涉監視賴清德兒子 南加華女房仲被捕
一名住在爾灣的華裔女房地產經紀被指替中國政府監視賴清德之子，並在洛杉磯機場準備赴中時遭FBI逮捕，相關微信紀錄成為主要證據。
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一名住在爾灣的華裔女房地產經紀被指替中國政府監視賴清德之子，並在洛杉磯機場準備赴中時遭FBI逮捕，相關微信紀錄成為主要證據。
一名住在南加爾灣（Irvine）的34歲華人女性房地產經紀，，被控替中國政府監視台灣總統賴清德的兒子賴廷與，，在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往中國時，遭聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室人員逮捕。調查人員指稱，從她的iCloud帳號取得的微信通訊，記錄了她與疑似中國官員聯繫、接受任務的過程，成為檢方指控的重要證據。
據加州郵報的報導，被捕女子為張婉瑩（Wanying Zhang，音譯），英文名Heather，遭控未依法通報便擔任中華人民共和國政府代理人。根據CBS News的報導，她於4日在機場被捕。
加州郵報引述聯邦刑事控告書及FBI宣誓書指出，調查人員從張婉瑩的iCloud帳號取得微信通訊，認為她曾與兩名疑似中國政府官員聯絡，討論相關任務，最終涉及對台灣總統兒子的監視。
報導列出其中一則訊息，一名被指為中國官員的聯絡人要求她提供房屋照片，寫道：「你好，學妹，也可以把房子的照片傳給我嗎？謝謝哈。」
聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，根據宣誓書，張婉瑩於2025年前往西雅圖，依中國官員指示，監視一名台灣政府官員的近親，並將照片、影片及車牌資訊傳送給相關官員。
埃薩利並指出，她與另一人協調行程，採取隱蔽手法避免被發現。檢方指控，她替外國政府行事，卻未依法向司法部長通報，涉嫌違反聯邦法律。
加州郵報消息指出，張婉瑩預計5日在洛杉磯聯邦法院首次出庭。上述內容均為檢方指控，尚待法院審理。
檢方指她替中國政府執行監視任務，對象是台灣總統賴清德的兒子賴廷與，並蒐集其行蹤、照片、影片與車牌等資訊後回報相關官員。 調查人員從她的iCloud帳號取得微信通訊紀錄，內容顯示她疑似與中國官員聯繫、接受任務，並依指示進行監視，因此成為檢方的重要證據。 她在洛杉磯國際機場準備前往中國時被捕，預計5日首次於洛杉磯聯邦法院出庭；目前指控仍屬檢方說法，最終須由法院審理認定。
精華 FAQ
檢方指她替中國政府執行監視任務，對象是台灣總統賴清德的兒子賴廷與，並蒐集其行蹤、照片、影片與車牌等資訊後回報相關官員。
調查人員從她的iCloud帳號取得微信通訊紀錄，內容顯示她疑似與中國官員聯繫、接受任務，並依指示進行監視，因此成為檢方的重要證據。
她在洛杉磯國際機場準備前往中國時被捕，預計5日首次於洛杉磯聯邦法院出庭；目前指控仍屬檢方說法，最終須由法院審理認定。
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