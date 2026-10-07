房屋保險不是萬靈丹 水災地震可能要另保

加州保險廳外展分析師Dystanie Flores在金融保護論壇說明房屋及企業保險保障範圍，提醒民眾留意水災、地震等可能不在一般保單保障範圍內的風險。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 加州保險廳提醒，住宅保險未必涵蓋水災、地震等重大風險，屋主與企業主應先了解保單內容並補足缺口。

加州保險 廳（CDI）外展分析師Dystanie Flores日前在洛杉磯 一場金融保護論壇指出，房屋有保險不代表水災、地震 等所有風險都在保障範圍內，屋主與企業主應事先了解保單內容、自負額及除外條款，以免事故發生後才發現保障不足。

這場論壇由洛杉磯台美商會與美華銀行公會合辦。Flores表示，常見的風險管理誤解之一，是把購買保險視為第一步；實際上，保險只是風險管理的一環，應先辨識風險並設法降低或預防，再透過保險移轉無法消除的財務風險。屋主可從維護屋頂、清理防火空間及確認保額著手；企業主則應注意員工安全、資安防護、設備維護及災害應變計畫。

Flores指出，住宅保險依保單內容不同，除主建物外，也可能涵蓋附屬結構、個人財物、額外生活費及責任保障，因此事故發生時，不能只看「有沒有保險」，更要確認實際保障範圍。自負額、理賠上限及除外條款都可能形成保障缺口，水災與地震就是常見例子，通常需要另外投保。她也提醒，住宅主建物保額應依目前實際重建成本估算，而非當年的購屋價格。

Flores表示，加州公平保險計畫（FAIR Plan）是在傳統市場無法取得承保時的最後選項，主要提供基本火災等保障，屋主仍可能需要另外投保其他險種，以補足保障缺口。她說，FAIR Plan不應成為主要投保管道，政策目標應是促使私人市場恢復供給、增加消費者選擇；隨著相關規則更新及新策略推動，私人保險市場已出現改善跡象。

事故發生後，Flores建議先確保人身安全並盡速通報損失，全程拍照、錄影，保留收據及往來紀錄，並在安全前提下採取合理措施防止損害擴大。