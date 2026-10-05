我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

時裝品牌CEO 疑槍殺亞裔妻後自戕

記者謝雨珊╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據Berkeley Scanner報導，64歲的布萊恩（Bryan Walke...
根據Berkeley Scanner報導，64歲的布萊恩（Bryan Walker）與63歲亞裔妻子米雪兒（Michelle Min）結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市，旗下服飾也以批發方式銷售至全美各地精品店。 （Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州一對經營時裝品牌的夫妻被發現雙雙中槍身亡，家屬指丈夫因巨額投資損失與心理危機，疑先槍殺妻子後自殺。

根據Daily Mail報導，一對家境富裕的時裝業夫妻近日在北加州住家內雙雙身亡，疑丈夫槍殺妻子後自殺。家屬透露，丈夫疑因高風險投資導致巨額財務損失，陷入嚴重心理危機，家人原本已準備安排他接受精神醫療，但最終仍未能阻止悲劇發生。

64歲的布萊恩（Bryan Walker）是奢華女裝品牌Bryn Walker執行長，與63歲亞裔妻子米雪兒（Michelle Min）結婚超過30年。兩人日前被發現陳屍於柏克萊加大（UC Berkeley）校區以東的山區住宅外，警方目前仍在調查，尚未正式排除「殺妻後自殺」的可能性。

柏克萊警察局表示，員警抵達現場後發現兩人中槍，並在醫護人員抵達前持續進行急救。兩名受害者均為該住宅住戶，最終在現場宣告死亡。

根據加州郵報報導，米雪兒弟弟保羅（Paul Min）表示，夫妻婚姻原本和睦，但布萊恩退出服裝生意後，獲妻子同意運用部分家庭資產投資，卻私下以房產借款，進行高風險選擇權及槓桿交易，至9月中旬損失已「遠超過1億元」。

據保羅說法，巨額損失讓布萊恩陷入嚴重心理危機。他形容，數周來經常蜷縮哭泣、無法正常生活，家人也擔心他可能有自殺念頭。

面對丈夫的狀況，米雪兒並未離開，而是持續照顧他。保羅表示，姐姐餵布萊恩吃飯、安撫並擁抱他，希望幫助丈夫度過危機；家人也聘請芝加哥一名會計師協助整理財務。

然而，家人仍認為布萊恩的心理狀況已經嚴重惡化，因此決定安排他入住精神醫療機構。就在原定收治的當天早晨，悲劇發生。

保羅表示，家人此前已將家中所有槍械藏起來，但布萊恩不知如何仍取得其中一把。他先將槍藏在樓下臥室並裝填子彈，之後趁米雪兒前往露台、準備讓家中的小狗Pip出去時走上樓，並朝妻子開槍。

CBS電視台取得的監視器畫面記錄了案發過程。據報導，影片約在上午10時43分出現第一聲槍響，隨後可聽見一名男子哭喊、尖叫。不久後，第二聲槍響傳出，現場隨即陷入寂靜。

警方事後在現場發現一張疑似遺書的紙條，內容包括布萊恩與米雪兒兩人的手機密碼。保羅認為，紙條顯示布萊恩可能已事先規畫行動，並留下密碼，方便家人在事後處理兩人的財務及其他事務。

保羅推測，布萊恩可能因得知家人準備將他送往精神醫療機構而釀成悲劇，但真正動機無人知曉。他說，布萊恩面臨巨額財務損失時，自己曾安慰他：「那就只是錢而已。」

目前，米雪兒的家人仍在處理這起悲劇留下的後續問題，包括布萊恩複雜的財務狀況。保羅也表示，他將接手兩人的時裝事業。米雪兒身後留下弟弟保羅，以及60歲的妹妹亞歷山卓拉（Alexandra Min）。

根據Berkeley Scanner報導，兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市，旗下服飾也以批發方式銷售至全美各地精品店。米雪兒在公開紀錄中登記的姓名為Michelle Min。

精華 FAQ

  • 警方尚未正式定案，但依現場狀況與家屬說法，外界初步懷疑是丈夫先槍殺妻子，再以同一把槍自戕，案件仍在調查中。

  • 家屬表示，他因高風險投資與槓桿交易造成巨額財務損失，壓力極大，近來常哭泣、無法正常生活，甚至被擔心有自殺念頭。

  • 警方在現場找到疑似遺書的紙條，內含兩人手機密碼；家屬則透露曾把槍械藏起來並安排住院，但丈夫仍取得槍枝釀成悲劇。

亞裔 CEO 柏克萊

上一則

小費補貼最低工資 加州、亞利桑納州、華盛頓州等7州嚴禁

下一則

華女LAX遭ICE帶走 狂喊「幫我打911」

延伸閱讀

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶
槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯

槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯
怪異華男持槍綁架女子囚禁性侵 還逼她穿超小洋裝

怪異華男持槍綁架女子囚禁性侵 還逼她穿超小洋裝
43歲華女KTV聚會後猝死 家屬質疑施救過程

43歲華女KTV聚會後猝死 家屬質疑施救過程
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕