熱帶風暴「瑞秋」襲南加 今起降溫有雨

南加沿海地區同樣面臨熱帶風暴「瑞秋」（Rachel）的威脅，包括巨浪、高潮位和風暴，讓已受侵蝕的海岸線更加脆弱。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 熱帶風暴「瑞秋」為南加帶來久違降雨與明顯降溫，但也伴隨山區洪水、土石流及沿海巨浪等威脅，氣象單位已發布多項警報。

經歷今年夏季一波接一波的長時間熱浪 後，南加 終於在周末迎來明顯降溫，並出現久違的降雨。不過此波熱帶風暴可能同時帶來強風、山區突發性洪水，以及海岸巨浪等風險。華人聚居的聖蓋博谷山區局部地區降雨可能達2吋。

國家氣象局預測，熱帶風暴「瑞秋」（Rachel）及其周邊水氣，從10日晚開始影響南加，降雨持續至13日。氣象局9日已對聖地牙哥 縣沿海、山區、山谷及沙漠部分地區發布熱帶風暴觀察警報。

這場風暴的中心，預計較可能從南加州以南移動，但風暴路徑仍存在不確定性，如果進一步北移，部分地區的降雨量和風力可能比目前預測更大。

南加今年10月初的高溫格外突出，不少地區刷新歷史同期高溫紀錄。洛杉磯市中心創下1953年以來最高紀錄；聖塔安那也一度達到106度。但本周末各地天氣將出現明顯轉折。

橙縣及內陸帝國的最高氣溫，預計11日將降至華氏70多度，部分內陸社區12日甚至可能只有60多度。洛杉磯縣12日也可能迎來此次降溫的低點，內陸地區氣溫較季節平均值低15至20度，洛杉磯市中心則可能低10至15度，許多地區最高氣溫將落在60多至70多度。

不過，此波降溫可能同時造成災害。國家氣象局預測，洛縣10日晚至13日間歇性降雨機率約為7至9成，雨量可能約1/4至3/4吋，聖蓋博山區局部地點則可能達到2吋。

部分迎風山坡局部地區的降雨甚至可能達2吋以上。氣象單位提醒曾發生火災、植被尚未完全恢復的山區居民防範洪水和土石流。

南加沿海地區同樣面臨威脅，包括巨浪、高潮位和風暴，讓已受侵蝕的海岸線更加脆弱。氣象局已發布海岸淹水警報，預計持續至13日。11日被認為是較需要警戒的時段，部分地區高浪可能越過海灘，湧入停車場、港灣步道，甚至沿海街道。

根據氣象預報，橙縣部分海灘周日浪高可能達到8至10呎。長堤半島、新港灘海灘、拉古納海灘以及巴爾博亞半島及巴爾博亞島等地也均在警戒範圍。