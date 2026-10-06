好萊塢武術指導李靜 從「園藝小白」變身「綠手指達人」

直接摘下剛剛長好的新鮮蔬菜，包著新鮮出爐的烤肉一起吃，「那種感覺真的很好」。（李靜提供）

AI摘要 文章摘要整理： 好萊塢武術指導李靜在疫情後投入後院園藝，從菜苗、葡萄到柚子嫁接一路學習，從「死手指」變成自豪的綠手指達人。

「我以前什麼都種不活，種不死的都會被我種死」，好萊塢 武術指導李靜笑言，曾經是徹頭徹尾的「死手指」。沒想到一場意外開始的後院種植，卻讓她從「園藝 小白」，逐漸變成「綠手指達人」，從綠葉蔬菜開始一路挑戰爬藤瓜果，再進階亞洲經典水果的剪枝和嫁接，每天的付出與植物們的成長，讓她感受到生命的力量與生活的快樂。

2020年春天疫情 爆發，工作和生活突然按下慢行鍵，「既然不能到處走，那就把後院重新整理一番」。她把後院原本的草地重新規劃，分區、鋪磚、翻土，慢慢整理出一塊塊可以種植的小菜圃。

「最初我沒有勇氣從種子開始」，李靜說，她直接買回小菜苗，萵苣、番茄、小米辣、小黃瓜、羽衣甘藍等，分區或搭配種植，「我每天都要去看看它們」，她還用相機把植物一點一滴的變化記錄下來，什麼時候澆水、如何避免曬傷、什麼植物適合什麼季節，蟲咬怎麽辦，樣樣都從頭學。

「連澆水都有學問」，她發現，如果晚上土壤太濕，蝸牛、蛞蝓等小蟲容易爬上來，「就跟養小孩一樣，處處小心」，先生與兩個孩子也跟著忙前忙後，樂此不彼。

先生一起忙前忙後。（李靜提供）

沒多久，全家第一次吃到了自家種的菜。一家人將飯桌搬到後院，直接摘下剛剛長好的新鮮蔬菜，包著新鮮出爐的烤肉一起吃，「那種感覺真的很好」。

挑戰葡萄 沙田柚 滿盆滿缽

從小黃瓜、番茄、辣椒等比較容易上手的蔬菜，李靜逐漸挑戰需要搭架子的藤蔓植物。丈夫也幫她搭起架子，她開始種豆類、瓜類，沒幾個月，絲瓜、豆角就長得滿架滿棚。

巨峰葡萄、玫瑰香、綠色無籽葡萄，四季飄香。（李靜提供）

後來搬到現在的家，一位學生家長送給她一株台灣巨峰葡萄。最初收成不多，她後來才知道，葡萄不是澆水就可以，冬天要修剪，夏天要摘心，還要選留強壯的芽、去掉弱枝，甚至要適度疏果。等到真正學會修剪，葡萄的表現完全不同。

中秋前後，她在月光下摘下自己種的葡萄，粉粉紫紫，一顆顆飽滿水靈，帶著一層霜粉，「那個時候真的覺得，哇，我自己種出來的」！那份成就感，至今讓她記憶深刻。

朋友看到她的葡萄種得不錯，紛紛給她送來不同品種，她家後院的搭起了更多的葡萄架，北京人熟悉的「玫瑰香」，綠色無籽葡萄，四季飄香。

「說實在，前幾年我能夠種出一小黃瓜，都已經覺得很厲害」，李靜說，疫情過後，工作重新忙碌起來，她重新調整方向，減少葉菜，改種番茄、小黃瓜、薄荷、蔥以及各種日常烹調會用到的香草。後院依然豐富，學習依然持續。

一家人將飯桌搬到後院，直接摘下剛剛長好的新鮮蔬菜，包著新鮮出爐的烤肉一起吃，「那種感覺真的很好」。（李靜提供）

女兒喜歡柚子，李靜特別買回一棵柚子樹。樹長得很好，結果也不少，卻發現果肉水分太多，「媽媽。我喜歡乾的沙田柚」。

一句話，讓李靜開啓她的園藝新目標。她發現，同一棵樹上其實可以嫁接不同品種。她注意到附近一位鄰居家裡有一棵品質很好的沙田柚，便主動上門「套近乎」，詢問能不能求一段枝條。

沒想到了冬天，鄰居甚至親自帶著工具來幫她嫁接。如今，她的柚子樹已變成「一樹兩果」，每年秋冬果實累累。