九合一選舉逢感恩節 華人返台需求增

台灣2026年九合一選舉投票日將於11月28日舉行，恰逢美國感恩節返鄉旅遊旺季，預估感恩節前後返台機票需求增加。（華航INS圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年九合一選舉撞上美國感恩節旺季，返台需求升溫；華航表示未特別調整航班，將透過促銷、服務升級與提早訂位建議因應市場變化。

台灣2026年九合一選舉投票日將於11月28日舉行，恰逢美國感恩節 返鄉旅遊旺季，近期有華人旅客反映，感恩節前後返台機票 需求增加，尤其商務艙更是如此。對此，中華航 空表示，並未因九合一選舉特別推出相關航班或票務措施，不過今年10月和11月整體機票銷售表現不錯，面對第四季市場變化，也持續透過促銷活動刺激旅遊需求。

華航美洲地區處長華德麟表示，10月機票銷售表現不錯，除市場旅遊需求外，也與台灣10月的國慶活動等因素有關。另一方面，今年第四季受油價影響，航空公司整體營運成本壓力增加，因此華航也積極推出各項促銷，希望進一步提升機票銷售。

對外界關注的感恩節及選舉期間返台機票是否供不應求，他表示，並未有因選舉而特別調整航班配置，目前整體市場銷售情況仍屬不錯，但不同日期仍存在淡旺季差異，因此會視市場需求進行票務及促銷安排。其中商務艙被視為航空公司重要的收益來源之一，今年商務艙銷售表現也不錯，並持續提升產品與服務，希望進一步提高旅客搭乘意願與整體飛行體驗。

同樣擁有從大洛杉磯地區直飛台灣的長榮航空與星宇航空，則未回應本報的返台投票對機票需求影響的詢問。

從10月開始，華航洛杉磯飛往台北的航班，在各艙等餐食服務增加新選擇，並首次與當地米其林推薦的台灣道地料理餐廳Wenwen合作，將台灣特色餐飲帶上從洛杉磯出發的航班。過去相關餐飲合作，主要集中在台灣出發的航班，此次是首次與美國當地米其林推薦餐廳合作，希望為旅客帶來更多不同的選擇、驚喜與新鮮感。

除餐食外，華航今年也對豪經艙機上用品進行升級，包括拖鞋、盥洗包等，及餐食內容，希望讓整體服務水準進一步提升，並強化豪經艙產品定位。

在機隊配置方面，華航洛杉磯飛台北航線目前使用Airbus A350及Boeing777等機型。華航表示，A350機型配置32個商務艙座位，777則配置40個商務艙座位及62個豪華經濟艙座位，兩種機型均投入航線營運。

華航也表示，面對即將到來的11月感恩節旅遊旺季，及台灣九合一選舉返台需求，建議提早規劃行程及訂位。