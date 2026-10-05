華女LAX遭ICE帶走 狂喊「幫我打911」

一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

AI摘要 文章摘要整理： 一段在LAX拍攝的影片顯示，華裔女子Jing Zhao疑遭ICE帶走並頻喊求援，現場僅以違反移民規定回應，詳細原因仍未明朗。

一名在影片中自報姓名為「Jing Zhao」的華裔女子，在洛杉磯 國際機場（LAX ）遭移民暨海關執法局（ICE ）人員帶上廂型車，一段2日發布的現場影片在社群平台Instagram引發關注。女子多次請求旁人撥打911，並喊「有人可以幫幫我嗎？」旁觀者則反覆追問「你們為什麼帶走她？」現場人員回應，原因是「違反移民規定」，但未進一步說明。

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視頻來源：Instagram帳號「veganchefchristucker」（視頻已受原作者同意使用）

記者朱敏梓╱製作

Instagram帳號「veganchefchristucker」的Chris Tucker發布這段影片，表示自己在LAX親眼目睹這一幕。他在貼文中寫道，「這就是我們生活的世界」，並標註洛杉磯市長及加州州長紐森的帳號，要求州、市首長採取行動。

這段長約一分多鐘的影片顯示，事發時天色已暗，機場航廈外仍有車輛往來。女子被數名男子圍在中間，部分男子戴著口罩，身穿便服、背著背包。影片開頭，拍攝視頻的男子詢問「你們是ICE嗎？」隨即有人回答「是」。

女子接著求助：「可以請你打911嗎？」旁觀者連續追問帶走她的原因，一名現場人員回答「違反移民規定」，對方再問：「為什麼？違反什麼？」女子則表示：「我沒有做錯任何事。」

隨著女子被帶往車輛，她再次喊出「有人可以幫幫我嗎？」及「誰來打911！」拍攝者持續跟隨，記錄現場過程，並反覆詢問為何要帶走她。

女子隨後被帶上一輛停在路旁的白色廂型車。影片後段可見，該車後方車牌帶有「DHS」字樣，即美國國土安全部（Department of Homeland Security）的英文縮寫。

女子上車前後，拍攝者多次詢問她的姓名，並要求她「大聲說」，女子回答「Jing Zhao」。該男子也追問蒙面執法人員的姓名，其中一人回應：「我不必表明身分。」隨後廂型車側門被關上，鏡頭轉向車輛後方。

有網友辨認女子姓Zhao，與她在影片中自報的姓氏相符，但姓名的中文寫法、移民身分及後續去向，仍未獲確認。

影片留言區不少網友對現場處理方式提出質疑。一名網友認為，女子當時試圖向外界傳達自己的資訊，並質問現場人員為何急著關上車門。另一名網友則表示，應要求對方出示證件，確認其身分。

也有網友擔憂，若有人冒充ICE人員，民眾應如何辨別。部分留言以「綁架」形容影片中的情景，但這些屬於網友評論，並非已獲證實的案件事實。另有網友反問，為何有人可以直接認定女子沒有合法身分。

現場人員雖以「違反移民規定」解釋帶走女子的原因，但影片未呈現行動開始前的完整經過，也未說明具體涉及何種違規。女子遭逮捕的詳細原因及後續情況，仍待官方進一步確認。