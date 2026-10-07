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防超級聖嬰來襲 華人提前修樹、備沙包、清理屋頂

記者啟鉻／奇諾岡報導
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邱啟宜表示，已經先準備一些沙包，並檢查房屋較低的位置，以便必要時加強防水。他說，...
邱啟宜表示，已經先準備一些沙包，並檢查房屋較低的位置，以便必要時加強防水。他說，奇諾谷消防區則提供沙袋，有的消防站提供限額沙袋，先到先得。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州華人趁天氣仍乾燥，提前修樹、備沙包並清理屋頂與排水系統，以降低冬季聖嬰帶來的積水、漏水與樹木倒塌風險。

南加州炎熱天氣尚未完全退去，奇諾谷部分華人居民已開始為冬季雨季做準備。受到強烈「聖嬰」（El Niño）現象影響，居民擔心冬季可能出現較多降雨或者短時間強降雨，提前備好沙包、修剪樹木、清理屋頂及排水溝，希望把庭院周邊可能淹水、漏水及樹木倒塌的隱患降到最低。

對南加華人而言，聖嬰並不只是新聞。以往遭遇強降雨時，部分低窪地區、道路及住宅周邊可能出現積水，山坡附近也要發生洪水或小型泥石流沖刷。對有大樹、落葉較多或屋齡較久的住家來說，強風加大雨，可能增加樹枝折斷、排水不良及屋頂漏水的風險。聖蓋博谷修樹業者張先生表示，近來要求修樹的業務明顯增多，有的特別將屋頂周邊粗枝幹去除，想必考慮到冬季多雨大風情況。

在奇諾居住近40年的華人居民邱啟宜表示，與其等到大雨來臨才臨時搶購防水用品，不如趁現在天氣還相對乾燥時先做好準備。「沙包平常看起來用不到，但真正下大雨時再應急準備，可能就來不及了。」他表示，家中已經先準備一些沙包，並檢查房屋較低的位置，以便必要時加強防水。他說，奇諾谷消防區則提供沙袋，有的消防站提供限額沙袋，先到先得。

除了準備沙包，住宅周圍樹木多，秋季落葉累積後，如果堵住屋頂排水口、落水管或地面排水設施，大雨時雨水無法順利排出，容易造成積水甚至滲水。邱啟宜表示，他近日就聯絡南加愛迪生電力公司所提供的免費修樹業務，協助免費修剪靠近住宅電桿的樹枝，且清理屋頂排水系統。邱啟宜還從Home Depot買來修補屋頂的材料，修補破損部分，避免大雨來了屋頂漏雨。他說：「屋頂漏水通常不是小問題，等到下雨才發現，維修會比較麻煩。」

邱啟宜從Home Depot買來修補屋頂的材料，修補破損部分，避免大雨來了屋頂漏...
邱啟宜從Home Depot買來修補屋頂的材料，修補破損部分，避免大雨來了屋頂漏雨。他說：「屋頂漏水通常不是小問題，等到下雨才發現，維修會比較麻煩。」（記者啟鉻／攝影）

不過，邱啟宜也提醒，防雨準備不能只集中在自家房屋。大雨前應檢查住宅周圍的排水溝、庭院低窪處及雨水容易聚集的位置，並將戶外容易被風吹走的物品，例如花盆、庭院家具及裝飾品收好。對於有地下室、車庫或房屋地勢較低的家庭，則可提前準備防水布、沙包及抽水設備。車輛也最好避免停放在容易積水的位置。他強調，提前準備的意義並不是「預測一定會下大雨」，而是把房屋平時容易忽略的小問題先處理好。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心預測，聖嬰在2026至2027年秋冬達到「非常強」等級的機率超過九成。這指的是聖嬰強度，並非南加發生暴雨或洪災的機率。

精華 FAQ

  • 因擔心強烈聖嬰可能帶來較多降雨或短時強降雨，居民趁天氣尚乾燥時先備沙包、修樹、清理屋頂與排水溝，盡量降低淹水、漏水和樹倒等隱患。

  • 包括準備沙包、檢查低窪處、修剪靠近屋頂的樹枝、清理排水口與落水管，並修補屋頂破損處；若有地下室或車庫，也可準備防水布、抽水設備與防水用品。

  • NOAA預測2026至2027年秋冬聖嬰有超過9成機率達到「非常強」等級，但這只是在說聖嬰強度很高，並不等於南加州一定會發生暴雨或洪災。

華人 南加 強降雨

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