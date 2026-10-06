她催生結果的秘訣…常和植物「溝通」

女兒吃上了媽媽種的新鮮黃瓜。（李靜提供）

AI摘要 文章摘要整理： 曾參與《媽的多重宇宙》的李靜，透過後院園藝與植物「溝通」，在種植與收成中找回耐心、快樂與生活平衡。

園藝讓李靜與植物和大自然建立一種非常特別的關係。她認為，植物或許有自己的能量，她會與植物們「溝通」。

有一段時間家裏的番茄 久不結果，她忍不住對著它們念：「你看，你們幾個，我天天澆水施肥，剪葉弄枝，你倒是給我結果兒啊」，沒想到一個星期過去，番茄真的開始結果。

「也許是巧合，但我覺得很有意思」，她說，植物好像也有自己的能量，也許能感受到人的情緒。從那以後，她決定少罵一些、多鼓勵一點。看到葡萄長得好，她會對著葡萄說：「你長得真好啊，好好加油啊！」看到百香果長得慢，她會說「你們別掉隊啊，看你們誰結果多」。

如今她的後院除了葡萄、柚子，還有石榴、橙子、棗樹、百香果等，養眼又養胃。

種下耐心與好奇 收穫快樂和少年的缺失

在奧斯卡獲獎影片「媽的多重宇宙」（又譯「瞬息全宇宙」）」中擔任動作/武術指導，並扮演片中「白髮武術大師」，李靜說，她9歲就離開家，到體育學校接受訓練，每半年才能回家一次；後來進入北京武術隊，退役後又獨自來到美國。一路走來，她的人生有著與許多人不同的節奏——訓練、工作、家庭，一直向前走。

「回頭看，我覺得人生似乎少了某些東西」，她說，最近這些年在自家後院裡，她好像慢慢找回了一部分，種子發芽，新葉長出來，一朵花開了，一串葡萄開始變色，一顆石榴慢慢長大，過去這些完全不會注意的小事，如今讓她感到快樂和充實。

「我認為工作、家庭和生活並沒有誰一定比誰重要，都重要」，她說，她從小小的後院種植找到自己的平衡。今年，她的石榴又遇到新問題——鳥兒盯上了果實；葡萄則因為陽光太強，提前成熟，但秋天居然又冒出新芽，她依然不知道所有答案，也依然會遇到新的問題。

「我沒有什麼園藝技能可以拿出來炫耀」，她說，真正讓她珍惜的，是在喜歡上種植後，看見了生命的珍貴，也體會到新生命一點一點出現時，那份很純粹的快樂，以及在依然忙碌人生中，在自家後院找到的一份平靜與滿足。

孩子放學回家，先到後院摘些樹上熟桑葚吃。（李靜提供）

自家後院開出的小菜園。（李靜提供）

後院的小收穫，是全家每天的盼望和快樂。（李靜提供）

自己嫁接的沙田柚果實纍纍。（李靜提供）

李靜在自家後院開出的小菜園。（李提供）

孩子也來幫忙種菜。（李靜提供）