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以按摩店掩護色情交易 華人家族125萬元家產沒收

記者王若然／范杜拉報導
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馬氏家族犯罪領導Xiangwei Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）
馬氏家族犯罪領導Xiangwei Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

AI摘要

文章摘要整理：

范杜拉縣馬姓家族以按摩店為掩護經營色情交易並洗錢，四人遭定罪且面臨數年監禁，檢方並將沒收逾125萬元資產。

南加范杜拉縣（Ventura County）檢察官辦公室9月30日宣布，一個由馬姓家族經營的犯罪集團，經陪審團裁定有罪。這四人被控以按摩店為掩護經營色情交易，並透過金融機構、房地產及其他資產洗白不法所得。

被判有罪的四人，分別是集團領導馬向薇（Xiangwei Ma，音譯，56歲）、她的丈夫馬明（Ming Ma，音譯，41歲），兩人相差15歲。還有馬向薇的弟弟馬向東（Xiangdong Ma，音譯，54歲）以及姊姊馬莉（Li Ma，音譯，60歲）。馬向薇被判拉皮條、房貸詐欺及九項洗錢罪；馬向東被判拉皮條及五項洗錢罪；馬莉被判拉皮條及一項洗錢罪；馬明則被判拉皮條及兩項洗錢罪。

第五名被告是馬莉的丈夫Jaime Calderon，64歲，他已在2023年8月11日認罪承認洗錢。

Xiangwei Ma的丈夫Ming Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）
Xiangwei Ma的丈夫Ming Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

Xiangwei Ma的姊姊Li Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）
Xiangwei Ma的姊姊Li Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

案件起於2020年，多個執法機關接獲匿名檢舉信，指范杜拉縣多家按摩店疑涉賣淫和人口販運，包括范杜拉市的Miracle Massage及懷尼米港（Port Hueneme）的A+ Massage。調查發現，這些按摩店經營超過十年，表面上是合法按摩場所，實際招募並剝削來自中國的女性從事性交易，獲利可觀。被告再透過多家金融機構、壽險保單、賭場及房地產交易隱匿和轉移這些不法所得。

檢方指出，馬向薇曾在洛杉磯縣承認企圖拉皮條罪，入獄服刑18個月，服刑期間由其他成員繼續經營按摩店。她出獄後重新掌控店務，但刻意避免登記為業主或經理。她還利用人頭掩飾自己在企業和房產中的角色，例如在西米谷（Simi Valley）Crowne Oak Lane的一處住宅，她就房產交易對自己的職業與收入提出前後矛盾的說法，後來申請短售（short sale，指房屋出售時，金額低於欠銀行的貸款），最終由她的丈夫Jaime Calderon為買方。雖然交易條件規定她搬離，她仍繼續住在那。

馬向薇、馬莉及馬明承認以營利為目的從事有組織的犯罪牟利，陪審團也認定馬向東涉有相同情節。檢方據此可沒收被告超過125萬元資產，包括查扣的現金、銀行存款及壽險現金價值。

四被告在宣判後均當庭收押。馬向薇和馬向東將於10月23日量刑，分別面臨17年和13年監禁；馬莉11月2日量刑，面臨8年8個月監禁；馬明11月4日量刑，面臨11年4個月刑期。

檢察官Rikole Kelly感謝陪審員投入大量時間與心力，也肯定被害人克服恐懼出庭作證，以及調查人員多年鍥而不捨。她表示，被告以為剝削女性不必付出代價，如今終被究責。范杜拉縣檢察長Erik Nasarenko則指出，非法按摩店往往是人口販運和媒介賣淫的掩護，被害人被迫從事性交易，地方檢察官辦公室會全力追究這類犯罪者的責任。

Xiangwei Ma的弟弟Xiangdong Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察...
Xiangwei Ma的弟弟Xiangdong Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

精華 FAQ

  • 檢方指控他們以多家按摩店掩護色情交易，招募並剝削來自中國的女性從事性交易，並透過金融機構、房地產、壽險與賭場等管道洗白犯罪所得。

  • 馬向薇、馬向東、馬莉與馬明都被陪審團裁定有罪；其中馬向薇罪名最重，還涉及房貸詐欺。第五名被告Jaime Calderon已於2023年認罪承認洗錢。

  • 依檢方說法，法院可沒收被告超過125萬元資產，包含查扣現金、銀行存款與壽險現金價值。四名被告也已當庭收押，將在10月與11月陸續宣判。

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