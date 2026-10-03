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南加海岸侵蝕加劇 海景豪宅藏風險

記者啟鉻／洛杉磯報導
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南加州多個著名海岸城市，部分靠近海灘或海崖的住宅面對海岸侵蝕及風暴風險。（記者啟...
南加州多個著名海岸城市，部分靠近海灘或海崖的住宅面對海岸侵蝕及風暴風險。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州多處海岸社區因海岸侵蝕、海平面上升與冬季風暴受威脅，部分豪宅已出現裂縫與撤離風險，但各地地形差異使風險程度不一。

近年氣候變化在南加逐漸受到關注。從洛杉磯縣馬里布、橙縣拉古那灘（Laguna Beach），一路到聖地牙哥縣部分海岸社區，均面臨海岸侵蝕、海灘縮小，以及冬季強風暴帶來的洪水和巨浪威脅。部分住宅甚至因距離海岸太近受損，也讓居民思考：昔日人人羨慕的海景豪宅或海岸社區，未來是否仍能長期安全坐擁海景？

南加州沿海豪宅過去一直是華裔富裕家庭青睞的置產目標。對許多屋主而言，面向太平洋的壯麗景觀，是房產最重要的價值之一。然而，隨著海岸長期受海浪及風暴侵蝕，部分地區的海灘和海崖逐漸後退，住宅與海岸之間的緩衝距離也可能縮短，屋主面臨的維護與安全問題隨之增加。

庭院噴泉池 驚見裂縫

從事庭院設計業的Emily Zeng表示，她曾有一華人客戶，多年前以數百萬元在海岸附近購置豪宅。近年受海水侵蝕等因素影響，住宅庭院靠近海岸的一側出現裂縫，而且情況逐漸加劇，甚至連庭院內的噴泉池也出現裂痕。屋主因此擔心，如果海岸侵蝕持續，未來住宅及庭院的安全，可能受更大影響。

河濱資深房地產經紀周克蕙表示，她一華裔友人在洛杉磯馬里布海岸社區購置土地，並建築一棟逾千萬元豪宅，同樣對未來海水侵蝕及氣候變化帶來的潛在風險有所擔憂。

事實上，海岸侵蝕並不是近年才出現的現象。海浪、潮汐、風力、降雨及季節性風暴，本來就會持續改變海岸地形；而氣候變化、海平面上升及極端天氣事件，可能進一步增加部分地區面臨的壓力。

近期洛杉磯長堤市的Long Beach Peninsula就面臨海水越過防波設施的威脅。巨浪接連拍打沿岸住宅，海水湧入部分房屋，造成近20戶居民緊急撤離。馬里布也曾傳出沿岸住宅遭巨浪及海岸侵蝕破壞，其中包括一棟價值逾千萬元的明星豪宅。

除馬里布和長堤，南加州其他著名海岸城市，包括新港灘、拉古那灘、丹那岬（Dana Point）等，部分靠近海灘或海崖的住宅同樣需要面對海岸侵蝕及風暴風險。

海岸線倒退 情況不一

對沿海房屋所有人而言，一個最難回答的問題：是「海岸線未來究竟會退到哪？」實際上，即使位於同一座城市，不同海岸地段所面臨的風險，也可能存在較大差異。記者日前在新港灘海岸社區採訪，當地居民Lisa表示，部分地區受地理位置及海岸環境影響，實際海水侵蝕情況並沒有外界想像得那麼嚴重。她認為，當地居民目前對風暴等極端天氣的應對，也沒有增加太多額外負擔。

房地產投資專家朱曉暉表示，與美西相比，美東部分沿海地區長期面臨的海岸侵蝕及海平面上升問題更為突出，例如佛州部分地區在遭遇強烈風暴時，海水會衝進社區道路及住宅區。他指出，南加州沿海地區雖然同樣面臨氣候變化、海水侵蝕等問題，但不代表所有沿海住宅都會在短期內面臨倒塌或搬遷。

面對海岸侵蝕問題，南加州沿海城市採取的防護措施各有不同，包括定期補充沙灘、興建或...
面對海岸侵蝕問題，南加州沿海城市採取的防護措施各有不同，包括定期補充沙灘、興建或維護防波堤及海堤，以及透過其他工程方式降低巨浪直接衝擊海岸的程度。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 包括馬里布、拉古那灘、長堤市 Long Beach Peninsula，以及新港灘、丹那岬等部分靠海或臨海崖社區，都面臨海岸侵蝕、海灘縮小與冬季巨浪、洪水風險。

  • 因為海浪、潮汐與風暴持續削弱海岸緩衝帶，住宅更接近海岸後，地基、庭院與設施可能受損，甚至出現裂縫、海水倒灌，維護與安全成本都會上升。

  • 不是。專家指出，南加州雖有侵蝕與海平面上升壓力，但不同地段受地形與海岸環境影響很大，有些區域風險較低，並不代表所有沿海房屋短期內都會倒塌或搬遷。

南加 豪宅 洛杉磯

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