我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

拉古那灘築沙墻擋巨浪 婚禮照辦、餐廳客滿

記者楊青/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周六的拉古那海邊築起了高高的沙墻防禦海水衝入社區。海邊天氣瞬息萬變，前一分鐘還是...
周六的拉古那海邊築起了高高的沙墻防禦海水衝入社區。海邊天氣瞬息萬變，前一分鐘還是藍天白雲。（Jon范提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州風暴逼近拉古那灘，海邊築起高沙牆防浪，餐廳與海灘仍聚集人潮，甚至有人照常舉辦婚禮，安全風險引發關注。

周六清早在拉古那灘（Laguna Beach）附近，當地烏雲壓頂，大浪撲面，沿海已築起數米高的沙牆，嚴陣以待。大風大浪的海邊，居然還有新人準備舉辦婚禮，極緻浪漫，而大浪已近在咫尺的海邊餐廳，也一度人滿為患。安全部門再次提醒，風雨期間海邊環境危險，建議不要前往。

拉古那海邊，風暴到來之前，新人正在佈置婚禮會場。（Jon范提供）
拉古那海邊，風暴到來之前，新人正在佈置婚禮會場。（Jon范提供）

周六上午9時多和親友前往拉古那灘海邊吃早餐的Jon范表示，當地海邊已經烏雲密佈，巨浪洶湧，比平常更多的各種水鳥在空中飛舞，風雨欲來的感覺，但海邊還是不少人活動，一些人似乎是專門到海邊看雨前景色，一些孩子在風雨到來之前在海邊奔跑。

巨浪已撲到拉古納灘海邊公寓樓下。（Jon范提供）
巨浪已撲到拉古納灘海邊公寓樓下。（Jon范提供）

Jon特別注意到附近海灘已築起高高的沙牆，平常很多運動愛好者打沙灘排球的地方周圍和附近海灘，已被高高的沙牆包圍，他表示，最高的沙牆，目測有3米高。沙牆的周邊還有不少大型挖掘機在待命。

Jon和友人在現場拍下多段視頻。從海灘高處餐館往下看，巨浪翻滾，驚濤拍岸。當地最著名的海邊餐廳Las Brisas，海浪幾乎已衝到圍欄，目測隨時都有衝入餐廳的危險，但餐廳内依然擠滿了正在用餐和等待用餐的民眾。海灘的另一端，巨浪已衝到附近一棟公寓大樓底下。

拉古那灘海邊，大浪逼近餐館。（Jon范提供）
拉古那灘海邊，大浪逼近餐館。（Jon范提供）

Jon表示，一些民眾當天似乎是專門趕在風雨到來之前去看海景，包括他用餐的餐廳，很多人都選了戶外的座位，一邊早餐一邊觀景，休閑自在，久留不去。

「更奇葩的是，這樣的天氣居然還有人在海邊舉辦婚禮，」Jon說，他看到海邊懸崖處平常大家最喜歡去的觀景亭中，有人正在在四周扎上白色的綢緞和婚紗，大量的鮮花也正在布置當中，聽說當天有新人在這裡舉辦婚禮。天氣和浪漫的反差真是不可思議。

國家天氣預報本周末開始並將持續數天的南加州風暴來勢洶洶，近日已初見端倪。國家廣播電視公司NBC4攝影記者李若透露，他的一位同仁近日在南加州海邊拍攝，正好一個大浪打來，攝像機瞬間被大海吞沒，「非常危險」。所幸攝影師沒有生命危險，但儀器損失了數萬元。

精華 FAQ

  • 因南加州風暴來勢洶洶，沿海已出現烏雲、大浪與強風，為防止海水湧入、保護海灘與周邊設施，當地提前在海邊築起約3米高的沙牆並派挖掘機待命。

  • 雖然海浪幾乎已衝到圍欄，許多人仍選擇在戶外座位一邊吃早餐一邊看海景，吸引不少民眾趕在風雨前前來，導致餐廳內外一度人潮擠滿。

  • 文章強調部分民眾把風暴前的海景視為景觀，但安全部門與例子都顯示海邊極危險：不僅有人照常辦婚禮，還有攝影器材被大浪吞沒，提醒民眾風雨期間不要靠近海岸。

上一則

巴沙迪那社區學院打造羅斯密新校區 最快明年底啟用

下一則

天天規律快走只能維持基本健康 建議成年人每周2天肌力訓練

延伸閱讀

南加海岸侵蝕加劇 海景豪宅藏風險

南加海岸侵蝕加劇 海景豪宅藏風險
拉古那灘觀景台 懸崖崩塌畫面曝

拉古那灘觀景台 懸崖崩塌畫面曝
陽光沙灘=吸引力 南加沿海房價逆勢漲

陽光沙灘=吸引力 南加沿海房價逆勢漲
風暴來襲 南加迎數天降雨 海濱城市已被淹

風暴來襲 南加迎數天降雨 海濱城市已被淹
箱根花園的婚禮

箱根花園的婚禮
巨浪重創一波波 橙縣海岸受侵蝕 居民堆巨石護宅

巨浪重創一波波 橙縣海岸受侵蝕 居民堆巨石護宅

熱門新聞

ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42
華人快遞三次爬陡峭石梯，把東西搬到顧客家中，收到的小費比基本薪水還高。（圖／受訪者提供）

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

2026-10-09 21:24

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事