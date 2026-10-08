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賭城免徵個人州所得稅 但購物稅不低

記者趙健／洛杉磯報導
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賭城拉斯維加斯不徵收個人州所得稅，但仍有銷售稅與房產稅。（路透）
賭城拉斯維加斯不徵收個人州所得稅，但仍有銷售稅與房產稅。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

本文比較加州與內華達州稅負，指出拉斯維加斯雖免州所得稅、房租與房價較低，但銷售稅與房產稅仍存在，實際省多少要看原居地與收入結構。

加州搬到賭城拉斯維加斯，免徵個人州所得稅是一項吸引力。但搬家後能省多少，除了收入，也取決原本住在哪裡。住房支出可能減少，購物支出卻未必更低。

根據內華達州稅務局說明，該州不徵收個人州所得稅，但仍有銷售稅與房產稅。值得注意的是，免徵的是「州所得稅」，居民仍須依法繳納聯邦所得稅。根據國稅局（IRS）2025稅年資料，聯邦一般所得稅採累進制，稅率為10%至37%。

加州稅務局同年度資料則顯示，州所得稅率為1%至12.3%，應稅所得超過100萬元的部分，另課1%的行為健康服務稅，最高邊際稅率因此可達13.3%。這些稅率均按不同所得級距適用。

對有股票投資的人而言，兩州制度也有差別。根據加州稅務局說明，賣股票等資產賺到的錢，計算州稅時按一般所得課稅，不另享較低稅率；內華達州則不徵收個人州所得稅。

搬離加州也不代表從此完全免繳加州所得稅。根據加州稅務局說明，是否仍須納稅，要看稅務居民身分及所得來源；即使已成為外州居民，若仍有加州房產租金等加州來源所得，仍可能須向加州申報繳稅。

根據美國人口普查局2020至2024年5年期估計，洛杉磯市自有自住房屋價值中位數為92萬1200元，爾灣為119萬1500元，拉斯維加斯市則為42萬7900元。

同期間，包含房租及相關水電、燃氣等費用的每月總租金中位數，洛杉磯市為1933元、爾灣2997元、拉斯維加斯市1563元。

兩地房產稅的算法不同。根據加州平稅局說明，加州一般以房屋購入時的估值為基礎，每年基本房產稅為計稅估值的1%，再加上選民核准的債券稅。例如，計稅估值100萬元的住宅，基本年稅額為1萬元。持有期間，計稅估值通常每年最多調升2%；換屋主或增建時則可能重新估值。

根據內華達州克拉克縣估值官辦公室說明，當地一般以土地市值，加上建物重置成本扣除法定折舊，計算房產課稅價值，再取其35%作為估定價值，乘上所在稅區的稅率。依內華達州稅務局2026至2027財政年度資料，拉斯維加斯市多個稅區的稅率約為估定價值的3.28%。

克拉克縣另對符合條件的主要自住房提供稅額增幅限制，每年房產稅額通常最多增加3%，新建或用途變更等情況另有規則。

購物時能否少付一點稅，答案因原居地而異。根據加州稅費管理局2026年7月1日生效的稅率表，洛杉磯市銷售及使用稅率為9.75%，爾灣為7.75%；內華達州稅務局公布的克拉克縣稅率則為8.375%。

精華 FAQ

  • 因為內華達州雖免徵個人州所得稅，但仍有銷售稅與房產稅；若原本在加州，還要考量是否仍有加州來源所得，因此實際節稅幅度會因人而異。

  • 加州把賣股票等資產賺到的收益視為一般所得課稅，不享較低稅率；內華達州則不徵收個人州所得稅，對投資人而言稅負差異相當明顯。

  • 美國人口普查資料顯示，拉斯維加斯房價與租金普遍低於洛杉磯和爾灣；但銷售稅方面，拉斯維加斯所在克拉克縣約8.375%，未必比部分加州城市低。

內華達州 加州 國稅局

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