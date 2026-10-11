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南加風暴逼近 海濱城市已淹水 新港灘宣布進入緊急狀態

編譯陳盈霖／綜合報導
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新港灘被海水淹沒，市民划橡皮艇出行。（美聯社）
新港灘被海水淹沒，市民划橡皮艇出行。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

熱帶風暴瑞秋逼近南加州，多地已出現大雨、海水倒灌與淹水，氣象局警告可能引發廣泛洪災、強風與撤離風險。

紐約郵報報導，受熱帶風暴瑞秋（Rachel）逼近影響，南加州部分地區約10日晚間開始出現大雨，預測部分地區恐有致命性洪水及破壞性強風。橙縣新港灘（Newport Beach）9日起因巨浪與海水倒灌，淹沒部分街道、商家、住宅區，市府宣布地方進入緊急狀態，關閉部分碼頭；聖地牙哥、河濱與聖伯納汀諾縣等地亦面臨暴洪威脅。

國家氣象局10日發出的嚴重警告稱，瑞秋恐在南加州引發廣泛洪災，迫使居民撤離，道路與橋樑甚至被沖毀。「聖地牙哥縣應對可能出現危及生命的豪雨洪災做好因應準備。」氣象局進一步指出，嚴重的洪水會導致多條河流與支流短時間內暴漲溢出河岸，湧入社區，使部分房屋嚴重受損，甚至直接被水沖走。

根據最新雷達（Doppler Radar）影像，截至10日近中午時，雨帶已進入橙縣與聖地牙哥縣，最嚴重的風雨恐出現於11日。預估會替南加州沿海、山谷及沙漠地區帶來1至2吋雨量，山區雨量在極端情況下恐達2至4吋。雨量最大的區域，將集中於聖地牙哥縣山區與沙漠地帶，部分地區恐出現暴洪，特別是短時間出現大量雨勢的區域。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），河濱及聖伯納汀諾等縣山區與沙漠地帶，有40%機率因降雨過量引發洪災，包括棕櫚泉（Palm Springs）、約書亞國家公園（Joshua Tree National Park）及29棕櫚鎮（Twentynine Palms）。風暴也可能帶來時速39至73英里強風，足以吹斷樹木、圍籬及道路標誌。

除內陸地區，新港灘（Newport Beach）自9日起，大量海水湧入Balboa Peninsula，威脅沿海住家、街道及商家。至10日上午，工程人員持續修護防護沙堤，居民也擔憂下一波漲潮恐再度引發海水倒灌。

在Balboa沙灘上築起了高高的沙牆，迎接11日到來的「瑞秋」熱帶風暴。（美聯社...
在Balboa沙灘上築起了高高的沙牆，迎接11日到來的「瑞秋」熱帶風暴。（美聯社）

根據市府臉書（Facebook）官網10日下午發布的影片，該市海灘仍然開放，但出於安全考量，新港灘碼頭（Newport Pier）、Balboa Pier及Rock Jettty 至 M Street全面關閉。官員警告，洪水與危險環境會對公共安全造成嚴重威脅，居民需嚴守關閉命令。

國家氣象局針對橙縣沿岸海灘發布海岸洪水警報（Coastal Flood Warning）至11日下午3時，並警告，由於海平面升高、強勁向岸風及逐漸增強的浪潮，可能造成嚴重洪水與海灘侵蝕。最危險的時段預估出現在滿潮前後，屆時浪高恐達5至7呎，部分浪頭甚至達9呎高。若再加上強浪衝擊，恐導致低窪社區、道路及商業區遭海水淹沒。

男子從租住的房屋中離開。（美聯社）
男子從租住的房屋中離開。（美聯社）

市府目前已派工程人員重建防護沙堤、操作抽水設備，開啟潮汐閥門，以排出街道上的積水。官員並敦促居民將車輛移至地勢較高處，用沙包保護房屋，切勿繞過路障或試圖穿越淹水區。

精華 FAQ

  • 瑞秋為南加州帶來大雨、破壞性強風與嚴重洪災風險，部分地區恐出現致命性豪雨洪水，甚至造成道路、橋樑受損，低窪社區也可能被淹沒。

  • 因巨浪與海水倒灌已淹沒部分街道、商家與住宅區，市府為降低公共安全風險宣布緊急狀態，並關閉新港灘碼頭、Balboa Pier及部分海濱區域。

  • 氣象局特別提醒聖地牙哥縣山區與沙漠地帶，以及河濱、聖伯納汀諾縣部分區域，極端情況山區雨量可達2至4吋，並有暴洪與強風威脅。

橙縣 加州 新港灘

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