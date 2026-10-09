加州生育產業如「狂野西部」 只需普通營業執照幾乎零監管

宣國軍（左）、Silvia Zhang（中），李春梅涉虐童案。圖為案發的亞凱迪亞豪宅。（記者王若然／攝影、取自亞凱迪亞警局）

AI摘要 文章摘要整理： 亞凱迪亞虐童案後，加州代孕產業被批像「狂野西部」，雖有合約與親權法律框架，卻缺乏統一牌照與監管，致機構自訂篩選標準。

被洛杉磯 檢方形容為「恐怖屋」的亞凱迪亞虐童案，隨著涉案夫婦遭刑事起訴，引發外界對美國代孕業的關注。有輿論質疑，加州 乃至全美對代孕的法律監管，是否太鬆。而專家表示，加州的生育產業，確實猶如「狂野西部」。

橙縣 代孕律師Stephanie Caballero表示，在加州，自營代孕機構從全美招募代孕母親「完全合法」，原因是該行業目前幾乎不受監管，代孕公司只需一張普通營業執照，無需行業牌照。她說，律師醫生心理專家都有執照，唯獨代孕機構沒有。目前全美500多家代孕機構，都處於這種狀態。

橙縣生物倫理與文化中心負責人Kallie Fell則形容，加州的生育產業，猶如「狂野西部」。她認為，亞凱迪亞案凸顯代孕產業在監管方面的不足，透過代孕合約建立法律親權的程序相對明確，卻未必能全面回答委託父母是否具備適當的育兒能力，以及孩子出生後是否能獲得妥善照顧等問題。

事實上，加州並非完全沒有代孕法律。加州家庭法針對妊娠代孕合約及相關親權事項訂有規範。其中規定，妊娠代孕合約須列明委託父母身分、配子來源，以及代孕母親與新生兒醫療費用的支付安排等資訊；在簽署合約前，代孕母親與委託父母還必須各自聘請獨立律師，不能僅由同一律師代表雙方。合約也須依法律要求完成簽署及公證或相應的確認程序。

加州法院並設有相關親權認定程序，讓當事人依法請求法院確認孩子的法律父母身分。換言之，代孕不只是委託父母與代孕母親之間的私人約定，還涉及合約效力、醫療費用、遺傳物質來源及孩子的法律身分等問題。

然而，這些法律要求主要針對代孕安排與親權關係，並不等於每一家代孕機構，都必須接受統一的專業資格審查，也不代表法律要求所有委託父母都必須通過同一套育兒能力評估。導致生育機構自行把關，業界做法不一。

拉古那山莊Ember生育中心主任張敏毅表示，該中心會對委託父母進行嚴格篩選，評估雙方是否適合進行代孕安排，並協助代孕母親與委託父母建立合適的合作關係。

她指出，捐贈者及代孕母親接受心理專業人員評估，在業界實務中相當常見。評估內容可能涉及生活習慣、日常作息、雙方期待及其他可能影響合作關係的因素。她形容，相關談話通常不是逐項盤問，而是透過自然交流了解當事人的情況。比如他們的生育中心會向相關人士要求說明卵子與精子的來源，例如使用委託父母自己的生殖細胞，或是使用捐贈者提供的卵子、精子或胚胎。

不過，張敏毅強調，這些篩選及評估程序是他們中心自行採取的專業措施，並非所有環節都是由政府監管機構統一規定。換言之，即使同樣從事代孕服務，不同機構在篩選委託父母、評估心理狀況及安排後續照護方面，仍可能採取不同做法。