我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

熱帶風暴「瑞秋」襲南加 今起降溫有雨

記者楊青／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加沿海地區同樣面臨熱帶風暴「瑞秋」（Rachel）的威脅，包括巨浪、高潮位和風...
南加沿海地區同樣面臨熱帶風暴「瑞秋」（Rachel）的威脅，包括巨浪、高潮位和風暴，讓已受侵蝕的海岸線更加脆弱。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

熱帶風暴「瑞秋」為南加帶來久違降雨與明顯降溫，但也伴隨山區洪水、土石流及沿海巨浪等威脅，氣象單位已發布多項警報。

經歷今年夏季一波接一波的長時間熱浪後，南加終於在周末迎來明顯降溫，並出現久違的降雨。不過此波熱帶風暴可能同時帶來強風、山區突發性洪水，以及海岸巨浪等風險。華人聚居的聖蓋博谷山區局部地區降雨可能達2吋。

國家氣象局預測，熱帶風暴「瑞秋」（Rachel）及其周邊水氣，從10日晚開始影響南加，降雨持續至13日。氣象局9日已對聖地牙哥縣沿海、山區、山谷及沙漠部分地區發布熱帶風暴觀察警報。

這場風暴的中心，預計較可能從南加州以南移動，但風暴路徑仍存在不確定性，如果進一步北移，部分地區的降雨量和風力可能比目前預測更大。

南加今年10月初的高溫格外突出，不少地區刷新歷史同期高溫紀錄。洛杉磯市中心創下1953年以來最高紀錄；聖塔安那也一度達到106度。但本周末各地天氣將出現明顯轉折。

橙縣及內陸帝國的最高氣溫，預計11日將降至華氏70多度，部分內陸社區12日甚至可能只有60多度。洛杉磯縣12日也可能迎來此次降溫的低點，內陸地區氣溫較季節平均值低15至20度，洛杉磯市中心則可能低10至15度，許多地區最高氣溫將落在60多至70多度。

不過，此波降溫可能同時造成災害。國家氣象局預測，洛縣10日晚至13日間歇性降雨機率約為7至9成，雨量可能約1/4至3/4吋，聖蓋博山區局部地點則可能達到2吋。

部分迎風山坡局部地區的降雨甚至可能達2吋以上。氣象單位提醒曾發生火災、植被尚未完全恢復的山區居民防範洪水和土石流。

南加沿海地區同樣面臨威脅，包括巨浪、高潮位和風暴，讓已受侵蝕的海岸線更加脆弱。氣象局已發布海岸淹水警報，預計持續至13日。11日被認為是較需要警戒的時段，部分地區高浪可能越過海灘，湧入停車場、港灣步道，甚至沿海街道。

根據氣象預報，橙縣部分海灘周日浪高可能達到8至10呎。長堤半島、新港灘海灘、拉古納海灘以及巴爾博亞半島及巴爾博亞島等地也均在警戒範圍。

精華 FAQ

  • 國家氣象局預測，「瑞秋」及周邊水氣從10日晚開始影響南加，降雨將持續到13日。聖地牙哥縣部分地區已先發布熱帶風暴觀察警報。

  • 洛縣10日晚至13日降雨機率約7至9成，雨量約1/4至3/4吋，聖蓋博山區局部可達2吋。氣溫方面，部分地區比季節平均低10至20度。

  • 氣象單位提醒山區居民注意突發性洪水與土石流，尤其是曾發生火災、植被尚未恢復地帶；沿海則要防巨浪、高潮位與海岸淹水，部分海灘浪高可達8至10呎。

南加 聖地牙哥 熱浪

上一則

蒙市教堂再遭破壞 華人教友憂心

下一則

疑倉庫起火 華埠大樓烈焰竄天 住10樓也聞到煙味

延伸閱讀

熱浪10月9日後漸趨緩 11日可能降雨

熱浪10月9日後漸趨緩 11日可能降雨
南加秋老虎 周末將現破百高溫 聖蓋博谷等地今起10天掀熱浪

南加秋老虎 周末將現破百高溫 聖蓋博谷等地今起10天掀熱浪
颶風以賽亞增強將襲墨西哥灣沿岸 部分地區強制疏散

颶風以賽亞增強將襲墨西哥灣沿岸 部分地區強制疏散
南加海岸侵蝕加劇 海景豪宅藏風險

南加海岸侵蝕加劇 海景豪宅藏風險
東北風暴逼近 紐約沿海地區慎防淹水

東北風暴逼近 紐約沿海地區慎防淹水
颶風以賽亞登陸墨西哥灣沿岸 威脅產油設施「恐致毀滅性破壞」

颶風以賽亞登陸墨西哥灣沿岸 威脅產油設施「恐致毀滅性破壞」

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應