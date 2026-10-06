南加華男代孕生21娃 律師稱為「利他」

亞凱迪亞華人代孕案當事人宣國軍（左上）及涉案住宅。他的律師近日表示，宣國軍希望將孩子培養成醫師、研究員與發明家，未來貢獻社會。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華人代孕生21娃案持續引發關注，律師稱宣國軍出於利他主義育兒，警方則正調查屋內疑似虐童與嬰兒受傷事件。

南加州亞凱迪亞華人 代孕案曝光逾一年，當事人宣國軍（Guojun Xuan）為何要生育21個孩子，始終引發外界關注。他的律師近日接受ABC7電視台專訪，稱其動機源於「利他主義」，希望將孩子培養成醫師、研究員與發明家，長大後貢獻社會。律師同時否認宣國軍虐待孩子，但未透露他是否已取回孩子的監護權。

ABC7報導，宣國軍的代表律師Mitchell Krems表示，生育這麼多孩子，乍看之下可能令人覺得非常古怪，但他在擔任律師期間深入了解當事人後，認為宣國軍希望培養能對社會作出貢獻的下一代。

Krems表示，有些富人將財富花在珠寶或汽車上，宣國軍則把資源投入孩子的教育，希望他們未來成為哲學家、醫師、研究員或發明家。他並稱，宣國軍不是只顧自身享受的人。

根據案件紀錄，亞凱迪亞警方於2025年5月接獲醫院通報，一名兩個月大男嬰頭部受傷，被診斷為顱內出血，疑似遭到虐待。警方隨後前往宣國軍與Silvia Zhang的住所調查，發現屋內有多名兒童，部分房間被設置為「學習中心」，並有住家保母及老師照顧孩子。

警方當時表示，住宅內共有15名孩子，年齡從兩個月到13歲，另有六名孩子已被移往其他住所。調查人員確認，21名孩子均為宣國軍與Silvia Zhang的子女，其中17名當時不超過三歲。所有孩子隨後交由洛杉磯縣兒童及家庭服務局（DCFS）保護安置。

警方在法院提交的調查文件中描述，保母李春梅（Chunmei Li，音譯）抱著男嬰，之後將他放到鏡頭看不到的位置。男嬰哭了數秒，接著傳出撞擊聲，哭聲突然停止。保母試圖喚醒男嬰未果後，又出現搖晃他的動作。警方懷疑她與男嬰的頭部傷勢有關，李春梅目前仍未落網。

法院公開的影像截圖也顯示，屋內保母及老師涉嫌對其他兒童施暴。在疑似家庭教室的場景中，一名黑衣女子將學步齡孩子按在長桌上，脫下褲子打屁股；另有坐在高椅上的嬰兒遭身旁保母搧打臉部，以及孩子被罰蹲馬步的畫面。

宣國軍與Silvia Zhang曾因涉嫌重罪危害兒童安全遭逮捕，之後獲釋。根據報導，兩人獲釋後未被起訴，目前仍在接受調查。

對於屋內孩子是否遭到虐待，Krems表示，基於保密義務，不能評論搜索令內容或尚未結束的案件，但他否認任何指稱宣國軍虐待孩子的說法。至於宣國軍是否已重新取得孩子的監護權，他則表示，不能評論涉及兒童保護安置的司法事項。