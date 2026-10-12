女華生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 一名持有效F-1簽證的華女留學生在LAX入境時遭ICE突襲盤查，雖無不良紀錄仍被帶入小黑屋，最終放行；同時ICE被指在加州擴大執法，無證者不論是否有案底都可能被抓。

一名持有效F-1學生簽證 的華女留學生，日前從中國返回美國，在洛杉磯 國際機場（LAX）入境時，遭遇移民暨海關執法局（ICE ）抓捕，並被帶進「小黑屋」。據悉，當事人沒有非法滯留、或違法逮捕等任何不良紀錄，經反覆查驗文件及資料，留學生最終獲准入境，但執法人員當場提醒，她日後仍可能再次被抓。

凌圖律師事務所客戶經理Karina Yu指出，這名留學生此前曾在美國工作，後轉為攻讀博士學位，持F-1合法身分。她最近赴中國重新申請簽證，獲批後返回美國。女生抵達LAX、正常入境查驗時，三名ICE執法人員突然出現，要求當事人出示I-20、學校文件及其他身分證明，同時查詢她的過往簽證紀錄。

據律所提供的信息，這名留學生被帶到小黑屋繼續盤查，因為事發突然，她無法正常使用手機聯繫外界，當時承受的心理壓力很大。律所指出，在小黑屋內，ICE並未與女學生進行太多溝通，只是反覆查驗她的文件資料，並打電話確認信息。整個過程持續一個多小時，最後執法人員放行，但提醒學生仍可能再次被抓，同時要求她以後隨身攜帶身分文件。

Karina表示，這是一起持有效簽證入境卻遭ICE抓捕的個案，所幸當事人最終沒有被帶走或進入遣返程序。對於執法人員為何會在留學生入境時突然介入，Karina表示，根據公開資訊及執法情況，ICE目前在機場部署，旅客入境時身分資訊進入系統，如需進一步查驗，執法人員就會隨時介入。

Karina還提到，一加拿大公民持美國綠卡超過15年，早年曾在美因酒後駕駛被逮捕，近期入境時遭ICE攔下，最終被遣返。

對目前嚴格的移民執法環境，Karina建議，如果民眾過去曾有非法滯留或逮捕紀錄，前往機場或邊境地區時應更加謹慎，這些地方都是移民執法的重要場所。她同時提醒華人，不論持何種身分，出行時都應確認重要身分及移民文件是否齊全，以備入境或執法查驗時使用。

據華盛頓觀察家報（Washington Examiner）報導，ICE正在加州展開一項新的移民執法行動，目標不僅包括嚴重的違法者，也涉及沒有刑事犯罪記錄的無證移民。消息人士指出，這項在ICE內部被稱為「安全加州行動」（Operation Safe California）的執法任務，日前已在聖地牙哥地區啟動，預計持續至少45天。

報導稱，ICE管理層已指示執法人員，執行任務期間，只要遇到無合法身分的移民，無論其是否有刑事犯罪記錄，都可以實施逮捕。消息人士表示，管理層想要數字；並稱，執法人員被告知「任何人都可以抓」。據報導，這項行動從聖地牙哥一路向北，經由洛杉磯，最終在11月前至舊金山，直至期中選舉。

報導還指出，此次行動要求ICE實行每周6天工作安排，此前已獲批的休假也被取消。國土安全部（DHS）沒有證實也沒有否認「安全加州行動」。國土安全部強調，移民執法工作每天都在持續進行。