拉古那灘築沙墻擋巨浪 婚禮照辦、餐廳客滿

周六的拉古那海邊築起了高高的沙墻防禦海水衝入社區。海邊天氣瞬息萬變，前一分鐘還是藍天白雲。（Jon范提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州風暴逼近拉古那灘，海邊築起高沙牆防浪，餐廳與海灘仍聚集人潮，甚至有人照常舉辦婚禮，安全風險引發關注。

周六清早在拉古那灘（Laguna Beach）附近，當地烏雲壓頂，大浪撲面，沿海已築起數米高的沙牆，嚴陣以待。大風大浪的海邊，居然還有新人準備舉辦婚禮，極緻浪漫，而大浪已近在咫尺的海邊餐廳，也一度人滿為患。安全部門再次提醒，風雨期間海邊環境危險，建議不要前往。 拉古那海邊，風暴到來之前，新人正在佈置婚禮會場。（Jon范提供）

周六上午9時多和親友前往拉古那灘海邊吃早餐的Jon范表示，當地海邊已經烏雲密佈，巨浪洶湧，比平常更多的各種水鳥在空中飛舞，風雨欲來的感覺，但海邊還是不少人活動，一些人似乎是專門到海邊看雨前景色，一些孩子在風雨到來之前在海邊奔跑。 巨浪已撲到拉古納灘海邊公寓樓下。（Jon范提供）

Jon特別注意到附近海灘已築起高高的沙牆，平常很多運動愛好者打沙灘排球的地方周圍和附近海灘，已被高高的沙牆包圍，他表示，最高的沙牆，目測有3米高。沙牆的周邊還有不少大型挖掘機在待命。

Jon和友人在現場拍下多段視頻。從海灘高處餐館往下看，巨浪翻滾，驚濤拍岸。當地最著名的海邊餐廳Las Brisas，海浪幾乎已衝到圍欄，目測隨時都有衝入餐廳的危險，但餐廳内依然擠滿了正在用餐和等待用餐的民眾。海灘的另一端，巨浪已衝到附近一棟公寓大樓底下。 拉古那灘海邊，大浪逼近餐館。（Jon范提供）

Jon表示，一些民眾當天似乎是專門趕在風雨到來之前去看海景，包括他用餐的餐廳，很多人都選了戶外的座位，一邊早餐一邊觀景，休閑自在，久留不去。

「更奇葩的是，這樣的天氣居然還有人在海邊舉辦婚禮，」Jon說，他看到海邊懸崖處平常大家最喜歡去的觀景亭中，有人正在在四周扎上白色的綢緞和婚紗，大量的鮮花也正在布置當中，聽說當天有新人在這裡舉辦婚禮。天氣和浪漫的反差真是不可思議。

國家天氣預報本周末開始並將持續數天的南加州風暴來勢洶洶，近日已初見端倪。國家廣播電視公司NBC4攝影記者李若透露，他的一位同仁近日在南加州海邊拍攝，正好一個大浪打來，攝像機瞬間被大海吞沒，「非常危險」。所幸攝影師沒有生命危險，但儀器損失了數萬元。