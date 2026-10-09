我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

九合一選舉逢感恩節 華人返台需求增

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣2026年九合一選舉投票日將於11月28日舉行，恰逢美國感恩節返鄉旅遊旺季，...
台灣2026年九合一選舉投票日將於11月28日舉行，恰逢美國感恩節返鄉旅遊旺季，預估感恩節前後返台機票需求增加。（華航INS圖片）

AI摘要

文章摘要整理：

2026年九合一選舉撞上美國感恩節旺季，返台需求升溫；華航表示未特別調整航班，將透過促銷、服務升級與提早訂位建議因應市場變化。

台灣2026年九合一選舉投票日將於11月28日舉行，恰逢美國感恩節返鄉旅遊旺季，近期有華人旅客反映，感恩節前後返台機票需求增加，尤其商務艙更是如此。對此，中華航空表示，並未因九合一選舉特別推出相關航班或票務措施，不過今年10月和11月整體機票銷售表現不錯，面對第四季市場變化，也持續透過促銷活動刺激旅遊需求。

華航美洲地區處長華德麟表示，10月機票銷售表現不錯，除市場旅遊需求外，也與台灣10月的國慶活動等因素有關。另一方面，今年第四季受油價影響，航空公司整體營運成本壓力增加，因此華航也積極推出各項促銷，希望進一步提升機票銷售。

對外界關注的感恩節及選舉期間返台機票是否供不應求，他表示，並未有因選舉而特別調整航班配置，目前整體市場銷售情況仍屬不錯，但不同日期仍存在淡旺季差異，因此會視市場需求進行票務及促銷安排。其中商務艙被視為航空公司重要的收益來源之一，今年商務艙銷售表現也不錯，並持續提升產品與服務，希望進一步提高旅客搭乘意願與整體飛行體驗。

同樣擁有從大洛杉磯地區直飛台灣的長榮航空與星宇航空，則未回應本報的返台投票對機票需求影響的詢問。

從10月開始，華航洛杉磯飛往台北的航班，在各艙等餐食服務增加新選擇，並首次與當地米其林推薦的台灣道地料理餐廳Wenwen合作，將台灣特色餐飲帶上從洛杉磯出發的航班。過去相關餐飲合作，主要集中在台灣出發的航班，此次是首次與美國當地米其林推薦餐廳合作，希望為旅客帶來更多不同的選擇、驚喜與新鮮感。

除餐食外，華航今年也對豪經艙機上用品進行升級，包括拖鞋、盥洗包等，及餐食內容，希望讓整體服務水準進一步提升，並強化豪經艙產品定位。

在機隊配置方面，華航洛杉磯飛台北航線目前使用Airbus A350及Boeing777等機型。華航表示，A350機型配置32個商務艙座位，777則配置40個商務艙座位及62個豪華經濟艙座位，兩種機型均投入航線營運。

華航也表示，面對即將到來的11月感恩節旅遊旺季，及台灣九合一選舉返台需求，建議提早規劃行程及訂位。

精華 FAQ

  • 因台灣2026年九合一選舉投票日落在11月28日，剛好接近美國感恩節返鄉旅遊高峰，華人旅客返台與投票需求疊加，使洛杉磯飛台北機票熱度上升。

  • 華航表示，目前沒有因九合一選舉特別加開或調整航班配置，會依市場需求安排票務與促銷，並提醒旅客面對旺季應提早規劃行程及訂位。

  • 華航自10月起增加餐食新選擇，並首度與洛杉磯當地米其林推薦台灣餐廳合作；同時升級豪經艙拖鞋、盥洗包與餐食，提升整體乘坐體驗。

感恩節 華航 機票

上一則

50歲後男性迷思 排尿順就健康？ 夜尿或頻尿未必是攝護腺問題

下一則

州長簽署 公職人員禁發迷因幣

延伸閱讀

洛城-上海 達美航空7日起增班

洛城-上海 達美航空7日起增班
感恩節機票已漲三成 回程避開這一天 每張最多省250元

感恩節機票已漲三成 回程避開這一天 每張最多省250元
重遊台灣 有機會抽NTD8000元

重遊台灣 有機會抽NTD8000元
新加坡機票要變貴了 首創開徵「綠色燃料稅」離境要多付這些錢

新加坡機票要變貴了 首創開徵「綠色燃料稅」離境要多付這些錢
星宇航空與美國航空合作聯營航班 擴大北美航網

星宇航空與美國航空合作聯營航班 擴大北美航網
美國航空推現金混用哩程購買機票 48州適用

美國航空推現金混用哩程購買機票 48州適用

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友