中國男自稱聯邦官員詐長者70萬 面臨最高20年監禁

長者遭遇冒充「聯邦官員」的詐騙者，被騙走70萬畢生積蓄。（示意圖，取自Unsplash.com）

AI摘要 文章摘要整理： 中國籍男子劉炳輝涉入冒充聯邦官員詐騙案，協助洗錢並騙走多名加州與內華達州受害者財物，其中一名長者損失超過70萬畢生積蓄。

一長者遭遇冒充「聯邦官員」的詐騙者，被騙走超過70萬畢生積蓄。加州 東區聯邦檢察官辦公室5日表示，現年33歲的中國籍男子劉炳輝（Binghui Liu，音譯）涉嫌參與這項詐騙計畫並負責洗錢 ，他已承認洗錢共謀罪。

據檢察官辦公室新聞稿，劉炳輝參與的詐騙活動，導致加州和內華達州 多名受害者損失數十萬。

其中一起案例，是一匿名年長受害者，他最初接到冒充法警（U.S. Marshal）的嫌疑人電話。對方告知，有人對其發出逮捕令，其銀行帳戶可能遭凍結。詐騙者指示該長者，將錢交給冒充的聯準會工作人員，以「保護」資金。詐騙者還指導受害者如何從銀行提領巨額現金、向銀行解釋說明，以及如何包裝現金。

隨後，劉炳輝與其他共謀者一起前往受害者住處，他們冒充聯邦官員取走現金，該長者損失超過70萬，這是他的畢生積蓄。

新聞稿指出，劉炳輝目前正在等待政治庇護申請。根據法院文件，2024年2月至2025年4月期間，劉炳輝與其他共謀者涉及冒充政府官員的詐騙，多起案件手法相似，他們冒充聯邦執法人員或政府雇員，告訴受害者已遭刑事起訴、銀行帳戶恐被凍結，隨後要求受害者將積蓄提領成現金，交出「保管」，並告知會有聯邦官員前往取款。詐騙者使用假名、暗號，還要求受害者拍攝自己及包裝好的現金照片。

檢方表示，劉炳輝在這項計畫中替其他共謀者擔任洗錢。2025年3月至4月期間，他從加州及內華達州24名受害者手中取得約59萬7100元，這些受害者被告知劉炳輝是聯邦政府雇員或執法人員。2025年4月9日，聯邦調查局設置誘捕行動，劉炳輝前往一受害者住處，試圖取走2萬現金，但實際上這些錢都是假鈔，隨後他被逮捕。檢方指出，劉炳輝從未擔任聯邦執法人員或聯邦政府雇員。

劉炳輝的量刑聽證會定於2027年1月4日舉行，他面臨最高20年監禁，並處罰金50萬或涉案財產價值的兩倍，以較高者為準。實際刑期將由法院在考量適用法定因素及聯邦量刑準則後決定。任何掌握更多資訊或可能成為詐騙受害者的人，請造訪 tips.fbi.gov，撥打1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) 或前往當地的聯邦調查局辦事處。