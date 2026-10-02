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華女參加公司旅遊等候登機 「偶遇」ICE意外遭拘留

記者趙健／洛杉磯報導
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華女赴夏威夷參加公司團建，在洛杉磯國際機場登機前遭ICE逮捕，只因站在抓捕目標旁...
華女赴夏威夷參加公司團建，在洛杉磯國際機場登機前遭ICE逮捕，只因站在抓捕目標旁。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華女林碧萍在LAX準備赴夏威夷團建時，因被ICE「偶遇」逮捕；聯邦法院認定其拘留違反正當程序，命立即釋放。

一名南加華女原本與同事從洛杉磯國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場（LAX）搭乘國內航班，前往夏威夷參加公司團建（公司組織的集體出遊），卻在登機前遭移民暨海關執法局（ICE）逮捕。最新聯邦法院文件揭露其被捕細節：ICE當天原本並不是來抓她，她只是站在ICE真正鎖定的對象旁邊，在執法過程中被「意外遇到」。

加州中區聯邦地區法院文件顯示，被捕者Liping Lin現年31歲，是中國公民，2016年7月持F-1學生簽證合法入境美國。法院引用的Form I-213顯示，其F-1學生身分於同年9月12日因未註冊入學而終止。她2017年以宗教信仰及擔心在中國遭受迫害為由提出庇護申請，至今仍在審理中。移民局（USCIS）向她核發的工作許可有效至2029年3月。

有報稅紀錄 沒犯罪

法院文件指出，Lin自2020年起一直為同一雇主工作，目前負責管理鑽石吧一處工作地點及約38名員工。她居住在哈岡，有報稅紀錄，且沒有任何犯罪紀錄。

今年8月4日，Lin與同事來到LAX，準備搭乘國內航班前往夏威夷，參加由雇主安排的團建活動。但法院引用ICE的Form I-213文件指出，ICE當天「並不是在找Lin」。執法人員當時是根據運輸安全管理局（TSA）提供的線索，展開一項針對另一人的定點執法行動。Lin恰好站在ICE鎖定的對象旁邊，因此在行動中被ICE「意外遇到」（incidentally encountered）。

ICE人員上前表明身分後，Lin出示加州身分證。執法人員查驗紀錄發現，她已不能以F-1學生身分留美；ICE文件並稱，她當時身上沒有可證明獲准留美的文件。Lin隨後遭到逮捕，被送往洛杉磯ICE辦公室處理，之後拘留在Adelanto ICE Processing Center。國土安全部並向她發出出庭通知，啟動移民程序。

Lin於8月13日透過律師申請重新決定羈押條件，並提交護照、F-1簽證、美國公司暨移民服務局（USCIS）生物識別通知、工作許可、W-2報稅文件，以及雇主提供的聲明等共31頁資料。但8月25日，移民法官仍以具有逃跑風險為由拒絕保釋，認為即使設定保釋金並配合其他監督措施，也不足以降低其逃逸可能性。

申請人身保護令 獲釋

Lin隨後向聯邦法院提出人身保護令申請，挑戰ICE拘留程序。9月14日，加州中區聯邦地區法院裁定，她在遭剝奪自由前沒有獲得事先通知，也沒有機會在中立決策者面前接受聽證，其8月4日開始的拘留違反第五修正案程序性正當程序保障。

法院特別指出，沒有證據顯示當時存在需要立即逮捕Lin的緊急情況。她是在等待搭乘國內航班時偶然被ICE遇到，執法人員之後花費近四小時才從頭建立她的案件資料。法院同時指出，Lin沒有犯罪紀錄，也沒有不按時向法院或政府機構報到的紀錄，已在美國生活約10年，庇護申請等待審理約九年，而且仍持有有效工作許可。

法院最終批准Lin人身保護令的部分主張，認定其拘留違反正當程序，命令ICE立即將她釋放，並歸還個人物品。政府須在三天內向法院提交報告，確認已執行命令。

不過，法院並未裁定Lin具有合法移民身分，也沒有判定ICE今後不得再次拘留她。裁決明確表示，此次命令僅處理8月4日開始的這次拘留是否合法；法院不對政府未來能否、或在何種情況下再次拘留Lin作出判斷。若政府未來依法提供她應享有的程序保障，裁決並不限制政府再次採取拘留措施。

精華 FAQ

  • 法院文件顯示，ICE當天原本並非鎖定她，而是執行另一名目標的定點行動；她站在對方旁邊，因此被執法人員「意外遇到」並帶走。

  • 她2016年持F-1學生簽證入境，後因未註冊入學而失去學生身分，但仍有庇護案在審、工作許可至2029年3月，且長期工作、報稅、無犯罪紀錄。

  • 法院認定她在未獲事先通知與聽證下被拘留，違反第五修正案程序性正當程序，命ICE立即釋放並歸還物品；但未裁定她具有合法移民身分。

ICE 洛杉磯國際機場 洛杉磯

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