時裝品牌CEO 疑槍殺亞裔妻後自戕

根據Berkeley Scanner報導，64歲的布萊恩（Bryan Walker）與63歲亞裔妻子米雪兒（Michelle Min）結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市，旗下服飾也以批發方式銷售至全美各地精品店。 （Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州一對經營時裝品牌的夫妻被發現雙雙中槍身亡，家屬指丈夫因巨額投資損失與心理危機，疑先槍殺妻子後自殺。

根據Daily Mail報導，一對家境富裕的時裝業夫妻近日在北加州住家內雙雙身亡，疑丈夫槍殺妻子後自殺。家屬透露，丈夫疑因高風險投資導致巨額財務損失，陷入嚴重心理危機，家人原本已準備安排他接受精神醫療，但最終仍未能阻止悲劇發生。

64歲的布萊恩（Bryan Walker）是奢華女裝品牌Bryn Walker執行長，與63歲亞裔 妻子米雪兒（Michelle Min）結婚超過30年。兩人日前被發現陳屍於柏克萊 加大（UC Berkeley）校區以東的山區住宅外，警方目前仍在調查，尚未正式排除「殺妻後自殺」的可能性。

柏克萊警察局表示，員警抵達現場後發現兩人中槍，並在醫護人員抵達前持續進行急救。兩名受害者均為該住宅住戶，最終在現場宣告死亡。

根據加州郵報報導，米雪兒弟弟保羅（Paul Min）表示，夫妻婚姻原本和睦，但布萊恩退出服裝生意後，獲妻子同意運用部分家庭資產投資，卻私下以房產借款，進行高風險選擇權及槓桿交易，至9月中旬損失已「遠超過1億元」。

據保羅說法，巨額損失讓布萊恩陷入嚴重心理危機。他形容，數周來經常蜷縮哭泣、無法正常生活，家人也擔心他可能有自殺念頭。

面對丈夫的狀況，米雪兒並未離開，而是持續照顧他。保羅表示，姐姐餵布萊恩吃飯、安撫並擁抱他，希望幫助丈夫度過危機；家人也聘請芝加哥一名會計師協助整理財務。

然而，家人仍認為布萊恩的心理狀況已經嚴重惡化，因此決定安排他入住精神醫療機構。就在原定收治的當天早晨，悲劇發生。

保羅表示，家人此前已將家中所有槍械藏起來，但布萊恩不知如何仍取得其中一把。他先將槍藏在樓下臥室並裝填子彈，之後趁米雪兒前往露台、準備讓家中的小狗Pip出去時走上樓，並朝妻子開槍。

CBS電視台取得的監視器畫面記錄了案發過程。據報導，影片約在上午10時43分出現第一聲槍響，隨後可聽見一名男子哭喊、尖叫。不久後，第二聲槍響傳出，現場隨即陷入寂靜。

警方事後在現場發現一張疑似遺書的紙條，內容包括布萊恩與米雪兒兩人的手機密碼。保羅認為，紙條顯示布萊恩可能已事先規畫行動，並留下密碼，方便家人在事後處理兩人的財務及其他事務。

保羅推測，布萊恩可能因得知家人準備將他送往精神醫療機構而釀成悲劇，但真正動機無人知曉。他說，布萊恩面臨巨額財務損失時，自己曾安慰他：「那就只是錢而已。」

目前，米雪兒的家人仍在處理這起悲劇留下的後續問題，包括布萊恩複雜的財務狀況。保羅也表示，他將接手兩人的時裝事業。米雪兒身後留下弟弟保羅，以及60歲的妹妹亞歷山卓拉（Alexandra Min）。

根據Berkeley Scanner報導，兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市，旗下服飾也以批發方式銷售至全美各地精品店。米雪兒在公開紀錄中登記的姓名為Michelle Min。