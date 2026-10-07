聖嬰增強南加備戰 雨水進屋保險是否理賠先釐清

保險經紀人提醒，同樣是雨水進屋，風暴造成的破口、屋頂老化滲漏與地表洪水，可能涉及截然不同的理賠結果，屋主與租客都應提前準備。（ChatGPT生成）

AI摘要 文章摘要整理： 聖嬰增強帶來雨季，南加居民應先修繕屋頂並釐清保險範圍，因風暴破口、老化滲漏與地表洪水的理賠差異很大。

聖嬰現象持續增強，南加州 居民將迎接雨季，除檢查屋頂，也要弄清楚保險 賠什麼。資深保險經紀人林大衛提醒，同樣是雨水進屋，風暴造成的破口、屋頂老化滲漏與地表洪水，可能涉及截然不同的理賠結果，屋主與租客都應提前準備。

林大衛表示，根據團隊30多年的經驗，屋主應及早預約專業承包商，檢查瓦片下方的防水墊層、煙囪與通風口周圍的接縫，視情況修補或更換，並清理排水溝。有些屋頂瓦片看似完好，下方防水材料已老化、剝落，出租房的屋主尤其應及時處理，避免影響房客居住。

第一次小雨後，若天花板出現潮濕痕跡或滴水，應立即查明原因。他指出，漏水有時出在通風口周圍的接縫，局部修補可能避免更大損失。但不要因材料便宜，就自行爬上屋頂塗柏油，尤其年長者更應請專業人員處理。

保險方面，林大衛提醒，強風吹壞屋頂後雨水從破口進入，或樹木倒下砸壞屋頂，相關損失可能獲賠；長期老化、缺乏維護造成的滲漏，通常不能比照突發風暴損害處理。

加州保險局指引也指出，雨水從屋頂破洞或破窗進入造成的損害，一般可能獲賠，前提是破口由強風或其他承保事故造成，仍須核對保單條款、自付額及限額。

若雨水從路面、低窪處或山坡匯集後流入住宅，一般住宅保險通常不保這類地表洪水。林大衛建議，居民可提前詢問國家洪水保險計畫（NFIP）或其他洪水保險。根據NFIP資料，新購保單通常有30天等待期，建築物與屋內財物保障通常須分別購買，不宜等暴雨將至才投保。

租客也不能只依靠房東的保險。林大衛指出，房東保單通常不賠租客自己的家具、衣物及電器，租客可考慮購買HO-4租客保險。若承保事故造成財物損失，或使住所暫時無法居住，保單可能支付符合條件的財物理賠及額外生活費，包括臨時住宿、超出平常支出的餐費，但受條款與限額限制。

一般HO-4通常不保地表洪水，租客須另行詢問洪水財物保障。國家洪水保險計畫則不支付住宅修復期間的臨時住宿及額外生活費。

林大衛提醒，房東不能假設每位房客都買了HO-4，應先維護房屋並核對出租房及洪水保險；房客則應趁雨季前確認個人財物與臨時住宿保障。