頭之際迅速按下0小費，引發網友討論，也凸顯美國電子支付小費壓力與文化爭議。

餐廳結帳時，電子支付平板經常跳出18%、20%甚至25%的小費選項，讓一些消費者感到尷尬。一名韓國男主播在美國餐廳結帳時，面對昂貴小費，他先指向店員身後詢問，再趁對方轉頭不注意時迅速按下「沒有小費」（No Tip）選項。

據Spilled.gg報導，活躍於直播平台Kick的韓國男主播泰民（Taemin，音譯），在美國一家餐飲店結帳時，遇到平板顯示小費選項。他顯然無法接受這麼高的額外費用，於是詢問店員平板上顯示的這些內容，店員回答，平板會問幾個問題後，再讓顧客做出小費選擇。

據報導，店員當時表現很放鬆，沒有催促泰民給小費。影片顯示，泰民隨後指向店員身後，詢問那裡有什麼。趁店員轉頭查看時，他迅速按下「沒有小費」的選項，並完成付款。不少網友認為，泰民這招是故意轉移店員注意力，避免對方看到不給小費。不過，Spilled.gg指出，泰民本人並未證實這是他刻意安排的策略。

在韓國等亞洲國家，餐廳小費並不常見，消費者看到的價格就是最終支付的費用；但在美國支付小費很難避免，讓很多遊客措手不及。類似這名男主播的尷尬情況不少見，The Independent報導，一女性在咖啡店結帳時，店員將小費選項的平板轉向她，並站在旁邊等待。這位顧客原本在「不給小費」選項前猶豫，最後卻選擇支付25%小費。

也有消費者以較戲謔的方式應對小費，The Daily Dot報導，一顧客遇到電子支付平板的小費提示時，竟與店員在觸控螢幕上玩起圈圈叉叉（井字棋），但該顧客最後仍支付18%小費。

對消費者而言，電子支付平板上的小費選項雖不是強制付款，但當店員站在旁邊等待、其他顧客又在排隊時，選擇不給小費可能帶來一定的心理壓力。不過，越來越多的人表示，以前會感到尷尬，如今則直接按下「不給小費」。

小費文化近年持續引發爭議，過去，小費主要與餐廳服務生、外送員等服務工作相關；如今，消費者在購買咖啡、櫃檯點餐，甚至使用自助付款設備時，也可能遇到小費選項。 除了在結帳當下選擇不付小費，有些消費者悄悄改變消費習慣。報導指出，不少美國人為避免小費，開始選擇自行取餐而非外送、使用自助服務，或乾脆避開要求小費的商家，報導將這種行為稱為「小費迴避」。

精華 FAQ

  • 他先指向店員身後假裝詢問，引開對方注意力，趁店員轉頭查看時，立刻按下「沒有小費」選項，隨後完成付款。

  • 因為電子支付平板常跳出18%、20%甚至25%的小費選項，讓不少消費者感到尷尬；主播的做法被視為聰明迴避，也反映多人面臨相同壓力。

  • 報導指出，小費已不只出現在餐廳服務生或外送員場景，連咖啡店、櫃檯點餐與自助付款都可能出現，甚至有人因此改選自取、少外送或避開要求小費的商家。

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