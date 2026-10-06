我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

她催生結果的秘訣…常和植物「溝通」

記者楊青/天普市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女兒吃上了媽媽種的新鮮黃瓜。（李靜提供）
女兒吃上了媽媽種的新鮮黃瓜。（李靜提供）

AI摘要

文章摘要整理：

曾參與《媽的多重宇宙》的李靜，透過後院園藝與植物「溝通」，在種植與收成中找回耐心、快樂與生活平衡。

園藝讓李靜與植物和大自然建立一種非常特別的關係。她認為，植物或許有自己的能量，她會與植物們「溝通」。

有一段時間家裏的番茄久不結果，她忍不住對著它們念：「你看，你們幾個，我天天澆水施肥，剪葉弄枝，你倒是給我結果兒啊」，沒想到一個星期過去，番茄真的開始結果。

「也許是巧合，但我覺得很有意思」，她說，植物好像也有自己的能量，也許能感受到人的情緒。從那以後，她決定少罵一些、多鼓勵一點。看到葡萄長得好，她會對著葡萄說：「你長得真好啊，好好加油啊！」看到百香果長得慢，她會說「你們別掉隊啊，看你們誰結果多」。

如今她的後院除了葡萄、柚子，還有石榴、橙子、棗樹、百香果等，養眼又養胃。

種下耐心與好奇 收穫快樂和少年的缺失

在奧斯卡獲獎影片「媽的多重宇宙」（又譯「瞬息全宇宙」）」中擔任動作/武術指導，並扮演片中「白髮武術大師」，李靜說，她9歲就離開家，到體育學校接受訓練，每半年才能回家一次；後來進入北京武術隊，退役後又獨自來到美國。一路走來，她的人生有著與許多人不同的節奏——訓練、工作、家庭，一直向前走。

「回頭看，我覺得人生似乎少了某些東西」，她說，最近這些年在自家後院裡，她好像慢慢找回了一部分，種子發芽，新葉長出來，一朵花開了，一串葡萄開始變色，一顆石榴慢慢長大，過去這些完全不會注意的小事，如今讓她感到快樂和充實。

「我認為工作、家庭和生活並沒有誰一定比誰重要，都重要」，她說，她從小小的後院種植找到自己的平衡。今年，她的石榴又遇到新問題——鳥兒盯上了果實；葡萄則因為陽光太強，提前成熟，但秋天居然又冒出新芽，她依然不知道所有答案，也依然會遇到新的問題。

「我沒有什麼園藝技能可以拿出來炫耀」，她說，真正讓她珍惜的，是在喜歡上種植後，看見了生命的珍貴，也體會到新生命一點一點出現時，那份很純粹的快樂，以及在依然忙碌人生中，在自家後院找到的一份平靜與滿足。

孩子放學回家，先到後院摘些樹上熟桑葚吃。（李靜提供）
孩子放學回家，先到後院摘些樹上熟桑葚吃。（李靜提供）

自家後院開出的小菜園。（李靜提供）
自家後院開出的小菜園。（李靜提供）

後院的小收穫，是全家每天的盼望和快樂。（李靜提供）
後院的小收穫，是全家每天的盼望和快樂。（李靜提供）

自己嫁接的沙田柚果實纍纍。（李靜提供）
自己嫁接的沙田柚果實纍纍。（李靜提供）

李靜在自家後院開出的小菜園。（李提供）
李靜在自家後院開出的小菜園。（李提供）

孩子也來幫忙種菜。（李靜提供）
孩子也來幫忙種菜。（李靜提供）

精華 FAQ

  • 因為她發現自己照顧番茄許久卻遲遲不結果，便忍不住對著它們說話；沒想到一週後番茄真的結果，讓她開始相信鼓勵可能有用。

  • 園藝讓她重新注意到發芽、開花、結果等細微變化，也讓她在忙碌生活中找回純粹的快樂、平靜與一種久違的充實感。

  • 她的後院種有葡萄、柚子、石榴、橙子、棗樹和百香果等；今年石榴被鳥盯上，葡萄因陽光太強提早成熟，秋天還冒出新芽。

番茄

上一則

聯邦醫保退款10月入賬 2管道可領

下一則

好萊塢武術指導李靜 從「園藝小白」變身「綠手指達人」

延伸閱讀

月餅價高「 媽的多重宇宙」女星也喊貴 不買改自製

月餅價高「 媽的多重宇宙」女星也喊貴 不買改自製

送出一棵蘋果樹

送出一棵蘋果樹
余瑾的雙拼生活（一六）

余瑾的雙拼生活（一六）
一棵黃瓜

一棵黃瓜
彩椒切完別全丟 她示範在家輕鬆種出新鮮彩椒

彩椒切完別全丟 她示範在家輕鬆種出新鮮彩椒
「威妮CP」跨越命運交錯 默契連結東勢老家驚人緣分

「威妮CP」跨越命運交錯 默契連結東勢老家驚人緣分

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞