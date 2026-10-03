陽光沙灘=吸引力 南加沿海房價逆勢漲

南加沿海社區近年受到氣候變化、海岸侵蝕及極端天氣影響，但當地房市仍穩中透堅，部分高端豪宅交易價格甚至屢創歷史紀錄。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州沿海雖面臨侵蝕與氣候風險，但拉古那灘等地房價仍上漲，高端豪宅甚至創新高，顯示海景、地段與富裕買家需求仍支撐市場。

南加 沿海社區近年受氣候變化、海岸侵蝕及極端天氣影響，但當地房市仍穩中透堅，部分高端豪宅交易價格甚至屢創歷史紀錄。這不禁讓人有疑問，是什麼讓這些房屋的價格依然堅挺。

據橙縣 紀事報報導，橙縣拉古那灘（Laguna Beach）一海景豪宅日前以1億1200萬元上市。若最終以開價成交，將超越2026年6月初以約1億1000萬元成交的翡翠灣（Emerald Bay）海濱豪宅，創下橙縣單戶住宅最高成交價格紀錄。

拉古那灘房市數據顯示，當地住宅價格目前仍維持上升趨勢。Zillow截至8月31日的數據顯示，拉古那灘住宅典型價值約299萬元，較一年前上升6.5%，房屋從上市到進入待售狀態平均約55天。

另一項Redfin數據顯示，截至8月，拉古那灘近3個月住宅成交中位價約333萬元，較一年前上升15%，平均上市時間約67天。由於Zillow的「典型住宅價值」與Redfin的「成交中位價」屬不同統計指標，兩項數據不能直接視為同一指標比較，但都反映當地房市目前並未出現因氣候風險而全面下跌的現象。

近期受到海岸侵蝕、強浪或海水影響的馬里布、長堤、丹那岬等地，房市也未普遍出現大幅下跌。不過，南加州華人資深地產經紀周克蕙認為，部分沿海住宅已逐漸不再像過去那樣受買家青睞，氣候變化以及海岸持續遭受侵蝕，或是買家必須考量的因素。

華人地產投資專家謝宗煌表示，南加州臨海住宅近期交易較為清淡，首先受高利率等影響，氣候變化也可能逐漸成為買家考量之一，包括雨季變化、洪水、水災及土石流等風險。不過，部分高端豪宅市場受到的影響相對有限。他指出，一些高價豪宅具有獨特建築設計、海景及地段等稀缺條件，買家財力也相對雄厚，部分物業甚至可能被用作度假住宅。因此，對這類買家而言，海景、陽光、沙灘以及獨特的居住體驗，仍可能是購屋時的重要考量，氣候風險未必立即成為決定交易的主要因素。

地產投資專家蔣品超也表示，高端住宅市場仍存在一定需求，雖然買家數量遠少於一般住宅市場，但有特定客群願意購買數千萬元甚至上億元的豪宅。對部分高端買家而言，氣候變化對房產未來數十年的影響，可能不是目前決定是否購買的首要因素；此外，不同沿海地區所面臨的風險程度也不相同，不能一概而論。

這種現象也受學術研究關注。「Nature Communications」2024年刊登的一項研究指出，全美沿海房地產價格並不一定會隨著海平面上升和風暴風險增加而立即下跌。研究認為，沿海居住環境的吸引力、房市整體走勢、富裕買家的需求，以及海灘補沙等沿海管理措施，都可能延後氣候風險反映到房價 的時間。

研究人員指出，一些最嚴重的海平面上升影響，可能要到30年房貸的後期才會更加明顯，因此購屋者在今天做出決定時，未必會將幾十年後可能出現的全部風險充分反映在目前房價中。換句話說，南加州沿海房價目前沒有出現大幅下跌，並不代表市場認為氣候風險不存在，而可能是多種因素共同作用的結果。