涉監視賴清德兒子 南加華女房仲被捕

一名住在南加爾灣的34歲華人女性房地產經紀，被控替中國政府監視台灣總統的兒子。（X@USAttyEssayli）

AI摘要 文章摘要整理： 一名住在爾灣的華裔女房地產經紀被指替中國政府監視賴清德之子，並在洛杉磯機場準備赴中時遭FBI逮捕，相關微信紀錄成為主要證據。

一名住在南加爾灣（Irvine）的34歲華人女性房地產經紀，，被控替中國政府監視台灣總統賴清德 的兒子賴廷與，，在洛杉磯 國際機場（LAX）準備搭機前往中國時，遭聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室人員逮捕。調查人員指稱，從她的iCloud帳號取得的微信通訊，記錄了她與疑似中國官員聯繫、接受任務的過程，成為檢方指控的重要證據。

據加州郵報的報導，被捕女子為張婉瑩（Wanying Zhang，音譯），英文名Heather，遭控未依法通報便擔任中華人民共和國政府代理人。根據CBS News的報導，她於4日在機場被捕。

Wanying Zhang在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往中國時遭FBI逮捕。（X@USAttyEssayli）

加州郵報引述聯邦刑事控告書及FBI宣誓書指出，調查人員從張婉瑩的iCloud帳號取得微信通訊，認為她曾與兩名疑似中國政府官員聯絡，討論相關任務，最終涉及對台灣總統兒子的監視。

報導列出其中一則訊息，一名被指為中國官員的聯絡人要求她提供房屋照片，寫道：「你好，學妹，也可以把房子的照片傳給我嗎？謝謝哈。」

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，根據宣誓書，張婉瑩於2025年前往西雅圖，依中國官員指示，監視一名台灣政府官員的近親，並將照片、影片及車牌資訊傳送給相關官員。

埃薩利並指出，她與另一人協調行程，採取隱蔽手法避免被發現。檢方指控，她替外國政府行事，卻未依法向司法部長通報，涉嫌違反聯邦法律。

加州郵報消息指出，張婉瑩預計5日在洛杉磯聯邦法院首次出庭。上述內容均為檢方指控，尚待法院審理。