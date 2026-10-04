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怕ICE抓捕 華人存款轉中國 有人狂刷信用卡套現

記者邵敏／洛杉磯報導
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律師指出，私人換匯風險大，避免因相信熟人發生無法追回款項的情況。（示意圖取自pe...
律師指出，私人換匯風險大，避免因相信熟人發生無法追回款項的情況。（示意圖取自pexels.com）

AI摘要

文章摘要整理：

ICE執法升高引發部分在美華人焦慮，不少人急著把存款轉回中國或提前消費套現，但律師警告這些做法都可能帶來資金損失與法律責任。

隨著移民暨海關執法局（ICE）加強執法，一些身分處於等待階段，但此前有逾期等紀錄的華人開始提前安排資金，他們擔心一旦被抓捕、甚至遣返，銀行存款來不及處理。有人因此想方設法把多年積蓄全部轉回中國；也有極端案例，有人狂刷信用卡「套現」，大肆購買容易攜帶的高價物品，準備隨時離開。

洛杉磯華女Jennie接受本報採訪，她來美已有七、八年，政治庇護面試去年通過，但目前又接到補件通知，「政策隨時變，不知道綠卡什麼時候批准」。近半年來，Jennie愈發不安，她和丈夫決定將銀行存款轉回中國，每月收入進帳後，也會把大部分轉走，手上只留幾千元用於房租及日常生活。

「現在人心惶惶，不知道ICE哪一天出現在面前。」Jennie透過熟人換匯，先把美元給對方，再由對方換成人民幣，轉入自己或親友的中國帳戶。她說做這些事並非已決定離開美國，而是擔心移民身分突然出現問題，措手不及。對Jennie而言，提前安排資產，是給自己留一條退路。「不至於這麼多年辛苦工作打水漂，如果被遣返，至少血汗錢還在。」

律師劉龍珠指出，他接觸過移民身分不確定的華人，越來越多的人考慮，如果無法留在美國，資產該如何處理。據他所知，一名在美生活近二十年的男性按摩師，長期未取得合法身分，因擔心被ICE逮捕，正透過不同方式把多年的存款轉走。不過，律師特別指出，私人換匯風險大，尤其涉及較多金額，更要注意資金安全，避免因相信所謂的熟人而發生無法追回款項的情況。他建議處理跨境資金時，應了解相關法律及金融規定，不要因為恐慌而貿然將全部資產交給他人。

劉龍珠還提到一些極端案例，有人認為反正留不下來，因此產生「走前撈一筆」或「離開前把能拿的都拿走」的心態，他們申請多張信用卡、瘋狂消費，購買名牌包、鞋子、勞力士手表等高價且容易攜帶的物品，之後主動離境。律師指出，這類人通常已做好不再回美的心理準備。

不過，離開美國並不代表信用卡債務自動消失。根據加州法律，如果刷卡後無力還款，信用卡公司可提起民事訴訟，取得判決後依法追討；如果辦卡或消費時就有欺詐意圖，例如以虛假資料取得信用額度，則恐涉刑事責任。

ICE執法規模持續增加，路透社報導，ICE今年8月逮捕人數接近5.1萬人，連續第三個月創新高；近期被捕者中，超過四分之三沒有刑事定罪。一項最新上線的數據追蹤工具顯示，中國籍人士在遣返人數方面，位居亞裔各國籍之首。路透社今年5月報導，當局估計，全美共有超過10萬無合法身分的中國籍人士，其中超過3萬人已有最終遣返令，當時約1500人被拘留等待遣返。

精華 FAQ

  • 因為擔心ICE突然抓捕或遣返，導致銀行存款來不及處理。部分身分不穩定者希望先把多年積蓄轉走，至少保住血汗錢，避免一旦離境後資產留在美國難以取回。

  • Jennie透過熟人換匯，先把美元交給對方，再轉成人民幣匯入自己或親友的中國帳戶；她每月只留少量現金生活。她這樣做不是要離美，而是為身分突變預留退路。

  • 律師指出私人換匯金額愈大風險愈高，可能因找錯人而損失資金；刷卡套現買名牌雖可快速帶走財物，但信用卡債務不會自動消失，還可能面臨民事追討甚至刑事責任。

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